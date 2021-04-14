15 историй о щекотливых ситуациях, которые могли случиться с каждым родителем
Если вас ни разу не вгоняли в краску дети, то либо вы не склонны переживать о том, что о вас подумают, либо у вас просто нет ребенка. Детская непосредственность и выходки могут поставить в неловкое положение в неподходящий момент. И, как показывают следующие истории, лучшее, что можно сделать в этом случае, — просто посмеяться.
Редакцию AdMe.ru больше всего впечатлил рассказ о 5-летнем проказнике, научившемся завязывать шнурки. Оказывается, даже освоение такого простого навыка может привести к весьма непредсказуемым последствиям.
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Мой 3-летний сын ходил в школу для малышей. Однажды в конце недели всех родителей пригласили посмотреть, чем их дети занимались все время. Когда я пришла, учительница моего сына сразу же отвела меня в сторону, подальше от мужа, и, немного смущенная, спросила, является ли мой супруг отцом ребенка. Я ответила, что да, и она с облегчением сказала: «Я попросила Сашу сделать открытку ко Дню отца, а он спросил меня, для кого из 3 пап нужно сделать ее». Пораженная, я подозвала сына за объяснениями. И тот сказал, что у него есть папа и 2 дедушки, а значит, пап трое. © J. L. Harrington / Quora
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Мы обычно покупаем зеленые или желтые сорта яблок, на свой с мужем вкус, потому что ребенок хоть и любит больше красные, но ест их крайне редко, в результате чего они портятся. В общем, вышли мы с ним пройтись, я с собой только ключи взяла. Проходим мимо овощной лавки, а там на улице выставлены красные яблоки. И сын говорит так жалобно: «Как бы я хотел яблочко... такое вкусное... хотя бы одну штучку попробовать... Жаль, у нас денег нет». Чувствовала себя матерью года. © Alice Schmidt / Facebook
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Сын долго не мог заговорить. Но настал день, когда мы с ним поехали к родственникам, и, чтобы ему было не скучно, жена начала петь какую-то детскую песню вроде «Вместе весело шагать по просторам». Раньше это прокатывало на ура, но не в этот раз. Стоило ей начать песню, как сын мгновенно отреагировал:
— Мама, не петь!
Жена поперхнулась и замолчала, а я задумался, сколько же сыну пришлось терпеть ненавистную песню, пока он наконец не смог заговорить. © Lobastik / Pikabu
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Подростком мой сын обожал смущать нас. Когда мы ходили по магазинам в Walmart и там что-то объявляли, он падал на колени, закрывал уши руками и говорил что-то вроде: «О нет, голоса вернулись! Скажи, чтобы они прекратились!» Когда он и моя мама были в магазине, он достал пачку подгузников для взрослых и громко крикнул: «Эй, бабуля, ты это искала?» Когда он собирался идти гулять с друзьями и я спрашивала, куда он идет, он обычно отвечал: «На сельские пляски и поклонение дьяволу». В конце концов я привыкла к этому и буднично отвечала: «Хорошо, только будь осторожен». Лица моих друзей в этот момент стоило видеть. Но как бы он ни смущал нас, с ним я много смеялась. Сейчас ему 32 и он папа. Надеюсь, мой внук окажется таким же, как он. © Lisa Kinsler / Quora
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Лет 7 назад мы еле сводили концы с концами. Сыну тогда было 8 лет, он увлекся музыкой и просил на Новый год подарить гитару. Я ее позволить себе не могла и кинула клич в группу, где раздавали вещи даром. Одна девушка предложила привезти практически новую гитару, да еще и с комплектом струн и чехлом. Приехала в костюме Снегурочки, а гитару красиво упаковала: видно, что искренне хотела подарить ребенку праздник. У меня аж сердце тогда сжалось, как я была ей благодарна! А сын взял гитару, повернулся ко мне и спросил: «Мама, а почему Снегурочка такая некрасивая?» Я еле удержалась, чтобы ему не треснуть, а девушка со слезами на глазах попрощалась и пулей вылетела из квартиры. После я пыталась связаться с ней и извиниться, но не вышло. Надеюсь, этот случай не отбил у нее желание делать добро. © Подслушано / Vk
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Моя мама была заслуженным донором. Кровь у нее была достаточно редкая — 4-й группы. Один раз ее даже ночью на вертолете отправили в какой-то городок спасать ребенка. Так вот, на уроке биологии в 7-м классе учительница предложила желающим определить группу крови. И выяснилось, что у меня 4-я группа, как у мамы. А у папы была 1-я, и из таблички следовало, что у моих родителей не могло быть ребенка с 4-й группой. Я заявилась домой и стала пытать родителей: «Кто мои настоящие папа и мама?» Родители были в шоке, случился небольшой скандал. Тесты ДНК тогда были не так доступны, поэтому папу отправили сдавать кровь. И оказалось, что у него 2-я группа крови. Все выдохнули с облегчением. © login380 / Pikabu
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Провела беседу с сыном о нелегком труде по дому. Поел, подходит:
— Спасибо тебе, мамочка, что сегодня дала мне обед!
