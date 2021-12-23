17 доказательств того, что в нашем мире есть настоящая магия. И это генетика

Когда в семье рождается новый человек, невозможно избежать разговоров о том, на кого же он больше всего похож. И хотя у каждого из нас уникальный генетический набор, нередко мы оказываемся чуть ли не двойниками своих родственников. И пусть даже мы понимаем, как это работает, сложно воспринимать подобные вещи не как волшебство, а как закономерность.

Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что наследственность — та еще магия. И что можно быть почти точной копией предка, с которым вас разделяют аж 2 века.

«Нашла старую фотографию моей прабабушки. Была поражена тем, как сильно я на нее похожа»

«1948, 1974, 1998 и 2021 годы. 4 поколения. Мое фото сделано в 1998 году»

«Мой дед в 20 лет и я в 22 года»

«Взял лыжную одежду моего дедушки для поездки на склоны»

«Гены моего отца сильны. Мы будто близнецы!»

«Моя прапрапрабабушка и моя мама»

«Я и моя бабушка, когда ей было 20 лет. Люди говорят, что у нас с ней схожие черты лица»

«Мой брат и наш дальний дядя, генерал Джордж Кастер, примерно в 1865 году»

«Моя бабушка, мама и я»

«Я и мой двоюродный дедушка»

«Нашел фотографию дедушки друга. Просто безумие, насколько они похожи»

«Папа в 80-х и я в 2020 году»

«Мы с мамой очень похожи»

«Мой дед и я в 18 лет»

«Моя сестра и мама»

«Мой дед в свои 20 с небольшим лет на Кубе и я в свои 20 с небольшим лет»

«Я воссоздал свою любимую фотографию отца. Он после окончания школы в 1980 году и я после окончания школы»