20+ человек рассказали о своих питомцах, которые ошеломили их смекалкой и интеллектом

69 2 35 649

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сказать, что у животных нет интеллекта, может только тот, у кого никогда не было домашнего питомца. Собаки, коты, хорьки и даже рыбки без всякой дрессировки порой вытворяют такое, что впору учредить Нобелевскую премию за выдающийся ум и потрясающую находчивость среди братьев наших меньших.

Мы в AdMe.ru поклонники различных историй про подвиги и проделки домашних животных. У нас таких баек целая коллекция. Считаем, что было бы неслыханным свинством с нашей стороны не поделиться ими с вами.

Моей кошке не нравится робот-пылесос. Она долго за ним наблюдала, а потом поняла, что если в него что-то попадает, то он останавливается. И, представьте себе, начала приносить к нему игрушку — она застревает, и робот перестает гулять по квартире! © Shapoklajk Lenusik / Facebook

У меня была фретка (домашний хорек) по имени Карамелька. Она очень любила плескаться в ванне, но совершенно не любила плавать. Ей нравилось, когда воды было по щиколотку. Мы сажали ее в ванну, затыкали пробку и открывали теплую воду. Она плескалась, прыгала, наслаждалась, но, как только воды набиралось больше, доставала пробку и относила ее в зубах в другой конец. Вода спускалась, она возвращала пробку к сливу и, поправляя носом, затыкала ванну. © Лариса Врадий / Facebook

Луффи — смесь бордер-колли и золотистого ретривера. Однажды в парке он вырвал поводок у меня из рук и понесся к озеру, чтобы остановить 2-летнего малыша, который брел в воду, в то время как его мама отвлеклась на других детей. © Neal Murthy / Quora

Луффи — спасатель.

У нас холодильник на крохотных замочках, потому что коты умеют его открывать. Как-то после покупки нового холодильника мы ночью застали на кухне пир кошачий из курицы и салатов. Стали подпирать дверцу на ночь 16-литровым баллоном с водой. Но прошло 3 дня, и мы застали такую картину: между баллоном и дверцей висел самый толстый и большой кот Боник, пытаясь своим весом отодвинуть баллон, а самый хитрый, Масик, в это время лапой открывал саму дверцу. Остальные сидели рядом, дожидаясь. © Dn Alya / Facebook

У меня много лет живут золотые рыбки. Когда я их купил, я думал, что у них памяти хватает секунд на 5, но как бы не так. Я обычно кормлю их около 5 вечера, и стоит мне опоздать, как эти нахальные морды начинают выплескивать воду из аквариума. © Letspretendweregrown / Reddit

Однажды наш кот симулировал продолжительную болезнь. Сначала у него и правда болела лапка. Как мы за ним ухаживали! Кормили на кровати, в туалет носили на руках, а он все приволакивал лапку. Я ветеринару говорю: что-то его лечение совсем не помогает. Ну, короче, в ветлечебнице его быстро раскусили. © Наталья Шипилова / Facebook

Тот самый кот-симулянт.

Я подобрала кошечку Искру в подъезде, когда ей было 10 недель. Однажды ночью, когда я была на 7-м месяце беременности, она разбудила меня, взгромоздившись на грудь, трогая за лицо и громко мяукая. Только продрав глаза, я обнаружила, что всю комнату затянул густой дым. Я разбудила мужа, схватила Искру и выбежала наружу. Муж и соседи смогли потушить пожар, но кухня полностью выгорела. Если бы не кошка, мы бы задохнулись даже до того, как огонь достиг спальни. © Sophie Gonzalez / Quora

Наша собака, той-терьер, караулила меня новорожденную, когда мама занималась домашними делами. Как только я собиралась заплакать, она звала маму. Еще она демонстративно обижалась: садилась мордой к стенке и не реагировала, когда ее звали, ничто не могло ее привлечь. Она сама решала, когда перестать обижаться. Danita Kimberg / Facebook

Моя кошка сидит со мной, когда я программирую, и смотрит на экран. Если я делаю ошибку, код подсвечивается. Когда я не обращаю на это внимания, кошечка издает звуковой сигнал — «мяу». За это я даю ей вкусняшку. © Rohit Malshe / Quora

Кошечка-программист.

