Как устроены школы в тех странах мира, где решили найти особый подход к учебе

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По данным статистики, от 2 до 5 % учащихся во всем мире страдают от дидаскалейнофобии (Didaskaleinophobia) — острого страха перед школой и процессом обучения. Возникает он по разным причинам, среди которых не последнюю роль играют атмосфера в классе, трудности с усвоением программы, боязнь провала и непосильная нагрузка.

Хотя в том, как устроены школы по всему миру, существует много общего, почти в каждом государстве есть свои представления о том, как сделать обучение максимально эффективным — где создать всяческий комфорт, а где поставить четкие рамки. Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким образом мотивируют детей учиться, как распределяют нагрузку и какие требования предъявляют к детям в разных странах.

Франция

Во Франции один из самых длинных учебных дней в мире. Дети приступают к занятиям около 8 утра и заканчивают примерно в 4 часа вечера. Зато у них и одни из самых длинных каникул — в общей сложности до 16 недель, больше отдыхают дети только в России. Также в некоторых регионах учебная неделя длится всего 4 дня.

Во французских школах перерыв на обед длится не менее 1,5 часов. Школьникам подают закуску, основное блюдо, десерт, а также свежие фрукты и сырное ассорти. Во время обеда детям прививают хорошие манеры, читают лекции о здоровом питании.

Существует закон, запрещающий мобильные телефоны в начальной и средней школе (до 8-го класса). Исключения делаются только для учащихся с особыми потребностями и для уроков, на которых учитель поощряет использование мобильных в учебных целях.

Пользователь из России Leoli пишет: «На собрании родительского комитета ругаюсь только я — на мягкотелость учителей и отсутствие у детей дисциплины. Французские учителя всех хвалят. Говорят, мол, да, эта ученица грубая, да, отвечает гадко, но как же не написать в характеристике, что она умница, если у нее 18 баллов средняя оценка? А я им: „Да просто написать нужно, что учится звездно, а ведет себя мерзко“. В результате похвалу они в табель не вписали, но и порицание — тоже».

Нет никаких дополнительных занятий и секций. Вот как пишут об этом сами ученики: «Нет вечеринок. Нет выпускных. Нет занятий по футболу или (вставьте сюда любой другой вид спорта). Ничего такого. Мы рады выйти из класса и провести время на свежем воздухе с друзьями». © Violette Lesieur / quora

Германия

В первый день учебы немецкий первоклассник получает огромный конус, почти с себя ростом. В нем находятся канцелярские принадлежности и сладости. Конус называется шультюте (Schultüte) и его вручение — старинная традиция, призванная подсластить первый школьный день.

Перед поступлением в первый класс все дети обязательно проходят тестирование — Einschulungsuntersuchung. Его цель состоит не в том, чтобы выяснить уровень знаний малышей, а в том, чтобы определить дозрели ли они до школы физически и психологически.

«Моя свекровь преподает в немецкой школе. На мой вопрос, почему она не учит свою внучку читать, да просто даже буквы ей не показывает, она ответила, что если девочка всё будет знать заранее, то ей будет просто скучно на уроках. Только позже, когда мой ребенок пошел учиться я поняла в чем смысл — они же одну букву целую неделю изучают, в основном раскрашивают ее» — так описывает основательность немецкого образования пользователь Dorit.

После начальной школы немецкий ученик, ориентированный на рабочую профессию, не заинтересованный в получении высшего образования, может пойти в хауптшуле (Hauptschule) — школу, где обучение идет в более медленном темпе, требования к знаниям не так высоки и в расписании есть различные практические занятия, связанные с рабочими специальностями.

Полная противоположность хауптшуле — гимназии. В них после средней школы поступают дети, нацеленные на академическую карьеру. Они готовы изучать два иностранных языка, латынь, а также посещать углубленные курсы по ряду предметов (в зависимости от направления обучения).

«Мне нравится, что после начальной школы наши дети могут пойти в разные школы. Как человек, который учился и там, и там, я могу сказать, что в гимназии общая атмосфера и желание детей получить знания способствуют тому, что они узнают больше и углубляются в детали» — вспоминает пользователь reddit Kopfbehindert.

Финляндия

В младшей школе финские дети проводят за учебой не более 4 часов в день, включая обеденный перерыв. Всего они занимаются около 20 часов в неделю, и это при том, что привычных домашних заданий им не задают.

До конца средней школы дети не пишут тесты, не сдают экзамены. В младших классах они могут вообще не получать никаких формальных оценок, все сводится к устным замечаниям от преподавателя. Учитель может спросить урок только у тех учеников, которые высказывают желание отвечать. Если ребенок не готов, его не вызывают.

Финские учителя никогда не вмешиваются в конфликты между учащимися. Считается, что дети таким образом сами научатся справляться с реальными жизненными ситуациями и будут в состоянии постоять за себя.

Еженедельное расписание является ориентировочным, а не точным. Учителя могут перетасовывать порядок занятий на свое усмотрение. Они также могут организовать несколько «специальных проектных недель» в течение четверти, например провести неделю, посвященную математике, а за ней неделю, посвященную искусству.

