16 ярких примеров того, насколько мощной штукой является генетика
Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что родственники похожи друг на друга. Но когда мы смотрим фотографии из семейного архива и сравниваем себя или членов своей семьи с мамами и папами, бабушками, дедушками или даже очень далекими предками, мы каждый раз ахаем от изумления, обнаруживая «настоящего клона».
Герои, попавшие в эту подборку AdMe.ru, еще раз показали нам, насколько велика сила генетического кода.
«Соединила наши с мамой фотографии. Мама слева, я справа»
«4 поколения: я, моя мама, ее мама и мама ее мамы»
«Передаю игрушечный паровозик уже своему сыну»
«Я, мой отец, дед и тот, от кого произошла наша фамилия»
«Моя норвежская прабабушка и я»
«Я в 70-х и мой сын несколько лет назад»
«Мой брат в 1998-м и его сын в 2020 году»
Внук и бабушка в 20 лет
«Я (1996) и моя дочь (2018)»
«Я слева (1988) и моя дочь справа (2009)»
«Внизу справа моя мама, слева — мой брат, а вверху его дочь. Всем по 3 года»
«Мой папа и я. Фото сделаны с разницей почти в 50 лет»
«Слева — моя мама держит меня в 1987 году, справа — я держу своего сына в 2019-м»
«Моя сестра и моя бабушка»
«Мой прадедушка и я примерно в одном возрасте. Некоторые говорят, что мы очень похожи»
«Моя бабушка в 17 и я в 26 лет»
А в вашей семье есть люди, которые словно созданы под копирку? Возможно, вы сами являетесь точной копией кого-то из родственников?
Фото на превью bubsthechamp / Reddit