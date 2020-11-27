18 вещей из детства, от которых даже у самых стойких взрослых наворачиваются слезы ностальгии

Каждый из нас хотя бы раз испытывал чувство ностальгии по детству. Оно и понятно, ведь все тогда было легко и просто: жвачка Shock бодрила лучше любого кофе, домик из покрывал заменял личную жилплощадь, а диапроектор гарантировал киносеанс на грани фантастики.

Мы в AdMe.ru подготовили подборку вещиц, способных вызвать сочный флешбэк из детства. Будьте осторожны: ностальгия может не закончиться вместе с этой статьей.

1. Печенье с маслом — десерт прямиком из детства

О! Печеньковый бутерброд... Даже не припомню, ел ли я его когда-нибудь так, как это было задумано. Я в основном разделял, облизывал, а потом доедал... © blazhnoy / Pikabu

И правильно! В собранном виде он разламывается при надкусывании, и выпадают кусочки. По отдельности половинки надежнее. © Deleted / Pikabu

2. Диафильмы и диапроектор. Целый мир на белом полотне простыни — волшебство, не иначе

3. Байковое одеяло. Теплое и колючее

Почесался от одного вида этого одеяла. © artem1108 / Pikabu

4. Шкатулка с вкладышами — сокровищница любого ребенка. Хранилась в секретном месте. Безусловная ценность

5. Жженый сахар. Уже чувствуете аромат?

Формочки — для слабаков. В столовой ложке жарил сахар, а потом старательно высасывал. © cawkana***wka / Pikabu

6. Школьная стенгазета — вот где жило чистое творчество

Помню, насколько завораживающим был процесс подготовки номера. Мало что еще давало возможность проявить редкую в школьных условиях свободу воли. © otoahnacto / Pikabu

7. Стакан семечек, купленный у бабушки на пятачке. А кульки из газеты помните?

Сегодня почувствовал себя 5-летним пацаном: увидел бабушку на площади, которая торговала семечками в тазу со стаканчиками, ну и приобрел один стакашек у нее. © Swiftdnb / Pikabu

8. Волшебный карандаш — механизм для пытливых умов: колпачок от карандаша; колпачок, под которым помещался ластик; картриджи

9. Тот самый хрустящий горячий хлеб. Кто хоть раз донес его домой целым?

Пока из магазина тащил в детстве, полбатона съедал, поэтому мама заставляла 2 булки брать. А на сдачу покупал детское пюре в баночке... «Щелк» — вот с таким звуком оно открывалось. © gogio / Pikabu

10. Программа телепередач — популярное чтиво

А сейчас 800 каналов. Листаешь их и листаешь, а посмотреть нечего.

Зато все отрывались на «Утренней почте» по выходным. А как бежали после школы в пятницу смотреть «В гостях у сказки»... © Nikkk2020 / Pikabu

11. Бальзам «Звездочка» — средство из детства. От головной боли, от воспалений и инфекций, от растяжений, от синяков. Что уж там, от всего!

12. Жвачка Shock с жидкой начинкой

Суровая вещь, от одних воспоминаний скулы сводит. © ACCount742 / Pikabu

13. Пружинка: так в детстве выглядела безысходность

Что я мог сделать с такой пружиной, так это лишь запутать ее таким образом, что вся семья не могла помочь распутать. И это только после 5 минут обращения с ней. © Mousearm / Pikabu

14. Домик из покрывал и подушек

Жена говорит, что это называется «халабуда». Но это не точно. От тех, кто в деревне жил, часто такое слышу. У нас в городе это всегда было шалашом. © c0gu / Pikabu

15. Шоколадная колбаса — еще одно лакомство из детства

На небе только и разговоров, что о шоколадной колбасе. © n1kcrimea / Pikabu

О сладкий щербет моего сердца! © kmmk / Pikabu

16. Настольная игра «Менеджер» объединяла всех юных бизнесменов

Обожал эту игру. Какие цвета... Умом понимаешь, что лучшие участки — розовые. А все равно все отдашь за «Электросилу». © Shumaka / Pikabu

У нас она до сих пор в деревне есть. Огонь! Рубились в детстве днями и ночами. Этим летом с детьми уже в нее играла. © UshastikT / Pikabu

17. А помните, для чего нужна была вареная картошка?

Когда сидел так над картошкой в детстве, ел ее помаленьку. Вкусная была! © RedKomisar / Pikabu

18. Ветровки всех мастей — суровая мода нашего детства