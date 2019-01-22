10 историй о том, почему современные женщины не хотят выходить замуж

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Считается, что каждая девочка мечтает в будущем найти своего принца, выйти за него замуж и жить, как в сказке, долго и счастливо. Однако в наши дни все меньше женщин стремится вступить в брак: например, в Европе в период с 1965 по 2015 год количество браков на 1 000 человек снизилось с 7,8 % до 4,3 %. Такая же тенденция наблюдается и во всем остальном мире, и с каждым годом число незамужних женщин, многие из которых фактически живут с партнером под одной крышей, увеличивается.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему же современные девушки не торопятся или вовсе не хотят замуж, и попросили незамужних родственниц и знакомых рассказать свою историю.

Мы с моим партнером живем вместе уже 15 лет. Познакомились, когда мне было 28, а ему 30, и так получилось, что это первые у каждого серьезные отношения. Мы оба не хотим детей, любим собак, не отличаемся религиозностью, выбираем одни и те же фильмы и заказываем в ресторане одну и ту же еду. Когда нас спрашивают, почему мы не оформляем наши отношения официально, мы отвечаем только: «Зачем?» Мы оба считаем, что штамп в паспорте не сделает нас более счастливыми и не выведет наши отношения на новый уровень. Все эти годы мы жили в съемном жилье, а недавно купили общую квартиру, и это значит гораздо больше, чем подписи в свидетельстве о браке. Т., 44 года

Я из тех, кого в нашем обществе полупренебрежительно принято называть карьеристкой, хотя сама себя такой не считаю. Не скажу, что у меня какая-то очень высокая должность, но работа требует большой самоотдачи и отнимает много времени, что, впрочем, не мешает мне ее искренне любить. У меня есть партнер, с которым мы встречаемся по выходным (потому что он такой же трудоголик, как и я), и нас все устраивает. При этом я уверена, что в семье должны быть дети, но не считаю, что семья — обязательное условие для счастья. Если бы я вышла замуж, мне пришлось бы на время оставить работу и посвятить семье хотя бы пару лет. Но пока я к этому не готова, потому что это свело бы на нет все мои достижения в работе, а сейчас у меня есть реальная перспектива через пару-тройку лет возглавить большой отдел. Выйду ли я когда-нибудь замуж? Не знаю. Если это не навредит карьере, то я не исключаю такой возможности. А., 30 лет

У меня все просто: я хочу быть свободной. Делать что хочу, ходить куда хочу, дружить с кем хочу и ни перед кем не отчитываться за свои поступки. Моя мама говорит, что в старости одной будет тяжело, а папа поддерживает меня: он считает, что человек должен жить так, как хочет, если это вредит окружающим. Что же касается будущего, то я предпочитаю жить одним днем и не думать о том, что будет завтра, ведь за последние 10 лет я успела пожить в 5 городах, и не факт, что даже через месяц я буду там, где сейчас. Благо работа фрилансера позволяет. Возможно, кому-то я покажусь инфантильной и ветреной, но я счастлива. И это важнее всего. М., 31 год

Я уже была замужем однажды. Вышла замуж в 20 лет просто потому, что так делали все мои подружки, да и в то время мне казалось, что если не выйти вот прямо сейчас, то я навсегда останусь старой девой. У нас были нормальные отношения, мы даже по-своему любили друг друга и почти не ругались — если только по мелочи. Однажды он признался, что встретил на работе другую девушку и по-настоящему влюбился. Я без раздумий согласилась на развод. Молодой человек, с которым я живу, позвал меня замуж через пару месяцев после знакомства (думаю, что он сделал это, только чтобы показать серьезность своих намерений), но я отказала и предложила для начала просто пожить вместе. Думаю, что где-то на подсознательном уровне я боюсь, что будущий брак может окончиться так же, как и первый, поэтому и не спешу в ЗАГС и сейчас, хотя мы вместе уже 4 года. Е., 28 лет

