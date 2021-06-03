11 доказательств того, что наше поколение разучилось радоваться жизни

Некоторые исследования последнего времени говорят, что уровень счастья человечества находится на весьма низкой отметке. И дело не только в личных переживаниях или неудачах. Создается впечатление, что миллионы людей вдруг забыли, что такое радоваться.

AdMe.ru присмотрелся получше к тому, как ведет себя нынешнее поколение: мы постоянно куда-то торопимся, поглощаем кучу ненужной информации и все меньше общаемся вживую с родными и близкими. Кажется, пришла пора остановиться и подумать о том, куда же мы бежим.

Мы отгородились от внешнего мира наушниками и, кажется, скоро забудем, как поют птицы и шелестит листва

Нам тяжело усидеть на одном месте и получить удовольствие от ничегонеделанья. А вы заметили, что отпуск превратился в забег по городам и странам, после которого еще нужен отдых?

Мы торопимся переделать тысячу дел и забываем о маленьких радостях. А ведь из них и строится счастье. Но хуже всего то, что и для наших детей такой образ жизни становится нормой

В детстве мы год могли мечтать об одной игрушке. Сейчас в магазинах есть куклы и машинки на любой вкус, а радости это, кажется, не прибавляет

А вы помните, как вся семья собиралась для просмотра сериала? А сейчас даже среди миллионов новинок мы не можем найти что-то стоящее

Раньше мы созванивались с друзьями, чтобы назначить встречу. Сейчас все реже находим время, даже чтобы поболтать по телефону, не то чтобы встретиться вживую

Для наших родителей поход в фотоателье был настоящим праздником, а сегодня телефоны забиты цифровым мусором

Раньше мы ждали заветного письма месяцами. Сегодня пытаемся избавиться от писем, которые приходят непрерывно и лишь раздражают

Многие уже не помнят времена, когда за кухонным столом вечерами пили чай семьей, а не доделывали дела, которые не успели завершить в течение дня

А чаепитие для нас превратилось в ходьбу со стаканчиком в попытке добраться из точки А в точку Б

Кажется, самосовершенствование стало нашей новой религией: сегодня даже школьники хотят быть успешными и состоятельными. Далеко не у всех есть время просто почитать интересную книгу