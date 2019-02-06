Тест: В СССР эти предметы были знакомы каждому. Угадаете их применение?

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Времена октябрят и пионеров позади. С распада Советского Союза успело вырасти поколение, которому обычаи и быт той эпохи незнакомы. Хотя, стоит отметить, многие предметы обихода СССР еще хранятся в кладовках или на чердаках у людей. Нам стало интересно, удастся ли вам, увидев предмет 30—40-летней давности, с точностью определить, для чего он использовался.

AdMe.ru с ностальгической улыбкой приглашает вас поиграть в угадайку.

1. Угадайте, предок какого современного предмета эта металлическая штука?

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© Радион / wikimedia   © moreharmony / pixabay  

2. На этот раз посложнее. Что перед вами?

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© p-syutkin / livejournal   © Bru-nO / pixabay  

3. Подсказка: это не лопатка. А что?

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4. Эти штучки держали на кухне. Что это?

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5. Что это такое?

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© Андрей Калаб / vk   © depositphotos  

6. Что хранится в этих коробочках?

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7. А это что?

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© Andshel / wikimedia   © depositphotos  

8. Каждый мальчишка был с ним знаком. Как называется этот предмет?

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© Andshel / wikimedia   © Eino81 / wikimedia  

9. Назовите, что перед вами

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© Roger McLassus / wikimedia   © depositphotos  

10. А этот прибор был популярен у спортсменов. Узнаете?

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© Djelybim / pikabu   © StockSnap / pixabay  

11. Как это называется?

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© avn-msk/ livejournal   © mohamed_hassan / pixabay  

12. Что это за громоздкий агрегат?

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© dubikvit / livejournal   © congerdesign / pixabay  

13. И напоследок: эта машинка была знакома большинству женщин. Что это?

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© irinadob550 / livejournal   © depositphotos  

А какие советские приспособления хранятся в вашем доме?

Фото на превью irinadob550 / livejournal

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