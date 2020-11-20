20+ человек, которые испытали на себе все прелести нестандартного роста

Человек склонен критично относиться к себе и к своей внешности. Конечно, чаще с такими проблемами сталкиваются люди в подростковом возрасте. Но, к нашему удивлению, во взрослой жизни мы тоже не всегда бываем довольны собой. В частности, это касается нашего роста. Безусловно, люди с нестандартным ростом сталкиваются с определенными неудобствами. Например, многие высокие девушки считают, что каблуки для них под запретом. А мы считаем, что главное — любить свои особенности и принимать себя таким, какой ты есть.

Именно с любовью, юмором и самоиронией относятся к себе наши герои, с которыми редакции AdMe.ru не терпится познакомить вас.

«Во мне 182 см роста, но я думаю, что вы, ребята, оцените высоту душевой лейки в моем новом доме»

«Разве вам не нравится смотреть на свой лоб, когда вы моете руки?»

«Знаете, каково это, когда душ вмонтирован в потолок, а ты все равно не влезаешь?»

«Мой приятель ростом 198 см моет посуду у меня дома»

«В течение многих лет я тихо завидовала девушкам нормального роста, которые могут без проблем носить туфли на каблуках. Мне же всегда говорили, что я буду „слишком высокая“ на каблуках или танкетке»

«И вот я набралась храбрости и купила себе такую пару обуви. Этим летом мой рост будет 195 см, чему я безмерно рада!»

«Одна из моих любимых фотографий с женой»

«После стольких лет совместной жизни так трогательно просто сидеть за столом и держаться за ручки»

«Мой рост 188 см, и это то, что я вижу в большинстве зеркал»

«Может кто-нибудь одолжить мне несколько сантиметров ног?»

«Слишком высокий для подтягиваний. Я скучаю по спортзалу»

«Я (198 см) и Джерри Соколоски (231 см), самый высокий человек в Канаде и 7-й по высоте в мире»

«Мой муж (157 см) и я (180 см) в день свадьбы»

«Это самый высокий человек, которого я когда-либо встречал. Мой рост 205 см, а рост этого мужчины 231 см»

«Находясь в туалетной кабинке, я могу посмотреть в глаза людям, моющим руки. Немного неловко? Да»

«Мой бывший коллега из Филиппин в моем комбинезоне»

«Даже если ваш рост 152 см, можно быть стильным»

«Кто еще готовит ужин вот так?»

«Новая квартира... Представляю вам свой мини-холодильник»

«Я сделал это приспособление для кухни, чтобы уменьшить боли в спине из-за своего роста»

«Я (195 см) рядом с одной из местных девушек в Таиланде»

«Я ростом 165 см против кого-то очень высокого»