Кошка друга разобралась, как открывать масленку, чтобы нализаться масла. Самое смешное, что она научилась класть крышку обратно. Моему другу с женой потребовались месяцы, чтобы понять, что происходит и откуда вмятины на масле. Теперь им приходится покупать масленки на защелках. © Violist03 / Reddit

У меня был кот, который прыгал на дверную ручку и открывал дверь своему уличному другу, который приходил к нам подкрепиться. Это было очень смешно: каждый день в одно и то же время дружок следовал, не замечая меня, к миске моего кота, ел и сразу уходил. Единственный минус — мой котик не закрывал за ним дверь. © Olga Deni / Facebook

Мой пес Робби умнее большинства моих знакомых! Если я скажу ему, что иду в магазин за продуктами, он будет терпеливо сидеть у входной двери в ожидании моего возвращения. Когда я приезжаю, то оставляю дверь и багажник открытыми и говорю: «Робби, неси продукты» — он берет пакеты и один за другим несет их на кухню. © Gene Barnett / Quora

Помощник Робби.

Наш кот предупреждает мужа, когда не стоит ехать на рыбалку: то рюкзак пометит, то леску перекусит. Сначала муж думал, что кот просто вредничает, но после 3 предсказанных котом неудачных поездок стал прислушиваться. © Елена Бондарева / Facebook

Мой кот понял, как наполнить ванну. Он научился закрывать слив, поворачивал ручку для воды и просто сидел там, наблюдая, как ванна медленно заполняется. Мне потребовались недели, чтобы догадаться, что происходит. © Mr-Havera / Reddit

У моей сестры кокер-спаниель Филя. Кто знаком с этой породой, знает, что они душу продадут за вкусняху. Первое время он садился рядом, когда ешь, и просто смотрел в рот жалобно-жалобно. Когда этот номер перестал проходить, он освоил новый трюк: хватает в пасть что-то несъедобное и подходит к хозяевам, мол, смотри, я сейчас это съем и мне будет плохо. Просто так у него гадость не вытащишь, поэтому приходится давать ему что-нибудь взамен, чтобы он "плюнул бяку".

Хитрец спаниель меняет гадость на вкусняшку.

У меня на даче живет пес Кузя. Однажды я уронила себе на ногу тяжелую доску. Села и заплакала от обиды. Он посмотрел на меня. Убежал. А потом принес и положил мне на колени булочку, которую я ему дала чуть раньше. Типа он угостил меня сладким, поделился, чтобы я не плакала. © Гульчехра Мавлянова / Facebook

Одна из моих кошек научилась отключать интернет. Она поняла, что все сходят с ума, когда она идет за подставку для телевизора и портит провода. Поэтому, когда мы не уделяем ей достаточно внимания, она просто идет и вырубает сеть. © claustrophobiic / Reddit

У меня был хорек, он был очень дружелюбным и умным. У него была огромная клетка, но я редко запирал ее. Клетка стояла в моей спальне, и хорек догадался, что после того, как сработает будильник, кровать в его распоряжении — можно валяться на подушке или забиться под оделяло. Однажды мне нужно было рано вставать, и я сказал зверьку: «Ты должен быть уверен, что я завтра вовремя проснусь». Когда в 5 утра мой будильник сработал, из клетки выскочил очень сонный хорек. Он смотрел на меня так, словно говорил: «Ты в порядке? Все хорошо? Отлично». Затем он повернулся и пошел спать. Клянусь, он знал, что должен помочь мне проснуться. © sky705 / Reddit

Родители моих друзей жили в деревне, работящие были, и кот у них такой же хозяйственный — все в дом. Пришли как-то они из бани, чистые, распаренные — и за стол чай пить. На столе самовар, сахарок, баранки, варенье в блюдечке — все как положено. Сидят, отдыхом наслаждаются. Вдруг посреди этой благодати через форточку протискивается котяра и плюхается на стол со здоровенной крысой в зубах. Чай пришел пить с баранками и своей конфетой. © Татьяна Петрова / Facebook

А мой кот меня лечил. После аварии сильно пострадала рука, долго болела. Кот каждый вечер перед сном ложился, прижавшись к ней, вытягивался во весь рост, чтобы полностью всю руку охватить, и так спал всю ночь. И реально боль проходила. © Yana Kharkov / Facebook

У меня 2 собаки: дворняжка с помойки и пекинес «сельского разведения». Обе меня обожают и очень не любят, когда у меня командировка. Пока я собираюсь и одеваюсь, пекинес немедленно лезет на чемодан сверху и изображает там мученическую смерть: хрипит, сморкается, пускает слюни, а дворняжка «умирает» рядом: лежит на спине с закрытыми глазами и громко стонет. © Алиса Кривошеина / Facebook