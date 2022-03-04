19 звезд, которые однажды взяли своих детей на ковровые дорожки, а мы уже хотим повторения

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Звезды Голливуда часто появляются на красных дорожках со своими вторыми половинками. А иногда они устраивают «свидания» на статусных мероприятиях с не менее важными людьми — со своими детьми. Например, Риз Уизерспун, Сильвестр Сталлоне, Бейонсе и другие знаменитости не раз появлялись на премьерах и церемониях награждения вместе с дочерьми.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда звезды и их дети позировали перед фотографами на ковровых дорожках. И по-настоящему умилились.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми на «Аллее славы» в Голливуде, 2016 год

Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филлипп на премьере 2-го сезона сериала «Большая маленькая ложь», 2019 год

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс со своими детьми Кэрис Зета Дуглас и Диланом Майклом Дугласом на премьере фильма «Человек-муравей» в Лондоне, 2015 год

Сильвестр Сталлоне и его семья на 73-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2016 год

Дженнифер Лопес c детьми Максом и Эммой на премьере мультфильма «Дом» в Лос-Анджелесе, 2015 год

Сьюзан Сарандон с сыновьями на Венецианском кинофестивале, 2017 год

Пинк с мужем Кэри Хартом и дочерью Уиллоу Сейдж Харт на премьере фильма «Алиса в Зазеркалье», 2016 год

Мэрайя Кэри и Ник Кэннон с детьми Марокканом Скоттом Кэнноном и Монро Кэннон на премии Nickelodeon Kids Choice Awards, 2018 год

Бейонсе и ее дочь Блю Айви Картер на премьере фильма «Король Лев», 2019 год

Ума Турман и ее сын Левон Роэн Турман-Хоук на 70-м Каннском кинофестивале, 2017 год

Анна Фэрис и Крис Прэтт с сыном на «Аллее славы» в Голливуде, 2017 год

Лев Шрайбер с сыном на церемонии вручения премии «Эмми», 2016 год

Кристина Агилера с дочерью Саммер Рэйн Ратлер и сыном Максом Лайроном Брэтманом на премьере картины «Эмоджи фильм», 2017 год

Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон с их дочерью Эвер Габо Андерсон на премьере фильма «Обитель зла: Последняя глава», 2017 год

Мадонна с дочерью Лурдес на презентации линейки одежды Material Girl в Нью-Йорке, 2010 год

Бритни Спирс и ее сыновья Шон Федерлайн и Джейден Джеймс Федерлайн на мировой премьере фильма «Смурфики-2», 2013 год

Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес и их дети Ливингстон Алвес Макконахи, Леви Алвес Макконахи и Вида Алвес Макконахи на «Аллее славы» в Голливуде, 2014 год

Сара Джессика Паркер и ее дочери Марион Лоретта Элуэлл и Табита Ходж на весеннем гала-концерте New York City Ballet, 2018 год

Анджелина Джоли и ее дети Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Мэддокс Джоли-Питт и Нокс Джоли-Питт на гала-показе фильма «Вечные», 2021 год