Пользователь Quora из Финляндии под ником Katja Kaila пишет: «Детям предлагается самим подобрать наиболее подходящие формы обучения. Некоторые учатся лучше традиционным способом, читая и сочиняя эссе, другие — когда делают что-то своими руками или ищут информацию в интернете и общаются с другими людьми. В процессе они также учатся извлекать пользу из той информации, которую они получают».

Нидерланды

В этой стране дети идут в первый класс не в начале учебного года, а на следующий день после своего четвертого дня рождения. Из-за этого в классе могут все время появляться новые ученики.

Пользователь Reddit под ником JoHeWe так вспоминает свои школьные годы в Амстердаме: «Первые два класса начальной школы были похожи на детский сад, но у нас не было времени на подгузники и мы учились писать свое имя».

Официальный язык страны — нидерландский, но голландцы считают изучение английского языка настолько важным, что большинство школ — двуязычные. В этих школах не менее 50 % предметов преподаются на английском языке. Дети говорят по-английски, например на уроках географии или истории или во время занятий физкультурой.

«На мой взгляд, в голландских школах задают очень мало. В старшей школе достаточно уделить 1,5 часа домашней работе, чтобы получать хорошие оценки. Социальные навыки и общественная деятельность считаются очень важными. Система образования заточена на то, чтобы выпустить юношей и девушек с головами на плечах, за которых можно не волноваться», — пишет на Quora пользователь Rogier van der Heide.

Великобритания

В учебных заведениях Великобритании в ходу не только школьная форма (где-то это может быть весь костюм, а где-то — только форменный блейзер), но и одинаковые тетради и обложки для учебников. Считается, что отсутствие индивидуальности в этих вопросах помогает детям сосредоточиться на учебе.

Британская школьная система — самая разнородная в мире: в ней больше всего частных школ, которым разрешено устанавливать свои правила. Кроме всемирно известных строгих школ-интернатов, в ней есть такие школы, как Саммерхилл — «самая старая детская демократия в мире». Дети в этой школе признаны равными учителям и сами решают, как им учиться.

Ожидается, что родители будут регулярно посещать школу, чтобы обсудить с учителем успехи ребенка. В более крупных школах даже есть специальные консультанты по поддержке родителей (PSA), отвечающие за то, чтобы они были постоянно в курсе того, что происходит с детьми, и получали необходимые консультации у преподавателей.

При этом пользователь Reddit под ником LadySkywalker, учившийся сначала в Америке, а затем в Англии, пишет следующее: " Британские школы делают вас более независимыми. Они не держат никого за руку. От ученика ожидают, что он что-то выполнит, и он либо делает это, либо терпит неудачу«.

А читательница AdMe.ru Лена По так комментирует на нашей странице в фейсбуке: «Мне нравится система начального образования в Англии. Мой ребенок с удовольствием идет в школу. Очень мало домашней работы — все делается в школе. Дети учатся разным бытовым мелочам, например, в прошлом году семилеток целую неделю учили готовить простые блюда. Родительские собрания один на один с учителем. Никакого стресса никому».

Швейцария

В этой стране 4 официальных языка. Уже в начальной школе, кроме родного, того, на котором они говорят в своем кантоне, дети начинают учить еще 2 языка: английский и, на выбор, еще один из государственных.

К детям относятся с большим уважением и деликатностью. Вот что пишет на одном из родительских форумов пользователь Окси: «Мне понравился вот еще какой момент — не каждый ребенок может при всех сказать, что он хочет в туалет, кто-то стесняется, поэтому учитель предусмотрел специальные „туалетные“ карточки. Так что можно тихонечко встать, взять карточку и пойти в туалет. Таким образом ребенок не объявляет всем о своей нужде, а учитель в свою очередь знает, куда вышел ребенок».

Обязательно только среднее образование. В возрасте 15-16 лет дети выбирают, продолжить ли учиться дальше, если аттестат позволяет, или поступить на программу ПОО (профессионального образования и обучения). В последнем случае они посещают школу лишь 2 дня в неделю, а в остальное время проходят стажировку на реальных рабочих местах.

Испания

В Испании дети учатся с длительным перерывом на обед. Они приходят в школу к 9:00, занимаются до 12:00, а затем начинается знаменитая испанская сиеста, которая длится 2,5 часа. В это время ребенок может пойти домой или остаться в школе, поесть и сходить на дополнительные занятия. После сиесты уроки, даже в младших классах, продолжаются. Учебный день заканчивается не раньше 5 вечера.

Дети идут в школу строго по возрасту. Согласно руководящим принципам испанского министерства образования, школа может задать на дом 5-летнему ребенку работу, которая не займет больше 10 минут. В следующем классе время возрастет до 20 минут — и так каждый год обучения.

«Вообще не обращают внимания на осанку. Писать полулежа и скрюченным — норма, делать уроки на коленках, лежа, криво, хоть вверх ногами — норма. Также не обращают внимания на почерк — писать как курица лапой, то микроскопическими буквами, то через строку гигантскими, писать „а“ как „е“, 5 без хвостика и т. п. — норма. Отношения между детьми и учителями уважительные, но дружеские, когда можно и тайну рассказать, и пообниматься, и пошутить», — так описывает учебу в испанской школе пользователь АленаИс.

Как вы считаете, в какой стране подход к обучению самый правильный? В какую школу вы бы хотели отдать своих детей?