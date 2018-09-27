20 историй о детской логике, которая все может расставить на свои места

В начальной школе учительница по музыке взяла у меня книжку с детскими песенками и никак ее не отдавала. Я ходила к ней несколько месяцев чуть ли не каждый день, а она говорила, что забыла книжку дома.

В итоге учительница все же мне отдала ее, а заодно пожаловалась родителям, какая я дотошная. После этого мама сказала, что если я заберу долг у одной ее знакомой, то могу оставить деньги себе. Все лето я ходила к ней и в результате добилась своего.