16 человек, которые думали, что готовы стать родителями. Не тут-то было

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Несмотря на милый нрав, дети порой вытворяют такие вещи, что родители не знают, плакать им или смеяться. Для ребенка вполне нормально разукрасить лицо ничего не подозревающего отца или разреветься из-за того, что ему не дали попробовать щепки на вкус. Немало конфузов возникает и по вине чрезмерной любви к смартфонам, как, например, в ситуации с мальчиком в конце статьи.

AdMe.ru аплодирует стоя всем мамам и папам и желает им еще больше сил, терпения и выдержки на нелегком родительском пути.

1. Страшное преступление потрясло общественность

Вчера пришлось работать всю ночь, а сегодня во время сна я подвергся нашествию вандалов. У меня есть фотография преступления и двое подозреваемых, один из которых отказывается сотрудничать. Единственный преступник, способный разговаривать, валит всю вину на четырехлапого сообщника, у которого нет рук, чтобы провернуть такой трюк. Спасибо соседу, который подсказал, что у меня все лицо разрисовано фломастером, пока я выгуливал четырехлапого подозреваемого, ни о чем не догадываясь.

2. «Моя дочь наконец поняла, что мы не возим ее в Париж каждые выходные»

3. «Когда не позволил ему есть щепки»

4. Пока ждешь маму у примерочной

5. «У моей дочери была истерика, и она спрятала лицо под подушкой. Результат просто бесподобен»

6. «Дочке 7, сегодня она не могла найти свою обувь»

7. «По всей видимости, в 3-летнем возрасте я никогда не слышала о существовании кровати»

8. «Мой 2-летний сын: „Мам, я хочу поиграть с этими игрушками“»

9. «Моя дорогая дочь сделала однажды это с моим ноутбуком»

10. «Спасибо, дети. Искусство — явно не ваше будущее»

11. «Сказал дочери, что она может съесть шоколадный пончик, но должна дать мне половину. Мне стоит быть более конкретным в следующий раз»

12. «Мы в туннеле в огромном океанариуме с акулами, и вот первая вещь, которая его заинтересовала»

13. «Дочь моего друга изобрела „свои собственные стикеры“»

14. «Повел дочку по магазинам. Ей очень нужна была эта кепка. Сошлись на том, что просто сделаем фото»

«Просто пьян».

15. Воскресенье, 22:00: «Ма-а-ам, нам завтра в школу нужно принести поделку „Дары осени“»

16. «Мы пошли на пляж искать акульи зубы. Когда моя дочь закричала: „Я нашла зубы!“ — это было последним, что я ожидал увидеть»

Бонус: ребенок, засмотревшись в свой телефон, ушел не с теми родителями

Как ваши дети любят вас удивлять? А может, вы помните, как сами чудили в детстве?