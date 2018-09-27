20 историй о детской логике, которая все может расставить на свои места
Люди, которые много общаются с детьми, не понаслышке знают, что устами младенца глаголет истина. И действительно, детская соображалка порой способна объяснить тайны Вселенной и привести взрослых в замешательство своей убийственной логичностью.
AdMe.ru нашел истории на просторах «Подслушано», «Пикабу» и «Палата № 6», которые заново откроют вам непредсказуемый, но такой простой мир детства.
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В начальной школе учительница по музыке взяла у меня книжку с детскими песенками и никак ее не отдавала. Я ходила к ней несколько месяцев чуть ли не каждый день, а она говорила, что забыла книжку дома.
В итоге учительница все же мне отдала ее, а заодно пожаловалась родителям, какая я дотошная. После этого мама сказала, что если я заберу долг у одной ее знакомой, то могу оставить деньги себе. Все лето я ходила к ней и в результате добилась своего.
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Педиатр:
— Павлик, сколько деревьев ты видишь на этой картинке?
Ребенок голосом, полным усталости:
— Я вижу их все. @PivBear
- Как-то в детстве с двоюродным братом проводили летние каникулы в деревне. Мне 6, ему 9. Нашла я морковь, которая по форме напоминала человечка, и стала с ней играть. Брату хотелось такую же, но ему такая не попалась, а он явно завидовал. И вот этот хитрец стал кидать свою морковь на скат крыши. Закинет — она обратно к нему скатится. Мне это развлечение понравилось. Закинула и я своего человечка, а обратно он не скатился. Как я рыдала! С тех пор я возненавидела брата и полюбила физику.
- Дочь сообщила, что нам срочно необходимы еще два ребенка, потому что тогда у нее будут бесплатные обеды в школе. Это ж обалдеть какая экономия! СРОЧНО, МАМА, СРОЧНО! @AlisaSnejnaya
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16-летний племянник Леша стращает нашего 2-летнего сына. Скорчив страшную рожу и растопырив пальцы, Леша выкрикивает слова Бармалея:
— И мне не надо ни шоколада! (делает шаг) Ни мармелада! (еще шаг) А только маленьких! ДА! Очень маленьких (страшно хрипит) ДЕТЕЙ!
Забившийся в угол, ребенок смотрит широко распахнутыми глазами и спокойно и честно объясняет:
— Йоса! Я — маймеад!
Находчивый папин сынок. @DinaDancer
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Когда ребенок заставляет задуматься. Дал дочке съесть конфету, а она вторую просит. Я говорю ей, что хорошего понемножку.
Дочь: «А что, плохого тогда должно быть много?» @Troetes
- В детстве, приблизительно в 3-м классе, когда изучали скорость и всякое такое, меня вызвала учительница. Задала обычную для этой темы задачу: за сколько времени автомобиль доедет до точки Б из точки А, если скорость и расстояние такие-то. Родители же мне всегда при поездках вдалбливали в голову, что загадывать нельзя. Ну 8-летняя я и ответила: «Если я скажу, то он может не доехать!» Это рассказывали всей школе, а я стала небольшой знаменитостью.
- Когда я ходила в садик, на утреннике захотела быть лисичкой, но где же взять костюм? Конечно, мастерить самой... Маску нарисовать и вырезать несложно, но где же взять хвост? И тут меня посетила гениальная мысль: я отрезала рукав от маминой шубы.
- В детстве думала о дорожной разметке так: если пунктир — сэкономили на краске, одна сплошная — все нормально, а если две сплошных — одна из них быстро стирается и ленивый дяденька, чтоб не красить дорогу дважды, рисует две полоски, чтоб дольше держалось. Сейчас вспоминаю и думаю: логично же!
- Родители часто называют друг друга «мама» и «папа», чтобы ребенка приучать. Так же делали мои дядя с тетей, хотя сын у них был взрослый уже. Маленькую меня это очень возмущало, и я решила их отучить. Сказала, что каждый раз, когда они назовут не по имени друг друга, они будут давать мне 1 рубль. Так за день у меня накапливалось 15–20 рублей, и я была самая крутая в районе, сама покупала сладости. Правда, схема продержалась только 3 месяца, потом они привыкли обращаться по именам.
