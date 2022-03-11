11 реальных любовных историй, которые были трогательнее любой мелодрамы. Но хеппи-энда у них не случилось

Быть публичной личностью — значит всегда быть на виду. За любовными историями селебрити пристально следят поклонники, модные издания, папарацци. И уж если в их звездной жизни что-то идет не так, внимание увеличивается многократно.

Мы в AdMe.ru считали каждую из этих пар уникальной и завораживающей, а потому расстроились, узнав, что они расстались.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Джейсон Момоа не раз рассказывал, что влюбился в свою будущую супругу с первого взгляда. Внутри мужчины будто взорвался фейерверк, когда он с ней познакомился в джаз-клубе. С того момента пара не расставалась вплоть до января 2022 года. Решение о разводе Джейсона Момоа и Лизы Боне стало шоком для фанатов. Пара прожила вместе 17 лет, 5 из них в законном браке. По словам окружения бывших супругов, они разошлись из-за разных взглядов на жизнь, однако не перестают хорошо друг к другу относиться. Впрочем, недавно появилась информация о возможном воссоединении пары. Как сообщается, Момоа и Боне обратились за помощью к психотерапевту.

Зои Кравиц и Карл Глусман

Отношения этой пары складывались постоянно не по плану, как у героев комедийной мелодрамы. Их познакомили общие друзья. Зои рассчитывала на мимолетную интрижку, но отношения быстро переросли в нечто большее. Спустя пару лет Карл решился сделать девушке предложение. Оно должно было состояться в самом романтичном городе на планете — Париже. Но из-за изменений в рабочем графике мужчине пришлось надеть кольцо на палец возлюбленной у нее же дома, стоя в спортивных штанах. Главным в этих отношениях пара называла то, они не боялись казаться друг другу странными. Видимо, планы знаменитостей снова были нарушены, так как Зои Кравиц подала на развод с мужем Карлом Глусманом после 18 месяцев брака. В недавнем интервью актриса рассказала, что сложно переживает развод, однако нашла успокоение в работе: она записывает сольный музыкальный альбом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

В начале отношений Ким Кардашьян и Канье Уэста считали одной из самых ярких и влиятельных пар в мире шоу-бизнеса. Они встретились еще в начале нулевых, но полюбили друг друга только в 2011-м. Спустя 2 года у пары появилась дочь. В 2014-м они поженились. В законном браке у супругов родились еще 3 детей. Но в конце этой истории хеппи-энда публика не дождалась. В 2021 году женщина подала документы на расторжение брака. С этих пор фамилии Уэст и Кардашьян не сходят с полос газет. Канье публично обвиняет бывшую жену в том, что та не дает ему видеться с их детьми. Мужчина стал использовать свои соцсети как публичную площадку для выяснения отношений с экс-супругой. Впрочем, там же он публикует совместные фотографии с Ким и пишет, что все еще надеется на воссоединение.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

За этой парой публика обожала следить. Такие разные с виду мужчина и женщина, по словам их окружения, идеально дополняли друг друга. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, супругам нравилось проводить время одинаково: подальше от городской суеты, где можно было отдохнуть и покататься на лошадях. Экстраверт Саркози постоянно вытаскивал Олсен из ее зоны комфорта, предлагал что-то новое, чем и покорил актрису. Сказка продлилась недолго: спустя 5 лет брака Мэри-Кейт подала на развод в экстренном порядке.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

В апреле 2021 года Дженнифер Лопес рассталась с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. В общем заявлении они рассказали, что им «лучше быть друзьями» и что они будут продолжать поддерживать друг друга. Спортсмен и певица были парой с 2017 года, кроме того, они были помолвлены. В последнее время они много времени проводили в разных городах. Это и могло привести пару к расставанию. Вскоре появились новости о том, что Лопес видели в компании ее бывшего парня Бена Аффлека. Их союз был в начале нулевых настолько популярен, что ввел в лексикон людей слово «Беннифер» (Бен + Дженнифер). Газеты не ошиблись: пара дала 2-й шанс своим отношениям спустя 18 лет.

Граймс и Илон Маск

История этой пары началась романтично: Илон Маск прочел в соцсети комментарии певицы и нашел их необычайно смешными. Он написал Граймс, что у них похожее чувство юмора. На что женщина ответила, что впервые за последние годы кто-то понял ее шутку. Так сошлась с виду пара совершенно разных людей: изобретателя и певицы. Спустя 2 года у них родился ребенок. А еще спустя год влюбленные разошлись. По словам Маска, причиной тому послужили плотные графики их работ. Однако, говорит основатель Tesla, они по-прежнему любят друг друга. В подтверждение тому появилась новость о появлении у пары 2-го ребенка. Правда, по словам певицы, это ничего не меняет и они все еще в статусе расставшихся влюбленных.

Билл и Мелинда Гейтс

Спустя 27 лет распался союз и Билла и Мелинды Гейтс. Пара заявила, что больше не верит в спасение их отношений. Ранее стало известно о романе миллиардера в 2000 году с коллегой. Однако развод никак не помешал чете Гейтс продолжить вместе работать: бывшие супруги совместно управляют благотворительной организацией.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Отношения певца и модели были всегда на виду у публики благодаря активности знаменитостей в инстаграме. Они не стеснялись рассказывать там о своих чувствах друг к другу. Позже Джиджи снялась в клипе у своего бойфренда. Неудивительно, что и расставание утаивать пара не планировала. Их имена то и дело появлялись в новостной сводке. Мать Джиджи обвиняла зятя в неподобающем поведении, что тот категорически отрицал. Дело доходило даже до заявлений в полицию. Зейн Малик же негодовал от того, что его личную жизнь родственники жены предают огласке. К слову, это не первое расставание пары. В предыдущий раз молодые люди расходились в 2018 году, правда, тогда публиковали совместные заявления о взаимном уважении.

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз познакомилась с Шаламе во время съемок фильма Netflix «Король». Слухи о романе молодых людей тут же появились в прессе, хотя пара неохотно комментировала свою личную жизнь. Однако спустя почти 2 года молодые люди рассталась. Впрочем, неизвестно, навсегда ли, ведь после окончания отношений папарацци видели Лили и Тимоти вместе.

Джейсон Судейкис и Оливия Уайлд

Эту чету познакомили общие друзья. По воспоминаниям актрисы, они оба были после развода и не искали новых отношений. Но, встретив Судейкиса, у Оливии появилось ощущение, что он ее видит насквозь и понимает. За совместные годы Оливия и Джейсон стали родителями 2 детей. А спустя 7 лет, в конце 2020 года, их роман закончился. Мужчина говорит, что до сих пор еще до конца не осознал перемены в своей жизни.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина, начавшиеся в 2004 году, многие сравнивали с американскими горками. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, актеры быстро поженились, в браке родились 2 детей. В 2015 году Меган подала на развод, назвав причиной непримиримые разногласия. Однако меньше чем через год экс-супруги сошлись и родили 3-го ребенка. Впрочем, на этот раз пара продержалась вместе 3 года и снова подала документы на развод. Актеры продолжают общаться ради своих детей, а Грин по-прежнему называет бывшую жену своим лучшим другом.