16 жестов, которыми ребенок общается со взрослыми, пока не научится говорить

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У каждой мамы разрывается сердце, когда она слышит плач своего ребенка. Пока малыши не научатся разговаривать, это их главный способ коммуникации со взрослыми. Но на самом деле дети постоянно посылают нам сигналы, которые просто нужно уметь читать. А если наловчиться, то и вовсе возможно научиться общаться с малышом с помощью жестов.

Мы в AdMe.ru решили помочь молодым родителям и взялись разобраться в тонкостях младенческого языка.

Умение вовремя замечать признаки усталости и плохого самочувствия помогут свести плач к минимуму

Кроме очевидных признаков усталости, когда ребенок зевает или трет глаза, есть те, которые заметить непросто. Специалисты по сну считают, что если уметь их улавливать, то можно вовремя поймать «окно в сон» и без труда уложить ребенка спать. Вот признаки готовности малыша: Если младенец часто просится на руки, но при этом перестал проявлять яркий интерес к вам и к игрушкам, смотрит куда-то вдаль или вдруг стал говорливым и суетливым, это значит, что пришло время выполнять обычные ритуалы перед сном (к примеру, переодеть, спеть колыбельную). Если пропустить эти признаки, то ребенок переутомится, начнет плакать, и его будет сложнее укачать.

или вдруг стал говорливым и суетливым, это значит, что пришло время выполнять обычные ритуалы перед сном (к примеру, переодеть, спеть колыбельную). Если пропустить эти признаки, то ребенок переутомится, начнет плакать, и его будет сложнее укачать. Новорожденный часто будто убирает невидимые волосы за ухо — это тоже жест переутомления, малыш скоро начнет капризничать, нужно скорее укладывать его.

Бывает, что младенец проявил признаки усталости, но продолжает с широко открытыми глазами неподвижно на что-то смотреть. Это говорит о том, что он встревожен и не чувствует себя в безопасности. Нужно успокоить его (приложить к груди, дать соску, обнять) и снова попробовать уложить спать.

Новорожденный не умеет сам засыпать и связывать циклы сна, поэтому нужно быть особенно внимательными и чуткими

Сон малыша условно можно поделить на быстрый и медленный. Во время сна ребенок тоже подает сигналы о своем самочувствии. Поэтому не забывайте заглядывать в кроватку и улавливать некоторые моменты. Во время быстрого сна младенец может вздрагивать, кряхтеть, улыбаться, плакать или смеяться. Родителям не стоит беспокоиться, ребенок спит крепко. Если же он активно вскидывает руки, то можно использовать пеленание.

Во время медленного сна малыш, напротив, лежит тихо и почти неподвижно, дышит глубоко и ровно. Но это спокойствие обманчиво, в этот период нужно быть внимательным и, если малыш начинает ворочаться, постараться продлить его сон. Ребенок может проснуться от резкого звука или другого раздражителя.

Ребенок может проснуться от резкого звука или другого раздражителя. Если во сне новорожденный вдруг сжал кулачки, то он вот-вот проснется и потребует покормить его, поменять подгузник или снять другой дискомфорт.

Если малыш лежит на боку и сильно запрокидывает голову назад, то ему не хватает сна. Старайтесь продлевать его сон и укладывать пораньше. Дети часто принимают такое положение во время коликов: животик болит и постоянно будит малыша, из-за этого он не высыпается. Но если младенец спит так постоянно, то это повод обратиться к неврологу.

Малыш познает мир

Во время бодрствования у детей меняются настроение и потребности и они дают понять об этом своим поведением. Ребенок активно перебирает ногами, пытается поймать ваш взгляд — он готов играть и общаться. Это лучшее время для развивающих игр.

Если активно играющий младенец вдруг отвлекся и пристально смотрит на вас, то не ждите, пока он станет капризничать , а уделите ему внимание: улыбнитесь, поговорите с ним. Так он проверяет, рядом ли его взрослый и все ли в порядке.

, а уделите ему внимание: улыбнитесь, поговорите с ним. Так он проверяет, рядом ли его взрослый и все ли в порядке. Когда младенец пинается и извивается, это значит, что нужно переходить к спокойному бодрствованию: убрать игрушки, спеть песенку, просто полежать рядом.

Бывает, что малышу хочется побыть одному. Тогда он будет отводить от вас взгляд или стараться смотреть вниз, перестанет реагировать на погремушки, может брать их в руки и выкидывать.

