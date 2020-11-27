18 вещей из детства, от которых даже у самых стойких взрослых наворачиваются слезы ностальгии
Каждый из нас хотя бы раз испытывал чувство ностальгии по детству. Оно и понятно, ведь все тогда было легко и просто: жвачка Shock бодрила лучше любого кофе, домик из покрывал заменял личную жилплощадь, а диапроектор гарантировал киносеанс на грани фантастики.
Мы в AdMe.ru подготовили подборку вещиц, способных вызвать сочный флешбэк из детства. Будьте осторожны: ностальгия может не закончиться вместе с этой статьей.
1. Печенье с маслом — десерт прямиком из детства
- О! Печеньковый бутерброд... Даже не припомню, ел ли я его когда-нибудь так, как это было задумано. Я в основном разделял, облизывал, а потом доедал... © blazhnoy / Pikabu
- И правильно! В собранном виде он разламывается при надкусывании, и выпадают кусочки. По отдельности половинки надежнее. © Deleted / Pikabu
2. Диафильмы и диапроектор. Целый мир на белом полотне простыни — волшебство, не иначе
3. Байковое одеяло. Теплое и колючее
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Почесался от одного вида этого одеяла. © artem1108 / Pikabu
4. Шкатулка с вкладышами — сокровищница любого ребенка. Хранилась в секретном месте. Безусловная ценность
5. Жженый сахар. Уже чувствуете аромат?
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Формочки — для слабаков. В столовой ложке жарил сахар, а потом старательно высасывал. © cawkana***wka / Pikabu
6. Школьная стенгазета — вот где жило чистое творчество
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Помню, насколько завораживающим был процесс подготовки номера. Мало что еще давало возможность проявить редкую в школьных условиях свободу воли. © otoahnacto / Pikabu
7. Стакан семечек, купленный у бабушки на пятачке. А кульки из газеты помните?
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Сегодня почувствовал себя 5-летним пацаном: увидел бабушку на площади, которая торговала семечками в тазу со стаканчиками, ну и приобрел один стакашек у нее. © Swiftdnb / Pikabu
8. Волшебный карандаш — механизм для пытливых умов: колпачок от карандаша; колпачок, под которым помещался ластик; картриджи
9. Тот самый хрустящий горячий хлеб. Кто хоть раз донес его домой целым?
- Пока из магазина тащил в детстве, полбатона съедал, поэтому мама заставляла 2 булки брать. А на сдачу покупал детское пюре в баночке... «Щелк» — вот с таким звуком оно открывалось. © gogio / Pikabu
10. Программа телепередач — популярное чтиво
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А сейчас 800 каналов. Листаешь их и листаешь, а посмотреть нечего.
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Зато все отрывались на «Утренней почте» по выходным. А как бежали после школы в пятницу смотреть «В гостях у сказки»... © Nikkk2020 / Pikabu
11. Бальзам «Звездочка» — средство из детства. От головной боли, от воспалений и инфекций, от растяжений, от синяков. Что уж там, от всего!
12. Жвачка Shock с жидкой начинкой
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Суровая вещь, от одних воспоминаний скулы сводит. © ACCount742 / Pikabu
13. Пружинка: так в детстве выглядела безысходность
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Что я мог сделать с такой пружиной, так это лишь запутать ее таким образом, что вся семья не могла помочь распутать. И это только после 5 минут обращения с ней. © Mousearm / Pikabu
14. Домик из покрывал и подушек
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Жена говорит, что это называется «халабуда». Но это не точно. От тех, кто в деревне жил, часто такое слышу. У нас в городе это всегда было шалашом. © c0gu / Pikabu
15. Шоколадная колбаса — еще одно лакомство из детства
- На небе только и разговоров, что о шоколадной колбасе. © n1kcrimea / Pikabu
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О сладкий щербет моего сердца! © kmmk / Pikabu
16. Настольная игра «Менеджер» объединяла всех юных бизнесменов
- Обожал эту игру. Какие цвета... Умом понимаешь, что лучшие участки — розовые. А все равно все отдашь за «Электросилу». © Shumaka / Pikabu
- У нас она до сих пор в деревне есть. Огонь! Рубились в детстве днями и ночами. Этим летом с детьми уже в нее играла. © UshastikT / Pikabu
17. А помните, для чего нужна была вареная картошка?
- Когда сидел так над картошкой в детстве, ел ее помаленьку. Вкусная была! © RedKomisar / Pikabu
18. Ветровки всех мастей — суровая мода нашего детства
Какие вещи из детства оказывают на вас магическое воздействие? Сталкиваетесь с ними в своей взрослой жизни?