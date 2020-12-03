12 пар знаменитостей, которые выбрали друг друга вовсе не из-за славы или денег

Если слишком пристально следить за новостями из жизни селебрити, можно случайно разувериться в любви. При взгляде на светскую хронику кажется, что богатые тоже плачут, потому что постоянно женятся и разводятся. А ведь на деле среди состоятельных и успешных людей немало пар, которые познакомились задолго до того, как на них свалились богатство и слава. Они рука об руку продирались через жизненные трудности, а спустя годы вместе пришли к успеху, при этом сохранив крепкий брак.

Мы в AdMe.ru до сих пор верим в любовь на всю жизнь, и 12 пар из нашей подборки служат весомым доказательством в защиту наших взглядов. А в бонусе вас ждет небольшой экскурс в историю одной любви.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

Аргентинский футболист познакомился со своей будущей супругой, когда ей было всего 5 лет. Однажды двоюродный брат Антонеллы и друг Лионеля пригласил их вместе отдохнуть на берегу реки. 9-летний Месси влюбился в девочку с первого взгляда и даже писал любовные письма, мечтая, что однажды они будут вместе. Однако долгие годы они оставались лишь друзьями. На протяжении 3 лет Антонелла даже встречалась с другим мужчиной. Но потом в жизни девушки произошла трагедия, и 19-летний Месси приехал ее поддержать. Тогда они и стали парой. Поначалу они держали свою связь в тайне, но в 2009 году объявили о ней публично. В 2017-м пара узаконила отношения и уже в браке у них родился 3-й сын.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Присцилла познакомилась с будущим медиамагнатом в 2003 году, когда поступила в Гарвард. Они впервые встретились в очереди в туалет на вечеринке, которую для Цукерберга устраивало его гарвардское братство. Марк пригласил девушку на свидание, а придя на встречу, заявил, что предпочел ее важному тесту. Присцилла, отличница в душе, изумилась и попыталась отправить его домой, чтобы он все-таки выполнил задание. Цукерберг же решил, что просто неинтересен девушке и она пытается вежливо отказаться от общения. К счастью для пары, недоразумение быстро прояснилось, и они продолжили встречаться. Безусловно, Цукерберг уже тогда подавал надежды, многие даже называли его кодером-вундеркиндом. Но пока он был обычным студентом, до первой версии Facebook оставался еще почти год. Так что партнеры заинтересовали друг друга как личности. Марк и Присцилла поженилась спустя почти 10 лет, в 2012 году, как раз через день после того, как Facebook стал публичной компанией. Сейчас они воспитывают 2 дочерей.

Джулия Луис-Дрейфус и Брэд Холл

Будущая звезда сериала «Вице-президент» Джулия Луис-Дрейфус познакомилась с Брэдом Холлом задолго до известности. Тогда они оба были студентами колледжа в Северо-Западном университете Иллинойса. Когда они начали встречаться, им предложили первую работу на экране — в качестве актеров скетч-шоу Saturday Night Live. Там они работали с 1982 по 1984 год. В 1987 году пара решила пожениться, на тот момент Джулии было 26, а Брэду — 29 лет. 90-е оказались для пары плодотворным десятилетием. Холл пишет сценарии к фильмам и сериалам, Луис-Дрейфус активно снимается. Успешной карьере обоих не помешало и рождение 2 детей.

Снуп Догг и Шанте Бродус

Шанте Тейлор начала встречаться с Келвином Бродусом, когда они были подростками, то есть задолго до того, как Келвин стал Снуп Доггом и приобрел состояние в $ 100 млн. В 1997 году рэпер сделал предложение своей школьной возлюбленной, в браке они родили 4 детей. В отношениях этой пары не все было гладко. В 2004 году Снуп Догг подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Но раскол длился недолго — уже в 2008 году пара обновила свои свадебные клятвы. Церемония в большом поместье, куда пригласили 200 гостей, стала для Шанте неожиданностью. Но это не помешало ей вновь поклясться рэперу в любви.

Гордон и Тана Рамзи

Гордон и Тана познакомились в 1992 году, когда девушке было всего 18 лет. На тот момент Рамзи был еще не слишком известным шеф-поваром в ресторане. Он сразу привязался к девушке, но она встречалась с одним из его друзей, и он с уважением относился к этому. Но как только пара распалась, он тут же проявил инициативу. На первом свидании Гордон покорил Тану, но, по ее признанию, встречаться с ним было трудно. Женщина вспоминает, что Рамзи работал по 16 часов в сутки: «Я приходила домой с работы, ложилась спать, просыпалась, а Гордон только заканчивал свою работу. Мы встречались только по утрам. Это было единственное время, когда мы были вместе». Рамзи и Тана поженились за несколько дней до Рождества 1996 года. Сейчас они воспитывают 5 детей.

Кевин Бейкон и Кира Седжвик

По словам Кевина, он впервые встретил свою будущую жену, когда той было всего 12 лет. В конце 70-х он играл в небольшой пьесе. После одного из утренних спектаклей к нему подошла девочка и призналась, что он очень ей понравился. Учитывая 7-летнюю разницу в возрасте, очевидно, что встречаться они начали не сразу. Судьба снова свела их вместе только в 80-х на съемках фильма «Лимонное небо». Тогда им обоим было уже за 20, так что отношениям больше ничего не мешало.

