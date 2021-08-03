17 человек, которым достались не родители, а горе луковое

Иногда родители проделывают такие выкрутасы, что их детям и не снилось. Они ленятся убрать за собой, врываются в комнату во время урока в Zoom своего ребенка и, словно капризные малыши, требуют, чтобы с ними нянчились во время болезни.

AdMe.ru решил этой подборкой напомнить, что за каждым «сложным» ребенком стоит не менее чудаковатый родитель. Остается только понять и простить и тех и других, потому что у всех нас бывают непростые дни.

«Вот как моя мама использует старые емкости. До этого здесь лежала китайская закуска с чипсами и приправой барбекю»

Если бы моя мама увидела, что я делаю это, она бы отреклась от меня. © Overlord_Za_Purge / Reddit

«У нас дома буквально свалка. Причем если я оставляю тарелку на столе, то родители называют это неуважением, зато сами бросают свой мусор повсюду»

«Это дело рук моей мамы»

Когда осознаешь, что мама — манипулятор

«Папа выбрал туалетную бумагу»

«Вот как папа открывает мороженое»

«Зашел в комнату во время урока в Zoom моих детей. Пусть расплачиваются за все те попытки отвлечь меня во время рабочих звонков!»

За каждым «проблемным» ребенком стоит какой-то взрослый со своими выкрутасами

«Родители никогда не используют кусковое мыло полностью»

«За всю свою жизнь папа ни разу не закрывал вкладки на телефоне»

«Мои родители всегда так делают, даже если мусорное ведро прямо под рукой»

«Мой папа откусывает масло»

Когда мама растит настоящую спартанку

«Мама спросила меня, какой я торт хочу на день рождения. Я сказала: „Морковный“. Получила именно то, что просила»

А этому ребенку в его праздник особенно повезло

«Моя мама: „Значит, ты не видишь всю эту посуду в раковине?“

Тем временем в раковине...»

«Встала ни свет ни заря, только чтобы приготовить родителям завтрак. А они возмутились, что я взяла дорогие чайные пакетики, и ушли»