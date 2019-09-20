20+ человек, которые познали все плюсы и минусы семейной жизни

3 1 4 423

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Счастливые пары не скрывают, что сохранить гармоничные отношения им помогает чувство юмора. Ведь куда умнее обернуть недопонимание в шутку и найти что-то комичное в раздражающих привычках супруга, чем ругаться из-за мелочей.

AdMe.ru познакомит вас с людьми, которые неукоснительно следуют этому правилу и точно знают, как сделать семейную жизнь ярче и развеселить своих половинок.

«У моей жены низкий уровень железа в крови, поэтому она все время мерзнет. Но я искренне верю, что женился на ниндзя»

«Лучшие отношения, что у меня были. Моей жене все еще удается смешить меня каждый день»

«Думаю, муж все-таки догадается, что я брала его удлинитель»

«Муж, сюсюкая, расчесывает кота, которого он абсолютно не хотел»

«Отправил жене эротическое видео»

«Купила мужу пижаму в виде динозавра. Это все, что я вижу, когда он сидит за монитором»

«Вот так муж моей сестры спит на работе»

«Моя будущая жена надирает задницы моим друзьям в игре Smash Bros за 10 минут до свадебной церемонии»

«Муж не верил, что похож на свою сестру, пока не попробовал фильтр Snapchat, который показал, как бы он выглядел, если бы был девушкой»

«Жена говорит, что я похож на гордую мамочку, которая недавно родила»

«Мой муж раньше никогда не делал торты, но вчера испек этого ленивца мне на день рождения. Лучший подарок в мире!»

«Только что купили с мужем этих человечков с парашютами. Мы играли с ними около 30 минут, а потом построили катапульту, чтобы забросить их повыше. И да, у нас нет детей»

«Попробуйте угадать, какая половина стола принадлежит моему мужу»

«У кого-нибудь еще есть жена, которая поклялась бы, что использует все бананы и сделает из них кексы, если получит кухонный миксер?»

«Сегодня я пришла с работы домой и обнаружила, что муж построил в гостиной форт. Как же я люблю этого человека!»

«Сегодня мой день рождения и также День отца. Я собираюсь получить от своей жены лучший подарок сразу на оба праздника»

«Наша кошка не достает до своей любимой игрушки, и муж раз в день поднимает ее, чтобы она могла до нее дотронуться»

«Мы с женой смотрели сериал в темноте. Я оглянулся и увидел, что она использует подсветку на телефоне, чтобы съесть только карамельную часть мороженого»

«Вот почему я не позволяю своему мужу упаковывать вещи. Только посмотрите, какой шедевр я нашла у нас на складе»

«Муж не мог найти чистые носки и взял мои»

«Жена утром: „Помни, это всего лишь тест-драйв. Мы не станем принимать никаких решений до декабря“. Жена через 10 минут за рулем: „Найди банковскую карту, мы вносим задаток“»

«Когда пытаешься помочь жене с украшениями для вечеринки»

«Мне нравится пытать мою жену, отправляя ей фото чашек, которые стоят слишком близко к краю»

Наверняка и вам есть что рассказать о своей семейной жизни. С какими трогательными или просто комичными ситуациями сталкивались вы?