Элизабет Бэнкс и Макс Хандельман

Элизабет познакомилась с Максом в первый же день учебы в Пенсильванском университете. Тогда она еще не догадывалась, что 10 лет спустя получит от него неожиданное предложение. «Хотя он с самого начала предупредил, что через 10 лет удивит меня», — рассказывает Бэнкс. 5 июля 2003 года они сыграли свадьбу, прочитав вместо клятвы письма, которые они написали друг другу за первый год свиданий. В течение этих 27 лет они вместе строили карьеру, вместе создавали кинокомпанию. Именно муж помогал жене — актрисе и продюсеру — в производстве прославивших ее «Ангелов Чарли».

Рон Ховард и Шерил Элли

Режиссер, подаривший нам «Гринча — похитителя Рождества» и «Код да Винчи», тоже нашел свою любовь еще в школе. 1 ноября 2020 года Рон и Шерил отметили 50-летие первого свидания. «Тогда мы посмотрели „Этот безумный, безумный, безумный мир“, а затем поели пиццы в ныне несуществующем ресторане на озере Толука», — рассказывает Ховард. Они поженились спустя 5 лет, в 1975 году, и родили 4 детей. Юбилейные сувениры пара выбрала оригинальные: Ховард заказал носки с изображением Шерил, а ей досталась кружка с его лицом.

Джейми Оливер и Джульет Нортон

Пара познакомилась, когда им было всего по 17 лет. По словам Джульет, Джейми очень красиво ухаживал за ней. Когда она на 3 месяца уехала в Токио по работе, он каждый день присылал ей письмо или факс. Внушительную стопку этих писем девушка хранит до сих пор. Пара поженилась в 2000 году, сейчас они воспитывают 5 детей.

Джон Бон Джови и Доротея Херли

Пара впервые встретилась еще в средней школе в родном Нью-Джерси. Они вместе посещали уроки истории, Джон часто просил у Доротеи списать, что было лишь поводом для беседы. Позже они начали встречаться, одновременно карьера Джона пошла вверх. Это вскружило ему голову, и на какой-то период пара даже расставалась. Однако в конце концов они поняли, что не могут друг без друга. В 1989 году они поженились в Лас-Вегасе, причем церемонию вел двойник Элвиса. Уже больше 30 лет они вместе, что в общем-то нехарактерно для звезды рок-н-ролла. Джон Бон Джови уверен, что это заслуга Доротеи: «Она клей, на котором держатся наши отношения».

Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон Джексон

Сэмюэл и Латаня познакомились в начале 1970-х, когда учились в соседних колледжах. Встретившись в театральном клубе, поначалу они не слишком приглянулись друг другу. Латаня вспоминает, что Сэмюэл показался ей жутким снобом. Однако вскоре они начали встречаться, а спустя 10 лет поженились. Оба тогда только начинали свои карьеры, до славы им обоим было еще очень далеко. Пара с удовольствием делится секретами того, как сохранить отношения на протяжении 40 лет. По словам Латани, главное — никогда не ложиться спать в ссоре, перед сном нужно обязательно помириться и пожелать друг другу спокойной ночи.

Стивен и Табита Кинг

В конце 1960-х годов Стивен и Табита вместе учились в Университете штата Мэн. Кинг вел еженедельную колонку «Мусоровоз» в университетской газете, и девушка довольно сильно завидовала тем объемам текста, которые он мог публиковать. Стивен впервые заметил ее на одном из писательских семинаров. По его словам, она была похожа на официантку и производила впечатление очень суровой женщины. Их первый поцелуй получился далеко не идеальным. Табита спросила Стивена, что он ел на ужин, он ответил: «Пиццу». «Что ж, ты немного переборщил с орегано», — провозгласила она и установила шутливый тон их отношений. Они поженились в 1971 году. Стивену пришлось брать напрокат костюм, галстук и туфли, потому что денег катастрофически не хватало. «Он женился на мне из-за моей пишущей машинки», — шутила Табита. Все изменилось в 1974 году с публикацией первой книги Стивена Кинга «Кэрри». К слову, сначала от нее отказались 3 издательства, и Кинг в какой-то момент выбросил рукопись в мусорную корзину. Так что именно Табите, которая вытащила ее из мусора, мы обязаны тем, что можем прочитать этот роман.

Бонус: Альберт Эйнштейн и Милева Марич

В 1896 году Эйнштейн и Марич стали студентами физико-математического отделения Политехнического института в Цюрихе. Единственная девушка на курсе, Милева сразу обратила внимание на тогда еще никому не известного Эйнштейна. Они стали практически неразлучны, проводили вместе бесчисленные часы за учебой. Он часто прогуливал лекции, предпочитая заниматься дома, Милева же никогда не пропускала занятия и была очень организованной. Она помогла ему направить энергию в нужное русло и руководила его исследованиями. За это Эйнштейн часто благодарил ее в письмах, которыми они обменивались во время школьных каникул. Они поженились в 1903 году, но союз прожил недолго: в 1914 году они расстались, а в 1919 развелись. Сегодня имя Альберта Эйнштейна известно, пожалуй, каждому детсадовцу, а вот его первая жена Милева Марич совершенно незаслуженно забыта. А ведь без нее он мог бы и не состояться как ученый.