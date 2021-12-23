17 доказательств того, что в нашем мире есть настоящая магия. И это генетика
Когда в семье рождается новый человек, невозможно избежать разговоров о том, на кого же он больше всего похож. И хотя у каждого из нас уникальный генетический набор, нередко мы оказываемся чуть ли не двойниками своих родственников. И пусть даже мы понимаем, как это работает, сложно воспринимать подобные вещи не как волшебство, а как закономерность.
Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что наследственность — та еще магия. И что можно быть почти точной копией предка, с которым вас разделяют аж 2 века.
«Нашла старую фотографию моей прабабушки. Была поражена тем, как сильно я на нее похожа»
«1948, 1974, 1998 и 2021 годы. 4 поколения. Мое фото сделано в 1998 году»
«Мой дед в 20 лет и я в 22 года»
«Взял лыжную одежду моего дедушки для поездки на склоны»
«Гены моего отца сильны. Мы будто близнецы!»
«Моя прапрапрабабушка и моя мама»
«Я и моя бабушка, когда ей было 20 лет. Люди говорят, что у нас с ней схожие черты лица»
«Мой брат и наш дальний дядя, генерал Джордж Кастер, примерно в 1865 году»
«Моя бабушка, мама и я»
«Я и мой двоюродный дедушка»
«Нашел фотографию дедушки друга. Просто безумие, насколько они похожи»
«Папа в 80-х и я в 2020 году»
«Мы с мамой очень похожи»
«Мой дед и я в 18 лет»
«Моя сестра и мама»
«Мой дед в свои 20 с небольшим лет на Кубе и я в свои 20 с небольшим лет»
«Я воссоздал свою любимую фотографию отца. Он после окончания школы в 1980 году и я после окончания школы»
А вы сильно похожи на своих родственников?
Фото на превью uniquersneaker / Reddit
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