Тест: В СССР эти предметы были знакомы каждому. Угадаете их применение?

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Времена октябрят и пионеров позади. С распада Советского Союза успело вырасти поколение, которому обычаи и быт той эпохи незнакомы. Хотя, стоит отметить, многие предметы обихода СССР еще хранятся в кладовках или на чердаках у людей. Нам стало интересно, удастся ли вам, увидев предмет 30—40-летней давности, с точностью определить, для чего он использовался.

AdMe.ru с ностальгической улыбкой приглашает вас поиграть в угадайку.

1. Угадайте, предок какого современного предмета эта металлическая штука?

2. На этот раз посложнее. Что перед вами?

3. Подсказка: это не лопатка. А что?

4. Эти штучки держали на кухне. Что это?

5. Что это такое?

6. Что хранится в этих коробочках?

7. А это что?

8. Каждый мальчишка был с ним знаком. Как называется этот предмет?

9. Назовите, что перед вами

10. А этот прибор был популярен у спортсменов. Узнаете?

11. Как это называется?

12. Что это за громоздкий агрегат?

13. И напоследок: эта машинка была знакома большинству женщин. Что это?

А какие советские приспособления хранятся в вашем доме?