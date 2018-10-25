Как изменились участники российских реалити-шоу начала 2000-х
Первым российским реалити-шоу стала программа «За стеклом», которая вышла на экраны в 2001 году. И с тех пор на наше ТВ хлынули проекты, за участниками которых с интересом наблюдали миллионы телезрителей.
AdMe.ru узнал, что стало с наиболее яркими, на наш взгляд, участниками популярных реалити-шоу России.
1. «Фабрика звезд»
Александр Бердников
Бывший солист группы «Корни» Александр Бердников больше не тот длинноволосый знойный красавчик — теперь он солидный мужчина, представитель власти. Недавно он баллотировался в депутаты Государственной думы Федерального Собрания. Александр — член одной из партий.
У Бердникова большая семья: красавица-жена и четверо детей. Интересно, что свадьба четы проходила по цыганским обычаям, ведь сам Александр — из цыганской семьи.
Кристиан Лейних
Помните этого романтичного юношу из «Фабрики звезд — 2», который покорил нас проникновенным исполнением хита «Зажигай солнце»? После шоу Кристиан поступил в юридический институт, затем работал в нотариальной палате, а недавно все равно вернулся к творчеству и музыке.
Сейчас он выступает с концертами, живет в Сочи с женой и маленькой дочкой.
Пьер Нарцисс
«Шоколадный заяц» из Камеруна стал по-настоящему своим в России. Он женился на русской девушке, с которой вместе сейчас воспитывает дочь.
Пьер Нарцисс продолжает музыкальную карьеру, он выпустил сольный альбом. Кроме того, его часто приглашают выступить на корпоративах и праздниках.
Маша Вебер
Эта обаятельная и нежная девочка сразу полюбилась зрителям. Ее песни «Московская тоска» и «Знаки» стали одними из самых популярных на «Фабрике звезд». После проекта Маша выступала в группе «Тутси», но позже ушла в декрет. Увы, но семейный союз «фабрикантки» долго не продлился, и певица вернулась в группу. После распада коллектива Вебер продолжила выступать.
Сейчас Мария — популярная певица, чьи хиты можно часто услышать по радио.
Дмитрий Голубев
«Фабричный» сердцеед Дима Голубев живет в своем родном городе Иваново вместе с красавицей-женой Яной (кстати, они вместе еще со времен «Фабрики звезд») и сыном.
Супруги открыли в городе ресторан, развивают бизнес, а иногда для души Дима занимается музыкой.
Алекса
За развитием романа между рэпером Тимати и юной певицей Алексой наблюдали миллионы телезрителей. Он напоминал историю любви Ромео и Джульетты, ведь родители Алексы не испытывали восторга от выбора своей дочери. Красивый подростковый роман продлился недолго, но навсегда остался в памяти поклонников шоу.
Сейчас Александра Чвикова (так зовут Алексу на самом деле) живет на своей родине — Украине, она увлекается миром моды и выпускает собственную линию украшений и аксессуаров.
2. «Последний герой»
Инна Гомес
Пожалуй, самая красивая участница 1-го сезона шоу «на выживание» — модель и актриса Инна Гомес. После проекта девушка поступила в академию искусств, снялась в нескольких картинах и родила ребенка.
Сейчас Инна ведет достаточно закрытый образ жизни и полностью игнорирует социальные сети.
Александр Новин
Александр Новин не скрывал: он принимает участие в шоу ради славы и финансового приза. Дерзкий парень не слишком пришелся по душе «соплеменникам», но зрителям уж точно запомнился своей харизмой и внешностью.
Нужно признать, что молодой человек добился своего: он стал востребованным актером и снялся в десятках картин.
Марина Александрова
Марина Александрова приехала на необитаемый остров начинающей актрисой. Милая и веселая, она быстро завоевала симпатии и приковала к себе внимание.
После шоу карьера Марины активно пошла в гору. Сейчас девушка является одной из самых востребованных российских актрис, имеет звание заслуженной артистки России. Кроме этого, она счастливая жена и мать.
Елена Барткова
Елена — одна из самых ярких участниц проекта, за которой было весьма любопытно наблюдать. До передачи Барткова работала моделью, участвовала в кастингах и увлекалась спортом.
Сейчас Елена — супруга известного иллюзиониста Андрея Сафронова. Она по-прежнему занимается спортом и достигает успехов в бодибилдинге.
Ольга Орлова
Ольга Орлова приехала на остров уже в статусе известной певицы, ведь у нее за спиной было многолетнее участие в группе «Блестящие». Орлова продержалась в шоу практически до конца и в итоге заняла 3-е место.
Сейчас Ольга продолжает заниматься музыкой. Она также является ведущей реалити-шоу «Дом-2».
3. «Стань звездой»
Роман Береснев
Реалити-шоу «Стань звездой» выходило на телеканале «Россия» в 2002 году — еще до того, как мы услышали о «Фабрике звезд». Результатом проекта явилось рождение группы «Другие правила», в которой ребята пели хитовую песню о простых мальчиках и девочках. Одним из солистов был симпатяга Рома Береснев.
Роман продолжает заниматься музыкой и работает над своим проектом — Romeo.
Жаннет Кавеса
Эта девушка с экзотической внешностью была настоящей изюминкой группы «Другие правила».
Судя по страничке Жаннет в соцсетях, сейчас она живет в Лос-Анджелесе. Жаннет замужем, и у нее есть маленькая дочь.
Алена Селезнева
Еще одна участница нашумевшего коллектива — Алена Селезнева — продолжает успешно заниматься музыкой и выступать. В своем микроблоге Алена делится счастливыми фотографиями из путешествий, а также фото своего маленького сына.
4. «Голод»
Александр Константинов
В 2003–2005 годах на российском телевидении транслировали реалити-шоу «Голод». Суть проекта состояла в том, что 12 молодых участников должны были заработать себе на жизнь, находясь в незнакомой стране без денег и без еды. Победителем шоу стал Александр Константинов.
После победы в шоу Александр поступил в театральное училище и стал актером, о чем всегда и мечтал. Сегодня в его активе множество ролей в различных картинах.
Карина Сабирзянова
Карине на проекте не досталась победа, зато она обрела нечто гораздо большее — любовь. Александр Константинов, победитель проекта, покорил и сердце девушки. С тех пор они вместе: ребята в браке и воспитывают двоих детей.
5. «Народный артист»
Александр Панайотов
В конкурсе «Народный артист» Александр Панайотов занял 2-е место, после чего подписал контракт со знаменитыми продюсерами. После окончания контракта Александр отправился в свободное творческое плавание и ненадолго пропал с экранов. В 2016 году он выпустил песню «Непобедимый», которая стала абсолютным хитом. В том же году Александр штурмует программу «Голос» и — надеемся — окончательно обосновывается на музыкальном олимпе России.
Руслан Алехно
Талантливый белорусский певец выиграл 2-й сезон конкурса молодых исполнителей «Народный артист».
В 2008 году Руслан представлял Беларусь на «Евровидении».
Сейчас Алехно продолжает успешную музыкальную карьеру, выступает в родной стране, а также участвует и в российских проектах.
Алексей Чумаков
В 1-м сезоне шоу этот жгучий брюнет болгаро-армянского происхождения занял 3-е место.
Сегодня Алексей — популярный певец, он много выступает, участвует в развлекательных проектах на телевидении. Женат на певице Юлии Ковальчук. Недавно у пары родился малыш.
Фото на превью Фабрика Звезд / Первый канал, masha_weber / instagram