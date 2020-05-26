20+ историй о родственниках, которые чудят так, что хоть стой, хоть падай
Своеобразные родственники есть, пожалуй, у каждого. Иногда они нас шокируют, иногда смешат, но именно истории об их словах и поступках остаются в памяти надолго.
Мы в AdMe.ru с удовольствием прочитали рассказы о забавных странностях мам, пап, бабушек, братишек и сестренок, которые другие члены семьи не могут забыть даже спустя многие годы. И поняли, что в общении с некоторыми родственниками без юмора никуда.
- Помню, будучи школьником, пошел в гости к бабушке. Она блинов обещала к приходу напечь. Пришел, сели за стол чай пить с блинами, а на тарелке один нормальный, тоненький блин, а второй — в сантиметр толщиной. Бабушка говорит: «Я один сделала, а потом мне лень стало и вылила все на сковородку. Кушай». Кстати, нормальный такой блин получился! © BusterWW / Pikabu
- Мама испекла блинчики с вареньем из шишек. Когда мой брат это узнал, он заперся в комнате с просьбой не приближаться к двери, потому что (цитирую): «Мы реально все умрем. Вы соврали, что все не так плохо. Вы варите варенье из дерева. Что дальше? Каша из топора?!» © etopr0letariat / Twitter
- В детстве я занималась художественной гимнастикой, и мама шила мне костюмы сама. Когда у нее оставались лишние стразики, она пришивала их к папиным черным носкам (с обратной стороны), чтобы быстрее находить пару. Вот так папа ходил, и никто не подозревал, что у сурового военного носки со стразиками. © «Подслушано» / Vk
- Дело было в деревне. Отец подарил мне и брату моему двоюродному по купюре — 500 и 1 000 рублей в порядке возраста (я старшая, мне 12 лет). Тут образовалась ситуация, что пора ехать за продуктами в поселок. Поехали с бабушкой. На кассе выяснилось, что она деньги якобы забыла дома, и попросила меня рассчитаться моим подарком. Ок. Приедем — отдам, мол. Так вот, сейчас мне 25, до сих пор во всех финансах не хватает того косаря. © dogssoul / Pikabu
- Когда ночую у бабушки, она всегда будит меня со словами: «Кушать не хочешь?» А потом, когда я уже окончательно проснусь, объясняет эту странность тем, что она беспокоилась, а вдруг я голодная сплю. И так каждый раз. © «Подслушано» / Vk
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У меня 2 брата троюродных пельмени готовили так: взяли весь фарш и в тесто закатали. Сварили этот пельмень и съели. Их мама приходит домой, говорит:
— Сделали пельмени?
— Да, сделали.
— Ну давайте сюда, я кушать хочу.
— Так один всего был! © SenatorI / Pikabu
- Приехали родственники, и началось вот это все: «Соня, ты так выросла, так похорошела! Когда замуж? Скоро и детишек нарожаешь... Приглашай на свадьбу!» И тут моя 3-летняя сестренка выдала: «Сёня казала, сьто пални нузны, тоби убилать какашки за коськами!» Боже мой, как неловко. © larywen / Twitter
- То, что мой муж со странностями, я поняла еще на первом свидании, когда предложила ему задать любой вопрос, на который откровенно отвечу (подразумевался вопрос с эротическим подтекстом). Но он этого не понял, он вообще ничего не понял, и спросил следующее: «Ты какую картошку любишь в борще? Когда крупно порезана или мелко?» © «Подслушано» / Vk
- Мой странный брат приехал из соседнего поселка, чтобы попросить у меня соду для блинов. Он мог добежать до ближайшего магазина у себя, а не ехать ко мне из-за 2 ложек. © Black_Sugar_twt / Twitter
- Когда я была маленькой, мне всегда очень нравилось обрадовать любимого деда своим внезапным приходом, ну как бы смотри, деда, кто пришел. Путь в дедову комнату проходил через кухню, в которой всегда хозяйничала бабушка. И я на цыпочках крадусь такая к деду, показывая бабушке указательный палец, вертикально прижатый к губам. Она улыбается, кивает и тут же кричит: «Ко-о-оля! Але-е-енка пришла!» © nimbus2020 / Pikabu
- Младший брат теперь вместо «да / нет / хочу / не хочу / нравится / не нравится» говорит «плюс» или «минус».
— Как тебе фильм?
— Минус.
— Ты уже ел бананы?
— Плюс.
Грегор Замза превратился в жука, а мой брат превращается в калькулятор. © Wizard_Severus / Twitter
- Моя мама была твердо убеждена, что завтрак должен быть белковым, и очень расстраивалась тому, что никто из ее детей не любит яйца. В итоге она просто начала готовить на завтрак какую-то еду с мясом. Для нас было совершенно нормальным начинать день с гамбургера или запеченной курицы. Однажды моя сестра получила двойку за задание в первом классе, потому что учитель сказал детям принести фотографию завтрака, а она вырезала изображение гамбургера из журнала. Педагог сказал ей, что это фото не подходит: такое не едят с утра. Возможно, но только не мы. © Sylvia Worden / Quora
- Моя жена беременна. Мы прошли уже много ее странностей, но сегодня она превзошла саму себя. С самого утра читала гороскопы и вот только что сама выбрала знак зодиака для нашего будущего ребенка. Рожать ей в конце июня, но она решила, что еще недельки 3 походит беременная, чтобы (цитирую) «ребенок у нас родился с властным характером». Со слезами на глазах доказывала, что будет терпеть, ибо Рак ей в семье не нужен, она хочет Льва. У меня даже сил не было спорить. Лев так Лев. Спасибо хоть, не Козерог (а то он вообще в декабре). © «Палата № 6» / Vk
- Случай, который я запомнил на всю жизнь. С деньгами у бабушки с дедом всегда было все в порядке. И мне денег давали в парк сходить на карусели — трешник, как сейчас помню. В один такой день на обратном пути я на оставшиеся деньги купил бабушке цветы, просто захотелось приятное сделать. Больше 30 лет прошло, а помню, как она меня ругала, что деньги зря потратил. © omeha81 / Pikabu
- Моя сестра опасается летать на самолетах, потому что, внимание, боится акул. Типа а вдруг самолет упадет в воду, и тогда ее там съест акула. Обожаю ее. © chertovka00 / Twitter
- Мой дядька приходил в гости и прямо с порога говорил что-то типа: «Подарок с меня! Золотую цепочку подарю тебе на день рождения!» Потом на Новый год обещал, потом — на следующий день рождения. Но подарок он все-таки сделал: с помпой вручил мне на 20 лет свой старый видак, еще пленочный, когда уже с дисков все активно смотрели. Сказал: «Племяшка, только тут его чуток подремонтировать надо, но это ж фигня!» © NastyenaV / Pikabu
- Подруга моей матери: «А наш мальчик уже читать научился, хотя ему всего 4!»
Я: «Я тоже читать научился».
Мой батя: «...»
Моя матушка: «...»
Моя тетя: «...»
Я: «Хотя мне всего 21».
Батя: «Он приемный». © PlagueIsComing / Twitter
- У нас в семье, если кто-то поймал кота, то сразу идет к другому обитателю квартиры, чтобы показать свой трофей: я иду к маме, пританцовывая, мама — ко мне, папа — к маме, сестренка — к папе. А кот сидит на руках и ждет, пока им нахвастаются. © n_e_s_y / Twitter
А что странного творили или говорили ваши родственники?