- Дочке 9 лет. С мужем планируем через пару лет второго, дочь об этом знает. Идем мы с нею мимо садика, и она вещает: «Мама, хороший у нас район. Магазины рядом, садик для лялечки рядом, школа рядом, детский дом рядом...»
- В детстве очень боялся темноты и года в 3 придумал издавать противные звуки, если оставался в комнате один, думая, что так монстры примут за своего. Маме очень интересно было однажды наблюдать за моим беганьем по комнате и ужасными криками. Оказывается, в это время она спала в комнате.
- Сыну 3 года. «Глеб, собирай игрушки, скоро папа приедет, увидит, какой у нас бардак, и расстроится. Что мы ему скажем?» Сын, не раздумывая: «Скажем: „Не плачь, папа...“»
- В детстве я был очень хозяйственным ребенком. Тогда мне было лет 5. Летом в деревне нам чинил сарай один местный алконавт дядя Толя, который стал меня подкалывать и заверять, что сделает двери на крыше. Я очень расстроился и просил его сделать дверь внизу, но он продолжал издеваться. Когда он вечером ушел, я взял детскую пилу и аккуратно подпилил лестницу, опилки убрал и замазал шов. Утром он с треском навернулся с нее. Меня долго ругали, но дядя Толя с тех пор меня обходил стороной.
- В детстве ко мне приходила репетитор по английскому языку — милая девушка не старше 30. Когда у нее был день рождения, я, добродушный ребенок, от чистого сердца пожелала ей после смерти попасть не в ад, а в рай. Родители объяснили мне, конечно, что желать принято немного другое. Надеюсь, она не обиделась.
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Как-то еду на машине, а сын (тогда ему года 4 было) сидит в кресле сзади. Я про него забыл и в поворот вхожу на скорости. Слышу: «Папа, а почему меня вбок потащило?» Я ему говорю: «Это центробежная сила, сынок, в школе учить будешь скоро». Потом резко тормознул, сын опять спрашивает, мол, почему теперь вперед потащило. Я ему рассказываю про кинетическую энергию с подробностями. Потом как-то вез я его и дедушку с бабушкой на дачу. Опять резко повернул, тесть что-то ругнулся, а сын говорит:
— Деда, не ругайся. Это центробежная сила, в школе надо было учиться. И приготовься — сейчас кинетической энергией долбанет.
Тесть был в шоке. @PivBear
- Мне 20 лет. И я совсем недавно окончила школу. Но я понимаю, что я не веселилась так круто, как мой 12-летний брат. В его дневнике есть даже замечание: «Продал друга однокласснику за 100 рублей».
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Мне было лет 5. Папа очень сильно заболел, а мама была в отъезде. Ему нужно было сделать срочно укол внутримышечно. Соседей никого не оказалось, и он попросил меня его сделать. Долго уговаривал, что, мол, не страшно, и больно ему не будет. Час объяснял, как делать. Еще полчаса примерялась. Сделала. Готово!
Папа, растирая место укола, говорит: «Вот видишь, доченька, и совсем не страшно!» Я: «Конечно, не страшно, пап, я же глаза закрыла, когда колола». 25 лет прошло. До сих пор припоминает.
- Когда дочке было 4 года, сделали ей загранпаспорт. Я его получила, прихожу домой: «Вот, — говорю, — доченька, это твой первый настоящий документ!» А она мне испуганно: «И что, я теперь должна работать?»
- Учу 5-летнего сына не брать ни у кого конфеты, печенье и т. д. Говорю, чтобы отказывался вежливо, мол, мама не разрешает, аллергия на сладкое. Вроде отрепетировали, все понял, только долго запоминал слово «аллергия», вдобавок он сильно картавит. Решила через пару дней проверить, разыграли сценку, где я — чужой человек. Говорю ему: «Мальчик, возьми конфетку! На, бери, не стесняйся!» А он мне отвечает: «Нет, спасибо! Мне нельзя, мама не разрешает! Я травоядный!» Слово «аллергия» не запомнил.
А вам случалось быть свидетелем необычной детской находчивости?
Фото на превью PivBear / Pikabu