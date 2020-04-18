20+ бабушек, чей дух авантюризма и чувство юмора с возрастом только крепнут

Моя 90-летняя бабушка уже не может ходить, увы. Захотелось ей 9 мая посмотреть на могилу любимого деда. Тетя: «Мам, давай ты на стульчик сядешь, мы тебя и донесем». Дядя: «Так, давай я носилки принесу, на них еще и лучше». Бабушка: «Не-е-ет, скажут, вы совсем с ума сошли, живую бабку на кладбище тащите». © Dilletant / Pikabu

Сегодня бабушка купила холодильник, огромную плазму и диван. Я спрашиваю: «К чему такие изменения?» На что она мне и отвечает: «Я копила на похороны себе, но так как я выжила, то решила себя побаловать!» У меня на глазах слезы. Бабушка только после операции. © «Подслушано» / Ideer