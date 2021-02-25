14+ звезд, которые выбрали для своих детей самые оригинальные имена на свете

Каждый год Единый реестр ЗАГС публикует статистику самых популярных и редких имен новорожденных в России. В 2019 году диковинными мужскими именами стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. А женскими — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и выяснили, какие редкие имена выбрали для своих детей отечественные звезды. Вдруг какое-то из них и вам западет в душу.

Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада — дети Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Эпатажный актер и певец Никита Джигурда явно имеет слабость к двойным именам. Только первенца он назвал Владимиром. Уже во 2-м браке у него появились Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. А общим с Мариной Анисиной детям достались не только необычные для русского уха имена, но и двойные фамилии: Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и Эва-Влада Анисина-Джигурда.

Ия — дочь Нелли Уваровой и Александра Гришина

У звезды сериала «Не родись красивой» всегда была репутация скрытной персоны. Уварова не привыкла распространяться о личном, поэтому неизвестно, почему она выбрала для дочери такое редкое имя. Своего 2-го ребенка актриса назвала более привычным, но все же редким именем Игнатий.

Симба — дочь Нюши и Игоря Сивова

В интервью певица рассказала, почему выбрала для девочки такое необычное имя: «Моя дочь — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится „Король Лев“, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло».

Мия — дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Агата и Павел хотели, чтобы у дочери было имя как из сказки, поэтому назвали ее Мией. Кстати, они не единственные звездные родители, которым приглянулось это необычное имя. Так же своих девочек назвали певицы Рита Дакота и Полина Гагарина.

Орфей — сын Владимира Епифанцева и Анастасии Веденской

Имя выбрала Татьяна Епифанцева, мать актера: «Я наклонилась над его колыбелькой и, увидев ангела со светлыми кудряшками, произнесла: „Это Орфей“. Мне показалось, так будет очень красиво и возвышенно».

Жан — сын Леры Кудрявцевой и Сергея Ленюка

Сыну телеведущей уже 30 лет. А историю о том, как он получил такое имя, Лера рассказала всего год назад: «В 19 лет я была дурой. Мне очень нравился актер Жан-Клод Ван Дамм. Когда родился сын, я спросила тогдашнего мужа: „Серег, как тебе имя Жан?“ Он мне ответил: „Нормально“». Когда Жану было 7, Кудрявцева задумалась, не будут ли сына дразнить в школе, поэтому предложила ему поменять имя. Мальчик думал неделю, но отказался.

Анджелина — дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита

Анджелину Летицию Смерфит назвали в честь актрисы Анджелины Джоли. Поскольку дочка телеведущей и бизнесмена является подданной Монако, иностранное имя — отличный выбор.

Энджел — сын Сергея Жукова и Регины Бурд

Из четверых детей Сергея Жукова только третьему досталось особенное имя: двух дочерей зовут Александра и Вероника, а младшенького — Мирон. Певец объяснил, почему 1-й сын стал исключением: «Мы были в Израиле, когда Регина была беременна. К ней подошел священник, положил руку на живот и сказал: „У вас там ангел“. Мы сразу обратили внимание на его слова и так и назвали сына — Энджел».

Нева — дочь Натальи Водяновой и Джастина Портмана

Когда супермодель давала интервью журналу Esquire, она прокомментировала, почему дочка получила такое имя: «Мы решили назвать ее в честь реки. Ну а какая еще река? Ока, что ли?»

Евангелина и Тильда — дочери Светланы Лободы

В одном из интервью певица рассказала, что долго не могла выбрать имя для Евангелины и называла ее «малышка» целых 2 месяца. А потом нашла красивое имя, которое означает «благая весть», и поняла, что оно идеально подходит ее дочери. «А с Тильдой все было иначе. Мне нравилось это имя. И я думала, что, если родится девочка, обязательно назову ее так. В этом имени много силы и тайны, как и в моей малышке. Я уже сейчас вижу, что растет диковинный цветок», — сказала Светлана Лобода.

Муза и Айрис — дочери Ольги Шелест и Алексея Тишкина

Судя по тому, какие имена выбрала Ольга Шелест для своих детей, она большая поклонница греческой мифологии. Когда телеведущая родила 2-ю дочь, она сообщила в инстаграме, как назвала девочку. «Нас просто распирает от счастья, ведь теперь в нашей семье есть собственная маленькая радуга — Айрис (Iris — греч. „радуга“). В древнегреческой мифологии это богиня радуги, посланница богов», — написала Ольга.

Мелания — дочь Тины Канделаки и Андрея Кондрахина

Однажды Канделаки смотрела конкурс красоты, который вела Мелания Кнавс. Тина была восхищена невероятной красотой этой женщины и пообещала себе, что обязательно назовет дочь ее именем.

Соломон — сын Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили

Анфиса Чехова призналась, что назвала сына в честь мудрого царя Соломона. В семье мальчика сокращенно называют Сол.

Марк-Лионель — сын Виктории Лопыревой и Игоря Булатова

Ведущая и модель назвала сына в честь футболиста Лионеля Месси, что неудивительно, поскольку Виктория обожает футбол, а в 2018 году была послом на чемпионате мира. Символично также то, что Марк-Лионель родился в один день с Роналду и Неймаром.