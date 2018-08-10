Вещи из детства, которые мы всегда будем любить больше, чем интернет

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Вернуться во времена, когда трава была зеленее, не так уж и сложно: достаточно покопаться в памяти и найти там то, что приносило нам море позитивных эмоций. Книги, игрушки, вкусняшки и мультфильмы нашего детства — это то, что превращало обычный день в праздник. Помните, сколько радости было, когда дарили «Киндер-сюрприз»? И это был действительно сюрприз, с коллекционной игрушкой, а не вот это вот все.

AdMe.ru собрал вещи, которые в 80–90-х были практически в каждом доме.

1. До появления моделек с открывающимися дверями были железные машинки, на задних стеклах которых в обязательном порядке были изображены животные

2. Из деталей конструктора «Механик» делали все что угодно, а не только то, что было предложено на рисунках на коробке

3. Не менее увлекательным занятием было собирать железную и горную дороги

4. Девочки делали из своей комнаты парикмахерскую и столовую

5. А иногда даже больницу

6. Сидя на полу, мальчики играли в настольный хоккей часами напролет

7. В то время как девочки изучали мир моды с картонными куклами и мечтали создавать одежду

8. Именно так когда-то выглядел автомобиль мечты

9. У кого-то до сих пор есть коллекция пластмассовых киборгов с мордами животных, по которым все сходили с ума

10. «За рулем» — автосимулятор, от которого все дети были в восторге

11. Были и самодельные игрушки, развлекаясь с которыми мы получали свою дозу адреналина

12. Дверь холодильника, журнальный стол, двери лифта в подъезде — все было усыпано наклейками из жвачек Dunkin и многих других

13. На смену вкладышам и наклейкам пришли кэпсы, которые шли в комплекте с теми же жвачками Dunkin, набором карточек Pokemon и леденцами Chupa Chups

14. В выходные дни мы просыпались пораньше, чтобы посмотреть любимые мультфильмы

15. А после мультфильмов нас ждали увлекательные передачи

16. Многие записывали мультфильмы, сериалы и телепередачи для своей коллекции видеокассет

17. То же самое происходило во время прослушивания радио

18. Печенье Wagon Wheels продавали в упаковках с принтами на картоне, из которого потом вырезали игрушки и строили целые города

19. Легендарные йогурты и сырки «Рыжий Ап!» были нарасхват

20. Вещи, которые были в каждом доме без исключения

21. На смену игрушкам пришли консоли Dendy и Sega, а позже и компьютеры с DOS-играми

С этими развлечениями связаны многие хорошие воспоминания. И даже слова родителей о том, что приставка портит телевизор и пора ее выключать, теперь вспоминаются с улыбкой.

22. И конечно, нельзя не упомянуть об игрушках, которые были созданы для шалостей. Удивительно, но кого-то они и вправду пугали

Вспоминая все это, можно сказать только одно. Вернее, не сказать, а показать: