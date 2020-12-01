Как сейчас выглядят 10 юмористов, над шутками которых еще несколько десятилетий назад смеялась вся страна

«Кривое зеркало», «Аншлаг», «Смехопанорама» — все эти передачи были довольно популярны в 1990–2000-х. Именно из них мы узнали, например, о таких талантливых юмористах, как Клара Новикова, Елена Воробей, Геннадий Ветров. Их и сейчас можно увидеть на голубых экранах, но не так часто, как тогда, поэтому многих из них мы подзабыли.

AdMe.ru решил посмотреть, как же сейчас выглядят герои наших любимых юмористических передач 1990–2000-х.

1. Александр Морозов

Многие помнят Александра Морозова по его участию в «Кривом зеркале», неоднократно он появлялся и в «Смехопанораме». В 2013 году артист попробовал свои силы в шоу «Вышка», где соревновался с другими знаменитостями по прыжкам в воду. В 2020 году появился в программе «Судьба человека», в которой предстал в новом образе и рассказал об операции на желудок, которая позволила ему сбросить лишний вес.

2. Карина Зверева

Карина Зверева запомнилась зрителям по своим зажигательным танцам, когда она заполняла паузы сольных номеров своего тогдашнего супруга Геннадия Ветрова. Позднее по настоянию Регины Дубовицкой стала выступать с сольными номерами. Сегодня играет в театре, принимает активное участие в модных фотосессиях, в 2018 и 2019 годах вошла в топ-100 самых привлекательных женщин страны по версии журнала MAXIM.

3. Ефим Шифрин

Пожалуй, Ефим Шифрин — один из самых популярных юмористов на нашей эстраде. В 1990 году он даже создал свой театр, которым руководит и сегодня. Шифрин активно снимается в кино («Ее звали Муму» (2016), «Филфак» (2017)), иногда появляется в шоу на федеральных каналах («Цирк со звездами» (2007)). Артист на короткой ноге со спортом, имеет правительственную награду за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

4. Елена Воробей

Елена Воробей начала свою большую карьеру с «Аншлага», куда она попала в 2000 году. Прежде всего ее знают как талантливую пародистку, она неоднократно делала пародии на Льва Лещенко, Елену Малышеву, Машу Распутину и других звезд. Принимала участие в музыкальных шоу «Три аккорда», «Точь-в-точь» и танцевальных программах «Танцы со звездами».

5. Сергей Дроботенко

Первый сольный концерт Сергея Дроботенко состоялся в 1996 году в Омске. Спустя 2 года он переехал из Омска в Москву, отдал кассеты со своими выступлениями Евгению Петросяну и Регине Дубовицкой, которые предложили сделать спецвыпуск «Смехопанорамы», посвященный начинающему артисту. Тогда Дроботенко прославился на всю страну. И сейчас артист продолжает свою творческую деятельность.

6. Светлана Рожкова

В 1986 году Светлана Рожкова стала артисткой Госфилармонии на Кавминводах в Кисловодске. В конце 1990-х она засветилась в «Смехопанораме» Евгения Петросяна, а с 2001 года стала постоянной участницей «Аншлага». Преимущественно она исполняет монологи, но иногда чередует их с музыкальными номерами. В 1996 году ее удостоили звания заслуженной артистки России.

7. Юрий Гальцев

Заслуженный артист России Юрий Гальцев начинал свою карьеру с выступлений на театральных подмостках, ну а в конце 1990-х без него не обходился практически ни один выпуск «Смехопанорамы» и «Аншлага». Неоднократно снимался в фильмах («Развод по собственному желанию» (2015), «Спасти Пушкина» (2017), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)).

8. Клара Новикова

Долгое время Клара Новикова выступала на сцене с монологами собственного сочинения, однако настоящую славу артистке принес образ тети Сони, который придумал для нее драматург Марьян Беленький. В начале 1990-х она впервые появилась в «Аншлаге» и параллельно начала работать в Московском театре эстрадных миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. В 2001-м Клара Новикова выпустила книгу «Моя история», сегодня ее часто можно увидеть в спектаклях театра «Гешер».

9. Геннадий Ветров

Как и Юрий Гальцев и Елена Воробей, заслуженный артист России Геннадий Ветров начинал свою карьеру с выступлений в театре «Буфф» (1988–1994). В 1999 году он позвонил Регине Дубовицкой и сказал, что есть один яркий талантливый артист, без которого программа «Аншлаг» непонятно как раньше обходилась. На ее вопрос: «Кто?» — он ответил: «Я». С тех пор он снимается в «Аншлаге» и других юмористических передачах.

10. Игорь Христенко

Сразу после окончания института в 1980 году Игорь Христенко играл в Театре сатиры, однако ушел оттуда спустя несколько лет. В 1990-е он заявил о себе на телевидении, выступая с пародиями на российских политиков. В 1999-м Христенко стал ведущим программы «Куклы», после чего его заметили создатели «Аншлага» и «Смехопанорамы». С тех пор он начал там выступать. В 2004 году Евгений Петросян позвал его в «Кривое зеркало», и артист вскоре занял там место ведущего пародиста.