Как выглядели 20 наших любимых телеведущих в начале своей карьеры

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Россия может похвастаться великим множеством телеведущих, и некоторые уже при жизни стали культовыми. Одни из них специализируются на ведении новостных программ, другие — развлекательных, третьи — познавательных. В нашей подборке собраны 20 самых популярных легенд голубого экрана, из нее вы узнаете, например, о том, что изначально Тина Канделаки работала под псевдонимом Тина Дадиани, а Екатерина Андреева впервые появилась на экране в эпизоде одного советского фильма.

AdMe.ru предлагает вам вспомнить, с чего начинали наши любимые телеведущие, и проследить их профессиональный путь.

Тина Канделаки

Свой творческий путь Тина Канделаки начинала на грузинском телевидении. В 1995 году она перебралась в Москву, где стала ведущей одной из программ на «М-радио». Ну а позднее работала на телеканалах «Муз-ТВ», «2×2» и ТВЦ. На последнем вела «Времечко» под фамилией Дадиани.

Иван Ургант

Изначально человек-оркестр Иван Ургант был известен как ведущий шоу в ночных клубах. Впервые на телевидении он появился в программе «Петербургский курьер» на Пятом канале. В 2001 году Иван стал ведущим «Бодрого утра» на MTV, а с 2012-го его можно наблюдать в популярном вечернем развлекательном шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

Ксения Собчак

Звездный путь Ксении Собчак начался в 2004 году, когда она впервые появилась на телевидении в реалити-шоу «Дом-2», которое вела до 2012-го. В 2006-м Ксения стала ведущей реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», а позднее появилась в таких проектах, как «Последний герой — 6», «Две звезды», «Собчак живьем». В 2018 году она приняла участие в президентских выборах.

Дмитрий Дибров

На протяжении нескольких лет выпускник журфака Дмитрий Дибров работал в редакциях газет «Призыв» и «МК». Позднее перебрался на телевидение, где попробовал себя в качестве корреспондента, режиссера, продюсера. В 1998 году он стал ведущим «Старого телевизора» на НТВ, с 1999 по 2001 год на этом же канале вел передачу «О счастливчик!», которая позднее перебралась на ОРТ и стала называться «Кто хочет стать миллионером?» (Дибров ведет ее с 2008 года).

Екатерина Андреева

Впервые на экранах Екатерина Андреева появилась в 1990 году в фильме «Неизвестные страницы из жизни разведчика». Ну а на телевидение она пришла в 1991-м, с 1994 года ее все чаще стали видеть в информационных программах, которые 56-летняя Андреева ведет и сегодня.

Владимир Познер

Дебют Владимира Познера на телевидении состоялся в декабре 1983 года в телемосте «Москва — Калифорния». Позже он провел еще несколько телемостов между СССР и США. С осени 2008-го Владимир Владимирович является ведущим авторской программы «Познер». В его студии побывали Шарль Азнавур, Стинг, Олег Табаков, Стив Возняк, Алексей Леонов, Дмитрий Медведев и многие другие.

Леонид Якубович

С конца 1970-х Леонид Якубович занимался написанием монологов для начинающих юмористов и разработкой сценариев для нескольких телепередач. В 1991 году он принял участие в пробах на роль ведущего телеигры «Поле чудес», которые удачно прошел. Сегодня Леонид Аркадьевич не только лицо этого капитал-шоу, но и его руководитель.

Анфиса Чехова

Впервые на телевизионных экранах в качестве ведущей Анфиса Чехова появилась в 1996 году в программе «Диск-канал» на телеканале «ТВ-6». В 1997-м она вела «На ночь глядя» на «Муз-ТВ», ну а спустя несколько месяцев ее пригласили в вечернее шоу «Дрема» на «ТВ-6», где соведущим Анфисы стал актер Владимир Епифанцев. Сегодня она продолжает карьеру телеведущей и актрисы.

Екатерина Стриженова

В 1984 году Екатерина сыграла в фильме «Лидер» и во время съемок познакомилась со своим будущим мужем Александром Стриженовым. Ее телевизионная карьера началась в 1997 году, когда она стала ведущей «Доброго утра» на ОРТ. С 2014-го Стриженова ведет общественно-политическую программу «Время покажет» на Первом канале.

