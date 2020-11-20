20+ человек, которые испытали на себе все прелести нестандартного роста
Человек склонен критично относиться к себе и к своей внешности. Конечно, чаще с такими проблемами сталкиваются люди в подростковом возрасте. Но, к нашему удивлению, во взрослой жизни мы тоже не всегда бываем довольны собой. В частности, это касается нашего роста. Безусловно, люди с нестандартным ростом сталкиваются с определенными неудобствами. Например, многие высокие девушки считают, что каблуки для них под запретом. А мы считаем, что главное — любить свои особенности и принимать себя таким, какой ты есть.
Именно с любовью, юмором и самоиронией относятся к себе наши герои, с которыми редакции AdMe.ru не терпится познакомить вас.
«Во мне 182 см роста, но я думаю, что вы, ребята, оцените высоту душевой лейки в моем новом доме»
«Разве вам не нравится смотреть на свой лоб, когда вы моете руки?»
«Знаете, каково это, когда душ вмонтирован в потолок, а ты все равно не влезаешь?»
«Мой приятель ростом 198 см моет посуду у меня дома»
«В течение многих лет я тихо завидовала девушкам нормального роста, которые могут без проблем носить туфли на каблуках. Мне же всегда говорили, что я буду „слишком высокая“ на каблуках или танкетке»
«И вот я набралась храбрости и купила себе такую пару обуви. Этим летом мой рост будет 195 см, чему я безмерно рада!»
«Одна из моих любимых фотографий с женой»
«После стольких лет совместной жизни так трогательно просто сидеть за столом и держаться за ручки»
«Мой рост 188 см, и это то, что я вижу в большинстве зеркал»
«Может кто-нибудь одолжить мне несколько сантиметров ног?»
«Слишком высокий для подтягиваний. Я скучаю по спортзалу»
«Я (198 см) и Джерри Соколоски (231 см), самый высокий человек в Канаде и 7-й по высоте в мире»
«Мой муж (157 см) и я (180 см) в день свадьбы»
«Это самый высокий человек, которого я когда-либо встречал. Мой рост 205 см, а рост этого мужчины 231 см»
«Находясь в туалетной кабинке, я могу посмотреть в глаза людям, моющим руки. Немного неловко? Да»
«Мой бывший коллега из Филиппин в моем комбинезоне»
«Даже если ваш рост 152 см, можно быть стильным»
«Кто еще готовит ужин вот так?»
«Новая квартира... Представляю вам свой мини-холодильник»
«Я сделал это приспособление для кухни, чтобы уменьшить боли в спине из-за своего роста»
«Я (195 см) рядом с одной из местных девушек в Таиланде»
«Я ростом 165 см против кого-то очень высокого»
Довольны ли вы своим ростом? Поделитесь своими историями в комментариях.