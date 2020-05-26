20+ историй о родственниках, которые чудят так, что хоть стой, хоть падай

У меня 2 брата троюродных пельмени готовили так: взяли весь фарш и в тесто закатали. Сварили этот пельмень и съели. Их мама приходит домой, говорит:

— Сделали пельмени?

— Да, сделали.

— Ну давайте сюда, я кушать хочу.

— Так один всего был! © SenatorI / Pikabu