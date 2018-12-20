11 признаков гениального ребенка, о которых не знают даже родители

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Ученые говорят, что высокий IQ вовсе не признак гениальности. И оценить умственные способности ребенка только с помощью теста невозможно. Однако существуют четкие признаки, которые указывают на то, что у вашего малыша большое будущее. Возможно, он станет знаменитым художником, успешным бизнесменом или политиком мирового уровня. Важно только вовремя увидеть таланты ребенка и развивать их.

AdMe.ru точно знает, как выглядят будущие гении.

1. Рисуют, пишут, визуализируют

Одаренный ребенок — собиратель информации. Он хранит в памяти все, что увидел. После посещения нового места ваш малыш может нарисовать полную схему увиденного? Поздравляем, у него незаурядные способности. Ученые называют это явление фотографической памятью. Такая особенность есть всего у 2–10 % детей. А у взрослых и того меньше. Леонардо да Винчи и Галилей пользовались таким же способом мышления. Они рисовали схемы и диаграммы. А значит, делали свою мысль видимой.

2. Витают в облаках

Умные дети — это совсем не ангелы с безупречным поведением. Они часто заняты своими мыслями и «не слышат» родителей. А еще сочиняют небылицы и истории. Такая фантазия шокирует родителей и учителей: неужели ребенок лжец? Вовсе нет. Богатое воображение — признак высокого интеллекта. Одаренному ребенку часто бывает скучно на уроках. Вот он и принимается развлекать себя более интересными вещами. Цель родителей — объяснить ребенку ценность школьного образования.

3. Быстро говорят

Быстрый темп речи свидетельствует о неординарных умственных способностях. А все потому, что у маленьких болтунов большой словарный запас. Обычные дети начинают говорить короткими предложениями примерно к 2 годам. А одаренные к этому времени могут составить сложную фразу. В редких случаях одаренные дети поздно осваивают речь. Ученые считают, что у таких малышей развился синдром Эйнштейна. Считается, что Альберт Эйнштейн неохотно общался с окружающими до 7 лет. Не любили много болтать в детстве и другие гении — физик Ричард Фейнман или математик Джулия Робинсон.

4. Не страдают от перфекционизма

Одаренные дети обычно выбирают одну область знаний. Или чередуют интересы: сегодня динозавры, а через месяц — планеты. Любимый предмет дети могут изучать часами. Зато «неинтересные» дисциплины маленькие гении забрасывают. Если ваш ребенок математик, то к русскому языку может проявлять пренебрежение. Ужасный почерк — еще один признак потенциального гения. Ребенок пишет быстро и неаккуратно потому, что не успевает за полетом своей мысли. А еще он не признает правил, навязанных школой.

5. Они общительны

Принято считать, что умные дети — нелюдимые ботаники. Однако существует такое понятие, как «социальный интеллект». Чтобы быть гением, необязательно держать в уме формулы в 100 строчек. Социальные гении умеют и любят строить отношения с окружающими. Если ваш ребенок может увлечь друзей новой игрой и ему не чужды понятия справедливости, то он тоже одарен. Ученые выделяют еще и эмоциональный интеллект — способность управлять своими и чужими эмоциями. Из таких детей вырастают успешные руководители, политики и маркетологи.

6. Проводят много времени со взрослыми

Будущий гений не упустит возможности поболтать со взрослыми. Обычные дети в обществе взрослых чувствуют себя скованно, а одаренные — расслабляются. Часто дети индиго дружат со старшими ребятами. Однако общение со сверстниками необходимо даже вундеркиндам. Психологи предупреждают, что умные дети могут чувствовать себя одинокими.

7. Проявляют активность

Будущие гении очень активны. Ходить и говорить такие дети начинают раньше, чем их сверстники. А чтению и письму часто учатся самостоятельно. Считается, что умные дети ненавидят спорт, сидят дома и читают книги. И это ошибка: ученые говорят, что умные дети непоседливы и нуждаются в движении. Это способ познания окружающего мира.

8. Склонны к занятиям, которые развивают мелкую моторику

Этот пункт написан специально для родителей двухлеток. Если ваш малыш увлеченно возится с мелкими предметами (нанизывает на нитку бусины или пытается складывать пазлы), то у вас растет талантливый ребенок. Мелкая моторика способствует развитию выдающегося интеллекта. Педагоги уверены, что дети, которые без ума от мелких деталей, лучше пишут и говорят. Помните, что все игры с мелкими предметами должны проходить под присмотром взрослых. Вот список, по которому можно проверить моторные навыки своего ребенка.

9. Обладают хорошим чувством юмора

Чувство юмора — мощный показатель интеллекта. Способность шутить самому и понимать шутки других людей говорит о развитом абстрактном мышлении. У такого ребенка будет много друзей. Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя. Будьте внимательны к ребенку, ведь за его постоянными искрометными шутками может скрываться серьезный стресс.

10. Им присуща впечатлительность и эмоциональность

Впечатлительные и эмоциональные дети обладают незаурядными творческими способностями. Однако нервная система вундеркиндов подвергается нешуточным перегрузкам. А все из-за огромного количества информации. Врачи предупреждают: даже если ваш малыш рассуждает как зрелый человек, то это еще не делает его взрослым.

11. У будущих гениев правильные родители

Психологи долго бились над вопросом о том, в какой среде может вырасти одаренный ребенок. По словам ученых, идеальные родители будущего гения выглядят так: Хорошо образованны и успешны в материальном плане.

Папа спокойный и неавторитарный.

А мама — интеллектуал. Ведь дети наследуют умственные способности от матерей.