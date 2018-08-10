Вещи из детства, которые мы всегда будем любить больше, чем интернет
Вернуться во времена, когда трава была зеленее, не так уж и сложно: достаточно покопаться в памяти и найти там то, что приносило нам море позитивных эмоций. Книги, игрушки, вкусняшки и мультфильмы нашего детства — это то, что превращало обычный день в праздник. Помните, сколько радости было, когда дарили «Киндер-сюрприз»? И это был действительно сюрприз, с коллекционной игрушкой, а не вот это вот все.
AdMe.ru собрал вещи, которые в 80–90-х были практически в каждом доме.
1. До появления моделек с открывающимися дверями были железные машинки, на задних стеклах которых в обязательном порядке были изображены животные
2. Из деталей конструктора «Механик» делали все что угодно, а не только то, что было предложено на рисунках на коробке
3. Не менее увлекательным занятием было собирать железную и горную дороги
4. Девочки делали из своей комнаты парикмахерскую и столовую
5. А иногда даже больницу
6. Сидя на полу, мальчики играли в настольный хоккей часами напролет
7. В то время как девочки изучали мир моды с картонными куклами и мечтали создавать одежду
8. Именно так когда-то выглядел автомобиль мечты
9. У кого-то до сих пор есть коллекция пластмассовых киборгов с мордами животных, по которым все сходили с ума
10. «За рулем» — автосимулятор, от которого все дети были в восторге
11. Были и самодельные игрушки, развлекаясь с которыми мы получали свою дозу адреналина
12. Дверь холодильника, журнальный стол, двери лифта в подъезде — все было усыпано наклейками из жвачек Dunkin и многих других
13. На смену вкладышам и наклейкам пришли кэпсы, которые шли в комплекте с теми же жвачками Dunkin, набором карточек Pokemon и леденцами Chupa Chups
14. В выходные дни мы просыпались пораньше, чтобы посмотреть любимые мультфильмы
© DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp / Walt Disney Animation France S.A. © Chip 'n' Dale Rescue Rangers / Walt Disney Television Animation
15. А после мультфильмов нас ждали увлекательные передачи
16. Многие записывали мультфильмы, сериалы и телепередачи для своей коллекции видеокассет
17. То же самое происходило во время прослушивания радио
18. Печенье Wagon Wheels продавали в упаковках с принтами на картоне, из которого потом вырезали игрушки и строили целые города
19. Легендарные йогурты и сырки «Рыжий Ап!» были нарасхват
20. Вещи, которые были в каждом доме без исключения
21. На смену игрушкам пришли консоли Dendy и Sega, а позже и компьютеры с DOS-играми
С этими развлечениями связаны многие хорошие воспоминания. И даже слова родителей о том, что приставка портит телевизор и пора ее выключать, теперь вспоминаются с улыбкой.
22. И конечно, нельзя не упомянуть об игрушках, которые были созданы для шалостей. Удивительно, но кого-то они и вправду пугали
Вспоминая все это, можно сказать только одно. Вернее, не сказать, а показать:
А какую вещь из детства вы вспоминаете с особенным теплом?