20+ питомцев, которые так смотрят на своих хозяев, словно в душу им заглядывают

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Испокон веков люди спорили, кто любит своих хозяев больше: кошки или собаки. Но окончательную точку в этом вопросе несколько лет назад поставили нейробиологи. Они проанализировали состав слюны 20 питомцев до 10-минутной игры и после нее. Выяснилось, что у собак после совместной игры с человеком уровень окситоцина — «гормона любви» — повысился на 57 %, а вот у кошек — лишь на 12 %. Но то, что и те и другие умеют любить своих хозяев, — непреложная истина.

Мы в AdMe.ru полагаем, что после просмотра этих снимков ни у кого не останется в этом сомнений. Вы только посмотрите на их искренний взгляд, проникающий прямо в душу!

«Даллас точно маменькин сынок»

«Возможно, я параноик, но, мне кажется, она строит глазки моему парню»

Золотистый ретривер безумно любит своего «папу»

«Мой кот Джеймс смотрит на меня, пока я играю»

«Я его не заслуживаю»

«Сегодня на работе у меня был довольно тяжелый день. Только я прилег, эта хорошая девочка вскочила и обняла меня»

«Моему мужу в детстве запрещали заводить домашних животных. Когда мы купили наш первый дом, я приготовила для него небольшой сюрприз»

Это Уолтер. Он жил в приюте, но вскоре обрел дом. Его проявление любви драгоценно

«Моя сестра и ее муж только что взяли котенка. Взгляните, как он счастлив!»

«Мой папа и моя кошка. Они обожают друг друга!»

«Оливка говорит: „Привет!“»

«Это мой приятель и его кот»

«Хоть наша свадьба и отменилась, но зато у нас теперь есть наш первый член семьи»

«Как моя кошка смотрит на моего парня»

«Приют: „Это не общительный пес“. Вот он же на следующий день после того, как мы его забрали к себе»

«Это Саймон, лучший мальчик на свете»

«Он прервал нашу игру, но я совсем не против»

Взгляд, от которого сердце тает

«Этот самый милый мальчик пытается убедить меня не идти сегодня на работу»

«Это моя пятнистая кошка Сэнди. Ей почти 13 лет, мы неразлучны с самого первого дня ее рождения»

«Вот как Эмма смотрит на моего мужа»

«Думаю, он обожает со мной подремать»

Взгляд щенка, которого только что взяли из приюта

«19-летний Брауни каждый день нам доказывает, что нет ничего слаще любви старой собаки»

Если у вас есть домашние животные, то, как думаете, испытывают ли они к вам такую же любовь? Как они ее проявляют?