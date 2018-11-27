15 моментов, за каждым из которых скрывается трогательная история

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Каждому из нас знакомо состояние светлой грусти, когда одновременно появляются и улыбка, и слезы. Такие истории проникают в самое сердце и надолго остаются там: невозможно не растрогаться вместе с хозяином старой собаки, которая впервые за последние пару лет смогла самостоятельно забраться на кровать, или не порадоваться вместе с мамой, чей малыш в первый раз услышал звук. Загляните в статью и убедитесь в этом сами.

AdMe.ru считает, что время от времени необходимо прочувствовать чужие эмоции, чтобы стать немного внимательнее и добрее к окружающим.

«Моей бабушке 93 года, и ей очень одиноко в доме престарелых. Но есть то, что каждый раз она ждет с нетерпением, — встреча с моей собакой»

«Это мой друг Алекс. Он не может рисовать руками, но он нашел другой способ заниматься любимым делом»

«Разница в 100 лет. Мой дедушка в его 103-летие и моя 3-летняя дочь»

Слепой кот слушает своего любимого пианиста

«Вчера моя собака впервые залаяла. Год назад я взяла ее из приюта, и она не издавала ни звука»

«Мой 15-летний сын и его лучший друг ждут школьный автобус»

Слепой и глухой щенок встречает хозяина

«Увидел свою 12-летнюю собаку на своей кровати. Уже пару лет она не могла забраться туда самостоятельно, поэтому я не представляю, как она это сделала. Еще и со своей любимой игрушкой!»

«Друг нарисовал это для нашей подруги, которая потеряла одну из своих собак»

После выступлений японского фигуриста Юдзуру Ханю лед завален Винни-Пухами. Именно эту игрушку подарили родители маленькому Юдзуру после землетрясения, и она помогла побороть страх. Всех мишек спортсмен передает в детские дома

Собака прошла последний курс химиотерапии

Годовалый ребенок впервые слышит

«Мой друг-священник каждый вечер превращает свою церковь в место, где бедные люди могут поесть бесплатно»

Мужчина находит своего пса в приюте после пожара в Калифорнии

«Сегодня утром не стало дедушки, его собака уже все поняла»

Чья история тронула вас больше всего?