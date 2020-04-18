20+ бабушек, чей дух авантюризма и чувство юмора с возрастом только крепнут
Мы привыкли думать, что все бабушки — божьи одуванчики, всегда готовые накормить внуков пирожками с капустой, попросить починить телефон или втайне от мамы купить понравившуюся игрушку. Но не все бабушки такие — кто-то из старушек еще способен вас удивить.
Мы в AdMe.ru в восторге от непосредственности некоторых пожилых людей и собрали несколько историй, доказывающих, что возраст проказам не помеха.
- Моя бабушка начала ездить на мотоцикле в возрасте 90 лет. Местный мотоклуб попытался заставить ее подписать отказ от таких поездок, но она ответила лишь: «Конечно, я могу упасть и умереть, а еще я могу умереть, если подскользнусь в ванной. Дайте мне наслаждаться этим». © boringgrill135797531 / Reddit
- Для школьного проекта в 2006 году я спросил свою теперь уже 103-летнюю бабушку, какие изобретения человека она считает самыми великими. Она ответила, что это стиральная машина. За 20 лет бабушка вырастила 9 детей и без машинки пришлось бы тяжело. © yelsnia / Reddit
- У моей бабушки было 3 участка в дачном обществе. Один она продала, на полученные деньги организовала стройку дома на втором. Прилично сэкономила, потому что много подготовительных работ сделала сама. Домик тоже продала, на оставшиеся деньги собирается строить на этот раз 2-этажный дом. Соседи в шоке, мы тоже. Бабушке 76 лет.
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Бабуля: «Больно бить тату?»
Я: «Очень».
Бабушка: «А это на сколько? На пару месяцев?»
Я: «На всю жизнь».
Бабушка: «Ну слава богу, а то зря, что ли, терпела».
Я: *подавилась кофейком* © hriss_tos / Twitter
- Моя бабушка была летчицей. Сейчас ей 77 лет. Вчера дома я летала в GTA на самолетах, бабушка увидела и попросила ее научить. В итоге сидела моя бабуля вчера часа два и рубилась не хуже нынешней молодежи. Вспомнила молодость называется. © «Подслушано» / Ideer
- Настоящее богатство — это не деньги. Настоящее богатство — это когда тебе звонит 92-летняя бабушка и говорит: «Там скоро выходит фильм про странного синего ежа. Ты с ним еще в детстве в игры играла. Я с тобой сходить не могу, но думаю, что ты должна посмотреть». © di_lirium / Twitter
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Мой друг пошел на концерт метал-группы, и все они подписали его футболку. Он попросил бабушку вышить подписи, чтобы они не стерлись. К слову, подписи там были не самые приличные, но бабушка только посмеялась над ними. © masterkaz / Reddit
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Моя бабушка мегакрутая. Она должна была выйти замуж за мужчину, которого выбрали ей родители, но перед самой свадьбой передумала, залезла на крышу и перед всем поселком сказала, что не хочет этого мужчину, а хочет другого — моего деда. © IronicBacon / Reddit
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Бабушка: боже, у меня совершенно нет времени что-то приготовить!
Тоже бабушка: вот 400 пельменей, плов, борщ, котлеты, 20 пирогов с мясом, 600 вареников с вишнями и 150 драников. © Wizard_Severus / Twitter
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Моя бабушка иногда заходит в «Одноклассники» с дедовой страницы и удаляет у него из друзей подозрительных баб. За 60 людям, а все интриги и расследования. © «Подслушано» / Ideer
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Моя 90-летняя бабушка уже не может ходить, увы. Захотелось ей 9 мая посмотреть на могилу любимого деда.
Тетя: «Мам, давай ты на стульчик сядешь, мы тебя и донесем».
Дядя: «Так, давай я носилки принесу, на них еще и лучше».
Бабушка: «Не-е-ет, скажут, вы совсем с ума сошли, живую бабку на кладбище тащите». © Dilletant / Pikabu
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Сегодня бабушка купила холодильник, огромную плазму и диван. Я спрашиваю: «К чему такие изменения?» На что она мне и отвечает: «Я копила на похороны себе, но так как я выжила, то решила себя побаловать!» У меня на глазах слезы. Бабушка только после операции. © «Подслушано» / Ideer
- Поехал друг с мамой как-то в село к бабушке. Мама решила погладить вещи бабушке, ну и спрашивает: «Утюг где?» Бабушка достает утюг, старый такой, еще со времен СССР, наверное. Мама спрашивает: «А нового утюга нет?» Бабушка отвечает: «Есть, в шкафу посмотри». Мой друг открывает шкаф и достает оттуда новый утюг. Новый. Точно такой же утюг. Из СССР. © Artmem / Pikabu
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Моя бабушка, которой 72, та еще шалунья. Когда на пешеходе видит рядом брутального мужика, просит его помочь перейти дорогу. Те, конечно же, не могут отказать старушке, а она потом хвастается: «Сегодня опять шла под ручку с красавчиком». © «Подслушано» / Ideer
А какие забавные истории случались с вашими бабушками и дедушками?