Александр Масляков

На телевидение Александр Масляков попал в 1964 году, тогда он стал ведущим КВН. С 1975 по 1982 год вел программу «А ну-ка девушки», проводил репортажи со Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сегодня Александр Васильевич продолжает вести КВН, а также является президентом Международного союза Клуба веселых и находчивых.

Андрей Малахов

Звездный путь Андрея Малахова на телевидении начался в 1995 году, когда он стал ведущим и корреспондентом программы «Доброе утро» на ОРТ. С 2001 по 2004 год вел «Большую стирку», которая в позднейшем трансформировалась в «Пусть говорят» (Первый канал). Сегодня Андрей — ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Дмитрий Нагиев

Будущий мачо российского телевидения Дмитрий Нагиев начинал с работы на радио «Модерн». В 1996 году на канале СТС был запущен юмористический телесериал «Осторожно, модерн!», в котором снимались Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. С 2002 по 2005 год он вел популярное ток-шоу «Окна» (ТНТ), затем перешел на Первый канал, где сегодня является лицом шоу «Голос».

Оскар Кучера

Как и многие телеведущие, Оскар Кучера начинал свою карьеру с работы на радио («Серебряный дождь», «Авторадио»). На ТВ он попал в 2001 году, став виджеем «Муз-ТВ» (программы «Сиеста», «10 наших»). Вел развлекательные передачи на каналах «Россия», «Карусель». С 2017 года — ведущий ток-шоу «Звезды сошлись».

Валдис Пельш

Валдис Пельш пришел на ТВ в качестве игрока КВН в 1987 году. В 1990-м он стал режиссером программы «Оба-на!», а в 1995-м Влад Листьев предложил ему стать ведущим программы «Угадай мелодию», и эту передачу он ведет до сих пор (с перерывами). Сегодня Валдис активно занимается документалистикой.

Максим Галкин

Уже с детства Максим Галкин начал проявлять артистические способности. Его полноценный взрослый дебют состоялся в 1994 году на сцене Студенческого театра МГУ, а первый сольный концерт прошел в 2001-м. В этом же году его пригласили стать ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» на ОРТ. С 2016 года Максим ведет шоу талантов «Лучше всех!» и «Сегодня вечером» на Первом канале.

Сергей Супонев

Выпускник журфака МГУ Сергей Супонев начинал работу на телевидении с должности грузчика (1980 год). По карьерной лестнице он продвигался довольно быстро — уже в 1989 году стал ведущим программы «Марафон-15», а в 1993-м — легендарной передачи «Зов джунглей», идея которой пришла к нему во сне. Сергей Супонев скончался 8 декабря 2001 года на 39-м году жизни.

Александр Гуревич

Впервые на телевидение Александр Гуревич попал в 1984 году, а спустя 5 лет поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. Первоначально он занимался режиссурой телерекламы, затем стал ведущим. На протяжении 8 лет вел программу «Устами младенца» (1992–2000) и уже 23 года является бессменным лицом передачи «Сто к одному».

Тимур Кизяков

Изначально Тимур Кизяков планировал связать свою жизнь с военной сферой. На телевидение он попал случайно, отправив на конкурс свой сценарий новой детской программы, который понравился руководителям проекта. 8 ноября 1992 года на экраны вышла собственная программа Тимура Кизякова «Пока все дома» (ОРТ). В 2017-м она изменила свое название на «Когда все дома» и перекочевала на канал «Россия-1».

Дмитрий Крылов

Дмитрий Крылов попал на телевидение в 1983 году, тогда он занимал должность редактора в литературно-драматической редакции ЦТ. В 1986-м стал ведущим программы «Спутник телезрителя», а в 1992 году начал вести ставшую уже легендарной передачу «Непутевые заметки».

Николай Дроздов

Впервые на телеэкране Николай Дроздов появился в 1968 году в качестве гостя программы «В мире животных», которую на тот момент вел Александр Згуриди. В 1996-м проект удостоился награды ТЭФИ как лучшая просветительская программа. Сегодня «В мире животных» выходит на детском телеканале «Карусель».