15 родителей, которые способны решить любую проблему

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Каждый день рождается около 386 тыс. детей. Малыши не только привносят радость в семейную жизнь, но и заставляют сталкиваться с пугающими обязанностями родительства. Однако все, что вам нужно, — это немного изобретательности.

Редакция AdMe.ru представляет вам 15 остроумных родителей, которым любое дело по плечу.

1. Отец дня

2. Кто сказал, что многозадачность — это только про мам?..

3. Мамина смекалка безгранична

4. Способ различать близнецов существует!

5. Когда твой ребенок — спортсмен и художник в одном лице

6. Когда ребенок уснул, но тебе нужно поесть...

7. Быть отцом Супердевочки очень даже удобно

8. Как успокоить ребенка на время фотосессии

9. «Я просто даю детям неподключенные джойстики, и они играют так часами»

10. Из старой одежки ребенка можно сделать лоскутное одеяло на память

11. «Вот так мой ребенок ест мороженое, не заляпывая все вокруг»

12. А вот так отец собирает свою девочку в школу

13. Самый простой способ получить хороший массаж

14. Когда тебе лень ходить за карапузом по всей квартире

15. Так выглядят дети байкеров

Кто здесь, по-вашему, самый изобретательный? Если вы сами тот еще мастер на родительские выдумки, порадуйте нас в комментариях.