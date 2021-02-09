20 мужчин, у которых вагон и маленькая тележка гордости за свою вторую половинку

Выстраивать здоровые отношения со второй половинкой не всегда бывает легко. Но умение гордиться достижениями близкого человека, поддерживать его, принимать его заботу с благодарностью, а не как должное, дорогого стоит.

В сегодняшней подборке AdMe.ru — фотографии, показанные мужчинами, которые владеют этими навыками и искренне восхищаются своими возлюбленными.

«Подруга устроила фотосессию со своей диссертацией как с новорожденным»

«Жена знала, что я перестал искать приставку. А еще знала, что у меня был тяжелый рабочий день. Я увидел это на нашей кровати. Я разведусь с ней, чтобы снова жениться!»

«Моя жена — богиня. Она арендовала для меня кинотеатр, чтобы я мог в уединении сыграть в Cyberpunk на большом экране!»

«Не уверен, пытается моя девушка продать зеркало или собирается выпустить самый популярный альбом 2021 года»

«Супруги нет на Reddit, но она хочет поделиться своими достижениями»

«Жена сделала мне сюрприз, когда я его меньше всего ожидал. 1 000 дней трезвости»

«Первая попытка супруги приготовить торт с Человеком-пауком. Я впечатлен»

«Жена начала заниматься йогой ровно год назад. Я и 5-летний сын очень гордимся ею»

«Вот что вышила моя девушка. Я восхищен»

«Моя подруга так гордилась сомом, которого выловила. Она полюбила рыбалку»

«Моей матери не стало месяц назад. Жена тайно записала аудиосообщения от моей мамы и вшила их в игрушку. Это лучший подарок на свете»

«Моя жена всегда придет на помощь. Люблю ее»

«Я не знаю другого человека, покупающего 90 кг риса, кроме своей супруги. Она наполняет им грелки, которые делает сама»

«Моя жена — лучший человек, которого я знаю. Мы часто получаем посылки. Она купила еду для курьеров и поставила перед нашей дверью»

Когда твоя супруга работает в День благодарения и хочет накормить всех коллег

«Жена сделала закуску. Не думаю, что это очень сложно, но в модном ресторане она будет стоить не меньше $ 50»

Твоя жена случайно не замужем? © someoneshouldsayit / Imgur

«Моя вторая половинка выглядит невероятно круто в своей новой ночной рубашке. Я женился на победительнице»

«Моя жена из Кореи. Она видела настоящий Хэллоуин только в фильмах и ждала его с нетерпением. В этом году все отменили, но она все равно решила сделать пакеты с угощеньями и доставить их соседям»

«Несмотря на все испытания, которые посылала нам жизнь, мы всегда находили, чему можно улыбнуться. Я горжусь тем, что наконец называю тебя своей женой»

«После стольких лет напряженных усилий моя жена наконец пошла учиться и получила сертификат помощника врача. Она почти все время была в списке лучших учеников»