15 умных изобретений, при виде которых любой родитель вздохнет с облегчением

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В среднем малыш спит около 10–14 часов в день. По мере взросления это время сокращается, и дети становятся все более любопытными по отношению к окружающему их миру. Чтобы малыши были в целости и сохранности, родители должны заботиться о них днем и ночью. К счастью, существует множество современных изобретений, которые могут значительно облегчить жизнь каждого родителя.

AdMe.ru собрал 15 самых крутых изобретений, которые могут сделать вашу жизнь как родителя более комфортной.

15. Детское сиденье, которое крепится на плечах родителей (можно не держаться руками)

14. Детский бассейн для душа

13. Шапочка для идеального послеобеденного сна

12. Худи, в котором удобно носить ребенка

11. Стильный аксессуар на случай, когда у детей режутся зубки

10. Дорожная подушка, поддерживающая голову ребенка

9. Удлиняющая насадка на кран

8. Мешок для хранения игрушек: больше никакого беспорядка!

7. Держатель для бутылочки

6. Чашка, из которой ничего не выпадет

5. Всегда чистая соска

4. Нагрудник, который можно смело пачкать

3. Ушной термометр

2. Переносная подставка, с помощью которой можно занять ребенка в дороге

1. Антискользящие наколенники для безопасного ползания