15 историй о щекотливых ситуациях, которые могли случиться с каждым родителем

Сын долго не мог заговорить. Но настал день, когда мы с ним поехали к родственникам, и, чтобы ему было не скучно, жена начала петь какую-то детскую песню вроде «Вместе весело шагать по просторам». Раньше это прокатывало на ура, но не в этот раз. Стоило ей начать песню, как сын мгновенно отреагировал:

— Мама, не петь!

Жена поперхнулась и замолчала, а я задумался, сколько же сыну пришлось терпеть ненавистную песню, пока он наконец не смог заговорить. © Lobastik / Pikabu

Подростком мой сын обожал смущать нас. Когда мы ходили по магазинам в Walmart и там что-то объявляли, он падал на колени, закрывал уши руками и говорил что-то вроде: «О нет, голоса вернулись! Скажи, чтобы они прекратились!» Когда он и моя мама были в магазине, он достал пачку подгузников для взрослых и громко крикнул: «Эй, бабуля, ты это искала?» Когда он собирался идти гулять с друзьями и я спрашивала, куда он идет, он обычно отвечал: «На сельские пляски и поклонение дьяволу». В конце концов я привыкла к этому и буднично отвечала: «Хорошо, только будь осторожен». Лица моих друзей в этот момент стоило видеть. Но как бы он ни смущал нас, с ним я много смеялась. Сейчас ему 32 и он папа. Надеюсь, мой внук окажется таким же, как он. © Lisa Kinsler / Quora