20+ человек показали свои детские фото, на которых их крутость просто зашкаливает

Все мы в детстве любили фотографироваться. Правда, в те времена еще правили бал пленочные мыльницы, поэтому тогда каждый кадр был почти на вес золота. И родители старались снимать нас только в особенные моменты. К примеру, когда ты пришел на праздник в костюме молочной косточки или когда ты с отцом кормишь огромного бизона.

Люди часто делятся в интернете своими крутыми снимками из детства, при взгляде на которые можно почувствовать дух того времени. Мы в AdMe.ru уверены, что и в ваших фотоальбомах есть такие занимательные кадры.

«Когда я был маленьким, папа брал меня с собой за город кормить бизонов»

«В 7 или 8 лет я познакомился с Харрисоном Фордом. Я называл его „мистер Джонс“, так как я тогда был большим поклонником Индианы Джонса»

«Я в 11 лет в школьной постановке играю чью-то маму. И да, я мальчик»

«Я никогда не буду таким крутым, как в 1993 году»

«Решила подправить челку кухонными ножницами за день до этой фотосессии»

«Мой 13-й день рождения — в колпаках с покемонами»

«Если ты не покорял волны в раковине моллюска, то даже не разговаривай со мной»

«Я с моим лучшим другом Рокки смотрю телевизор, 1959 год»

«Моя бабушка хранит это фото на полке как напоминание о том, что лучше не связываться с ее мальчиком»

«Я в 12 лет с моими любимыми цыплятами»

«Мне было 17 лет, и я НЕ СЛУШАЛ рок-музыку»

«2007 год. Сейчас мы женаты, есть 2-месячная дочь»

«Думаю, наконец-то я эмоционально готова поделиться этой фотографией со всем миром»

«Это я с моим младшим братом сразу после усыновления из Таиланда»

«Поначалу усыновленным должен был быть только я. Но они нашли моего брата, живущего в приюте в другой части света. И мои родители решили усыновить нас обоих».

«Я в 1993 году (я сверху)»

«В 1989 году Альф зашел ко мне на день рождения. Я очень переживал»

«Мне тут 2 года. Притворяюсь, будто читаю газету. 1991 год, Индия»

«Просто ловлю рыбу»

«Я думал, что в костюме гигантской молочной косточки я понравлюсь собакам. Хеллоуин, 1998 год»

«Это я читаю рэп на шоу талантов в 4-м классе, начало 1990-х. Я больше никогда не буду таким крутым, как в тот день»

Когда жизнь была проще, 1990-е

«Титаник и айсберг. Хеллоуин, 1998 год»

«Я и моя сестра примерно в 1991 году»

«Я, кажется, в 1997 году. Что еще нужно 7-летнему ребенку?»