12 родителей, которым нужно вручить «Оскар» за чувство юмора
Почти в каждой семье есть человек, шутки которого врезаются в память на всю оставшуюся жизнь. У одних это мама, способная поднять настроение искрометным комментарием, у других — папа, который не может жить без сарказма и подколов. А у кого-то — бабушка, доказывающая, что годы вовсе не преграда для отменного чувства юмора.
AdMe.ru считает, что смотреть на жизнь через призму иронии — настоящее искусство. Поэтому мы собрали 12 метких историй от пользователей, которые обожают шутить над другими и не боятся смеяться над собой.
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А какие крутые перлы выдавали ваши родственники?
Фото на превью Lada33 / twitter