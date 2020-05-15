16 ярких примеров того, насколько мощной штукой является генетика

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Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что родственники похожи друг на друга. Но когда мы смотрим фотографии из семейного архива и сравниваем себя или членов своей семьи с мамами и папами, бабушками, дедушками или даже очень далекими предками, мы каждый раз ахаем от изумления, обнаруживая «настоящего клона».

Герои, попавшие в эту подборку AdMe.ru, еще раз показали нам, насколько велика сила генетического кода.

«Соединила наши с мамой фотографии. Мама слева, я справа»

«4 поколения: я, моя мама, ее мама и мама ее мамы»

«Передаю игрушечный паровозик уже своему сыну»

«Я, мой отец, дед и тот, от кого произошла наша фамилия»

«Моя норвежская прабабушка и я»

«Я в 70-х и мой сын несколько лет назад»

«Мой брат в 1998-м и его сын в 2020 году»

Внук и бабушка в 20 лет

«Я (1996) и моя дочь (2018)»

«Я слева (1988) и моя дочь справа (2009)»

«Внизу справа моя мама, слева — мой брат, а вверху его дочь. Всем по 3 года»

«Мой папа и я. Фото сделаны с разницей почти в 50 лет»

«Слева — моя мама держит меня в 1987 году, справа — я держу своего сына в 2019-м»

«Моя сестра и моя бабушка»

«Мой прадедушка и я примерно в одном возрасте. Некоторые говорят, что мы очень похожи»

«Моя бабушка в 17 и я в 26 лет»

А в вашей семье есть люди, которые словно созданы под копирку? Возможно, вы сами являетесь точной копией кого-то из родственников?