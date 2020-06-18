20+ питомцев, которые души не чают в своих хозяевах

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Спросите любого владельца собаки или кошки, умеют ли домашние животные любить своих хозяев. Думаем, вы не услышите ни одного отрицательного ответа. Ведь стоит только посмотреть, как эти Мурзики и Шарики с нежностью смотрят на своих человеческих мам или пап, как они мордочками прижимаются к ним, и все сомнения отпадут сами собой.

Да, кто-то назовет это преданностью или инстинктом, но мы в AdMe.ru на 100 % уверены, что наши питомцы испытывают к нам настоящую любовь.

«Когда я забрала ее из службы спасения, я переживала, что не смогу сделать ее счастливой. Уверена, что сейчас она счастлива»

Она просто хочет обнимашек

«Несколько недель назад я приютила 12-летнюю кошку. Так она прячет мордочку в моей руке, когда хочет еще больше любви»

«Это мой 18-летний приятель»

«Луна — папина дочка. Они обнимаются так каждый день»

«Взгляд моей собаки, когда мой молодой человек возвращается домой»

«Этот котенок, которого мы пару недель назад нашли в своем дворе, отлично у нас прижился. Мы назвали его Виски»

«Я хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так, как смотрит на меня моя собака»

«Думаю, она любит меня так же сильно, как я ее»

«Месяц назад я спасла эту девочку от смерти. Теперь это самая любящая собака, какую я только встречала»

«Она обожает смотреть, как я работаю»

«Луна — наш новый член семьи. До того как мы взяли ее к себе неделю назад, она жила на привязи и была жутко худой. Думаю, мы ей нравимся»

Он обожает целовать в щеки

Белль любит своего папу

«Мы забрали себе бездомного кота. Ему нравится так глазеть на меня»

«Это моя девочка Лола»

«Уверен, Рахадину нравится здесь лежать»

Это его любимое место на диване

Хук смотрит на маму после целого дня пеших прогулок

«БиДжей так смотрела на меня во время моего сегодняшнего вебинара»

Когда она ложится, всегда так плюхается. Очень драматично выглядит

Нет сомнений, что они любят нас так же, как мы их

А ваши питомцы смотрят на вас так же, как герои этой статьи? Покажите нам их.