Невербальные знаки, которые родители понимают неправильно

Когда малыш уже умеет сидеть и ползать, он начинает осваивать более сложные жесты, тем самым выражая свою позицию, настроение. Но взрослые порой не совсем верно толкуют эти знаки. Ребенок, который обычно везде ходит за вами по пятам, вдруг убегает или отталкивает.

Мысли родителей: «Он капризничает и злится на меня».

На самом деле: «Я хочу сделать это сам».

То, что на первый взгляд может показаться грубостью, на самом деле указывает на новый этап развития. Ребенок начинает доверять себе и окружающему миру.

У ребенка скрещены руки, когда перед ним новая игрушка.

Мысли родителей: «Ему неинтересно, он не хочет играть с ней».

На самом деле: «Мне страшно, я не уверен».

Скрещенные на груди руки у взрослого человека чаще всего означают закрытую позу. Но ребенок подобным образом в большинстве случаев выражает чувство неловкости. Дети очень любопытны, но так они показывают, что они еще не набрались смелости, чтобы изучить новую вещь.

«Ему неинтересно, он не хочет играть с ней». «Мне страшно, я не уверен». Скрещенные на груди руки у взрослого человека чаще всего означают закрытую позу. Но ребенок подобным образом в большинстве случаев выражает чувство неловкости. Дети очень любопытны, но так они показывают, что они еще не набрались смелости, чтобы изучить новую вещь. Протягивает руки ладонями вверх и немного наклоняет голову набок.

Мысли родителей: «Он отстраняется, просит не трогать его».

На самом деле: «Прости меня, давай мириться».

Родители могут подумать, что малыш их отталкивает, ведь в этот момент у него может быть грустный вид. Но все наоборот: ребенок обнажает свои ладони в знак доверия и смирения, а наклон головы — признак дружелюбия.

Прячется, когда видит кого-то, натягивает на голову одежду.

Мысли родителей : «Гость не понравился ребенку, он не хочет его видеть».

На самом деле : «Не смотрите, меня здесь нет».

Малыш может испытывать тревогу, когда видит малознакомого человека. Дайте ему возможность почувствовать себя в безопасности, не обращайте на него внимание. Скорее всего, он с любопытством понаблюдает со стороны и сам подойдет, когда будет готов.

: «Гость не понравился ребенку, он не хочет его видеть». : «Не смотрите, меня здесь нет». Малыш может испытывать тревогу, когда видит малознакомого человека. Дайте ему возможность почувствовать себя в безопасности, не обращайте на него внимание. Скорее всего, он с любопытством понаблюдает со стороны и сам подойдет, когда будет готов. Сосет и жует пальцы.

Мысли родителей: «Он хочет есть или он играет».

На самом деле: «Мне тревожно».

Новорожденные сосут пальцы от удовольствия, но когда ребенку уже больше года, то это может быть признаком тревожности, если у него не режутся зубы.

Бонус: как общаться с малышом с помощью жестов

Речь ребенка развивается медленно: к году малыш начинает произносить первые слова, к двум — связывать их в простые фразы, и только к 4-5 годам значительно развивается смысловая сторона речи. Чтобы не только понимать малыша, но и общаться с ним, американские психологи Линда Акредоло и Сьюзен Гудвин разработали методику разговора с помощью знаков-жестов, другими словами, они адаптировали для малышей язык глухонемых. Дети осваивают этот язык очень быстро, и он продолжает работать даже тогда, когда они уже умеют говорить. Малыши, освоившие жестовое общение, раньше начинают говорить, в сравнении со сверстниками у них больший словарный запас и они умеют составлять более сложные грамматические конструкции. В США, Великобритании и Швеции языку жестов обучают в яслях, психологи советуют родителям начинать упражнения с 5–6 месяцев. Самые простые жесты можно вводить с рождения. Вот несколько советов по обучению: Говорите и показывайте жест одновременно. Делайте это эмоционально, подключайте мимику.

Начните повторять за малышом его жесты (например, тянет руки — хочет, чтобы его взяли). Первыми вводите жесты, означающие базовые потребности: в еде, сне.

Сначала просто указывайте на предметы. Если ребенок что-то заметил, в этот момент назовите слово и покажите его.

Используйте один жест в предложении.

Говорите медленно, выразительно и четко. Постепенно малыш усвоит жесты и будет не только без труда понимать ваши намерения, но и сможет сам вас о чем-то попросить. Придумайте свои жесты, понаблюдав за ребенком, или воспользуйтесь уже готовым языком.

А как вы узнаете, что именно хочет сказать вам малыш?