Видели бы вы выражение лица электрика, чинившего проводку. Думаю вот, ждать мне визита органов опеки с проверкой или нет. © bhbyf290569 / PIkabu
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Спешим на работу и в садик. Понимаю, что марафет не успеваю навести, прошу сына подать тушь, показывая на нее зеленую коробочку пальцем. Кидаю ее в сумочку, надеваю зеленое пальто, выбегаем. И в самом людном месте мой сынишка кричит: «Мама, а твое пальто под твою тушу подходит!» © Юлия Кононенко / Facebook
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Когда моей младшей сестре было лет 6–7, маму вызвали в школу, потому что сестра пришла с синяком под глазом. Директор позвонил маме и сказал: «Я так понимаю, что сложности возникли с двоюродной сестрой вашей дочери, Ребеккой». На что мама сказала, что у ее дочки нет сестры по имени Ребекка. Через 15 минут директор перезвонил снова: «Кажется, проблема в девушке вашего сына». На что мама ответила: «У моего сына нет девушки, и он уже несколько месяцев как в Лондоне». После этого все подозрения пали на маму, и ее пригласили лично в кабинет. Она зашла, взглянула на мою сестру и сказала: «Немедленно сотри эту дрянь». Оказалось, сестра взяла тушь и нарисовала сама себе под глазом синяк. Когда ее спросили, зачем она это сделала, она ответила: «Я хотела узнать, как на это отреагируют». © donderblix / Reddit
- Мама рассказала забавную историю из своего детства. Как-то раз ей и ее брату подарили по коробке конфет «Помадка». Моя мама, будучи жуткой сладкоежкой, съела эту коробку в тот же день, а ее брат конфеты не ел, но и ей запретил подходить к коробке. Тогда она пошла на хитрость: она подходила к коробке и откусывала низ конфеты, оставляя шляпку. Каково же было удивление брата, когда спустя время он все-таки решил угостить этими конфетами гостей. © Подслушано / Ideer
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Ехали с дочкой на троллейбусе в садик. Утро, народу прилично, на очередной остановке заходит женщина, от которой жутко воняет потом и немытым телом. Дочь громко так, на весь салон: «Фу-у-у, тетя воняет». Говорю: «Лиза, не воняет, а пахнет. Воняют звери». (Мы за пару дней до этого ходили в минизоопарк, вот там жутко воняло.) И тут она выдает: «Люди-то люди, а воняют как звери». © Nejora / Pikabu
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Мой отец взял меня на футбольный матч, когда я был совсем маленьким. По дороге его остановил какой-то парень, продающий всякое барахло, и предложил подарить бесплатную футболку, если мой отец заполнит анкету. В самом конце парень спросил номер телефона у моего отца, папа начал на ходу что-то придумывать, а я не удержался и сказал: «Папа, это не твой номер». © Chowley_1/ Reddit
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Когда мне было примерно 5, а брату около 7 лет, мы с мамой поехали в центр города. И у мамы возникла небольшая конфликтная ситуация на дороге. Ничего особенного, но помню, что мы ждали полицию. Когда она приехала, полицейский спросил у мамы, есть ли еще кто-то в фургоне, и попросил маму открыть дверь. А нам с братом в тот момент показалось, что будет забавно, если мы притворимся неживыми. И вот полицейский и измотанная мама открывают дверь, а мы валяемся на сиденьях с закрытыми глазами и не шевелясь. У мамы все замерло внутри. Думаю, что после этого мы начали смеяться и все разрешилось. © cloudpuff / Reddit
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Мой сын был в возрасте, когда дети предпочитают все тянуть в рот. Однажды мы с ним гуляли в центре города, и он увидел свое отражение в витрине кофейни. По-видимому, он просто влюбился в него, потому что начал вовсю целоваться с ним. Полдюжины зрителей смеялись, наблюдая эту картину. Я забрала его от витрины и как могла отшутилась по этому поводу. © Alison Fenton Borel / Quora
- В 5 лет мой сын научился сам завязывать шнурки, причем двойными узлами. И с удовольствием практиковался на нашей обуви. На следующий день я повела детей в новый парк. Я устроилась на скамейке в тени, пока мои малыши играли на площадке. И тут услышала громкий крик. На вершине игровой конструкции застряла девочка, и она не могла оттуда спуститься. К ней на помощь прибежала мама. Оказалось, что девчушку кто-то за пояс привязал к столбу, да еще двойным узлом. Трудно было не догадаться, кто это сделал. Я подошла с сыном к женщине, чтобы он попросил прощения, но он молчал, и извиняться пришлось мне. А женщина бросила на меня гневный взгляд и ушла с дочкой из парка. Другие женщины тоже смотрели на меня так, словно я воспитываю закоренелого преступника. Пришлось тоже пойти с детьми домой. © Amy Babineaux-Smith / Quora
А вас вгоняли в краску дети своими проделками или непредсказуемыми фразами? Ждем историй о ваших любимых курьезах.