Какое-то время назад я почти что вышла замуж: мы подали заявление на брак, и до момента бракосочетания оставалось три недели. В тот день я должна была забрать из ателье свое платье, но, проснувшись утром, я поняла, что не хочу выходить замуж. Эта мысль буквально оглушила меня, и я три часа просидела на краю кровати в одной позе, не думая ни о чем, кроме того, что не хочу становиться ни чьей женой. Из ступора меня вывел только звонок мамы, которая уже ждала меня у портнихи. Я попросила ее забрать платье из ателье и деть куда угодно, только не показывать мне. Потом я позвонила жениху и все рассказала, а через день уехала в другой город, просто сев на поезд. Так получилась, что я задержалась в том городе и живу в нем уже 12 лет. Я не замужем, у меня нет молодого человека, а два года назад я усыновила 3-летнего мальчика, преодолев множество преград. И мы оба счастливы. Н., 38 лет

Мне 61 год, и я никогда не была замужем. Нет, я не мужененавистница, у меня были отношения и есть сын от одних из них, и даже предложения о замужестве я получала три раза, но каждый раз отказывалась. Почему? Потому что всегда ценила свою свободу и право жить так, как хочу. А во времена моей молодости выйти замуж означало стать придатком к мужу — примеров перед глазами была масса, в том числе и моих родителей. У меня была своя квартира, масса собственных хобби и тех, что разделяла с сыном, и я всегда чувствовала себя самодостаточной. Сын вырос и живет отдельно, и мои знакомые часто спрашивают, каково это — «на старости лет остаться одинокой»? Но я не чувствую, что я чем-то обделена: у меня есть любимая работа, хобби, друзья, и я не думаю, что была бы счастливее, если бы жила с мужчиной. О., 61 год

В период с 20 до 30 лет я хотела выйти замуж, однако не встретила, что называется, подходящего человека, а вступать в брак с первым попавшимся не хотелось. Так получилось, что в 30 лет моя карьера резко пошла вверх и у меня просто не оставалось времени ни на что другое, кроме работы. Сейчас мне почти 40, у меня есть собственная недвижимость и вклады, которые приносят доход. Я не могу представить, что мне придется делить все то, что я заработала упорным трудом, с кем-то еще, или выплачивать его долги, например. Через пару лет я планирую родить ребенка, а если не получится — то усыновить. С., 39 лет

Сколько себя помню, я никогда не хотела замуж. Когда все мои ровесницы катали кукол в колясках и придумывали себе мужей, я увлеченно собирала конструктор, читала учебники брата по астрономии и пару раз пыталась уничтожить квартиру с помощью набора «Юный химик». Несмотря на то что я дружила в основном с мальчиками, пацанкой я не была — точнее, я не думала о том, кто я — мальчик или девочка, — а просто занималась тем, что нравилось. Из школы я выпустилась с золотой медалью, окончила университет и аспирантуру и сейчас пишу кандидатскую по химии. Желание выйти замуж у меня не появилось до сих пор, я планирую посвятить свою жизнь научной работе и, возможно, когда-нибудь получить Нобелевскую премию. Серьезно. М., 27 лет

Я не хочу замуж просто потому, что не хочу детей. Конечно, можно было бы найти мужчину со схожими взглядами, однако это не так-то просто. У меня есть знакомые женщины, которые тоже не хотели детей и вроде бы находили человека, разделявшего эту позицию. Однако спустя какое-то время после свадьбы мужчины все же начинали говорить о том, что неплохо бы «продолжить род», и женщины иногда сдавались под их натиском. Мое решение не иметь детей — осознанное и неимпульсивное, и я не хочу, чтобы меня даже пытались переубедить в нем. А вообще мне кажется, что современные мужчины гораздо больше заинтересованы в детях, чем женщины. И., 32 года

Я считаю, что институт брака устарел и его давно пора оставить в прошлом. Для меня брак прочно ассоциируется с угнетением женщин — возможно, потому, что я выросла в стране, где женщина всегда была на втором месте. Я не могу представить, что я буду кому-то подчиняться и фактически перестану быть отдельной личностью. Несмотря на то что сейчас я живу в обществе, где царит равноправие, по работе (тружусь в социальной сфере) я часто сталкиваюсь с женщинами, которые находятся в семье на вторых ролях. Мы с моим молодым человеком живем по отдельности, а в ресторане и в кино я всегда плачу сама за себя. Для меня нет ничего страшнее и хуже, чем зависеть от кого-то, и я стараюсь этого избегать всегда и везде. Д., 31 год