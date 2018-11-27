12 советов, которые помогут серьезно сэкономить на коммуналке

3

0

946

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Зима — это не только пушистый снег, теплый чай и уютные шарфы, но еще и разгар отопительного сезона. Счета за коммунальные услуги существенно выросли по сравнению с летним периодом. Как их уменьшить, не отказывая себе в комфорте?

AdMe.ru расскажет о действенных приемах, которые помогут сэкономить на платежах за электричество и даже сделать свой вклад в сохранение окружающей среды.

1. Своевременно очищайте лампочки

Замечаете, что свет в комнате стал более тусклым? Возможно, причина в погодных условиях. Но вполне вероятно, что ваши лампочки просто запылились. Их яркость при этом может уменьшиться вполовину. Особенно это актуально для мест, где собирается много пыли или обитают насекомые. Очистить лампочки можно перьевой щеткой для пыли, сухой или слегка влажной тряпкой. Главное, убедитесь в том, что лампа остыла после использования. Регулярная очистка избавит вас от необходимости использовать более мощные лампочки и дополнительные источники света.

2. Используйте крышки

Не забывайте накрывать кастрюли крышками в процессе приготовления еды: это существенно сократит время закипания и затраты электроэнергии до 60 %. Выбирайте правильную посуду: по размерам и характеристикам. Так, диаметр дна кастрюли должен быть равным или незначительно большим, чем диаметр конфорки. Посуда с толстыми стенками позволит еде оставаться теплой длительное время.

3. Размораживайте продукты без микроволновки

Разморозка мяса, рыбы и овощей возможна без использования электроприборов. Приучите себя размораживать продукты естественным путем: для этого достаточно оставить их в холодильнике на ночь. Спланируйте вечером обед на следующий день. Понадобятся ли для этого продукты из морозильной камеры? Если да, позаботьтесь об этом заранее. Если же мясо нужно уже сейчас, можно использовать горячую воду. Такой способ позволяет разморозить продукты более качественно, чем в микроволновке.

4. Не открывайте лишний раз духовку

Во время приготовления еды держите дверцу духовки закрытой. При открывании двери вы выпускаете тепло. Чтобы восстановить выставленную температуру, потребуется дополнительная энергия. Если открыть духовку всего на 30 секунд, температура может снизиться на 150 °C или более. Открывайте дверцу только в случае необходимости, например чтобы проверить готовность. Если блюдо можно оценить визуально, просто загляните внутрь сквозь дверцу: именно для этого ее делают прозрачной. А чтобы видимость не ухудшалась, держите стекло в чистоте.

5. Выбирайте правильную цветовую гамму

Какими бы привлекательными ни были темные оттенки, с точки зрения энергоэффективности это не лучшее решение. Окрашивание стен и потолка в светлые тона способно улучшить отражение света, что, несомненно, уменьшит затраты на освещение, особенно если квартира расположена не на солнечной стороне дома. И не забывайте по максимуму использовать естественный свет.

6. Своевременно очищайте пылесос

Не ленитесь чистить контейнер пылесоса. Заполненный пылью и мелким сором, он потребляет больше энергии. К тому же при заполненном пылесборнике уборка отнимает гораздо больше времени и сил. Не забывайте также о своевременной замене и мытье фильтров. Очистку рекомендуется производить, когда мешок заполнен на четверть.

7. Объявите бой накипи

Не забывайте своевременно очищать электроприборы от накипи согласно инструкции. Твердые отложения солей на стенках приборов снижают эффективность их работы за счет увеличения термического сопротивления. Из-за этого растет и потребление энергии.

Очистке от накипи подлежат электрочайники, стиральные машины, бойлеры. К примеру, чтобы удалить отложения солей из электрочайника, достаточно прокипятить в нем воду с упаковкой лимонной кислоты в течение 15 минут.

8. Используйте подходящие электроприборы

К примеру, воду дешевле нагревать электрочайником: он расходует меньшее количество энергии, чем электрическая плита. Наливайте ровно столько воды, сколько сможете израсходовать за 1 раз. Для приготовления быстрых блюд используйте микроволновку вместо духовки. Она справится с этой задачей с меньшими временными и энергетическими затратами, поскольку не требует предварительного разогрева.

9. Стирайте на низких температурах

Чтобы освежить одежду, можно использовать короткие режимы и стирку холодной водой. 30-градусный режим сокращает расход энергии на 40 % по сравнению с более высокими температурами. Кроме того, это поможет сохранить одежду в более опрятном виде и избавит от проблемы вымывания красителя. Не запускайте полупустую стиральную машину. Барабан должен быть заполнен на две трети. От сушильной машины можно и вовсе отказаться, оставив ее только для тех случаев, когда необходимо высушить белье как можно быстрее. Используйте веревки, батареи. А если не можете отказаться от сушилки, положите в мокрое белье сухое полотенце: этим вы существенно ускорите процесс.

10. Замените старую технику на современную

Конечно, заменить всю технику на более экономную окажется существенно дороже, чем оплатить счета за электричество. Но при покупке новых приборов стоит обращать внимание на класс энергоэффективности. Особенно это касается такой техники, как холодильник, посудомоечная и стиральная машины. Самые выгодные устройства маркируются буквой А (+, ++, +++), самые расточительные — G. Класс энергоэффективности обычно указан на стикере устройства.

11. Заполните морозилку

Не заставляйте морозильную камеру работать вхолостую. Она не должна быть пустой. При открывании дверцы весь холодный воздух выйдет, и прибору понадобится дополнительная энергия, чтобы вновь его охладить. В то же время не рекомендуется заполнять морозилку доверху: должно оставаться немного пространства, благодаря которому воздух сможет циркулировать. Производители рекомендуют оставлять запас около 10–20 %. И не забывайте о своевременной разморозке: лед, намерзший на стенках, существенно повышает потребление энергии.

12. Правильно храните жидкости в холодильнике

Влага в холодильнике повышает расход электроэнергии, поэтому не ставьте внутрь незакрытые емкости с жидкостями. Всегда накрывайте их крышками. Открытые напитки заставляют компрессор работать более интенсивно. Кстати, твердую пищу также лучше накрывать или оборачивать пленкой. Это позволит продуктам дольше оставаться свежими и не терять вкус. Замечали, как твердеет открытый сыр в холодильнике? Продукт потерял влагу, а холодильник израсходовал лишнюю энергию.