Тест: В СССР эти предметы были знакомы каждому. Угадаете их применение?
Времена октябрят и пионеров позади. С распада Советского Союза успело вырасти поколение, которому обычаи и быт той эпохи незнакомы. Хотя, стоит отметить, многие предметы обихода СССР еще хранятся в кладовках или на чердаках у людей. Нам стало интересно, удастся ли вам, увидев предмет 30—40-летней давности, с точностью определить, для чего он использовался.
AdMe.ru с ностальгической улыбкой приглашает вас поиграть в угадайку.
1. Угадайте, предок какого современного предмета эта металлическая штука?
2. На этот раз посложнее. Что перед вами?
3. Подсказка: это не лопатка. А что?
4. Эти штучки держали на кухне. Что это?
5. Что это такое?
6. Что хранится в этих коробочках?
7. А это что?
8. Каждый мальчишка был с ним знаком. Как называется этот предмет?
9. Назовите, что перед вами
10. А этот прибор был популярен у спортсменов. Узнаете?
11. Как это называется?
12. Что это за громоздкий агрегат?
13. И напоследок: эта машинка была знакома большинству женщин. Что это?
А какие советские приспособления хранятся в вашем доме?
Фото на превью irinadob550 / livejournal