Как изменились участники российских реалити-шоу начала 2000-х

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Первым российским реалити-шоу стала программа «За стеклом», которая вышла на экраны в 2001 году. И с тех пор на наше ТВ хлынули проекты, за участниками которых с интересом наблюдали миллионы телезрителей.

AdMe.ru узнал, что стало с наиболее яркими, на наш взгляд, участниками популярных реалити-шоу России.

1. «Фабрика звезд»

Александр Бердников

Бывший солист группы «Корни» Александр Бердников больше не тот длинноволосый знойный красавчик — теперь он солидный мужчина, представитель власти. Недавно он баллотировался в депутаты Государственной думы Федерального Собрания. Александр — член одной из партий. У Бердникова большая семья: красавица-жена и четверо детей. Интересно, что свадьба четы проходила по цыганским обычаям, ведь сам Александр — из цыганской семьи.

Кристиан Лейних

Помните этого романтичного юношу из «Фабрики звезд — 2», который покорил нас проникновенным исполнением хита «Зажигай солнце»? После шоу Кристиан поступил в юридический институт, затем работал в нотариальной палате, а недавно все равно вернулся к творчеству и музыке. Сейчас он выступает с концертами, живет в Сочи с женой и маленькой дочкой.

Пьер Нарцисс

«Шоколадный заяц» из Камеруна стал по-настоящему своим в России. Он женился на русской девушке, с которой вместе сейчас воспитывает дочь. Пьер Нарцисс продолжает музыкальную карьеру, он выпустил сольный альбом. Кроме того, его часто приглашают выступить на корпоративах и праздниках.

Маша Вебер

Эта обаятельная и нежная девочка сразу полюбилась зрителям. Ее песни «Московская тоска» и «Знаки» стали одними из самых популярных на «Фабрике звезд». После проекта Маша выступала в группе «Тутси», но позже ушла в декрет. Увы, но семейный союз «фабрикантки» долго не продлился, и певица вернулась в группу. После распада коллектива Вебер продолжила выступать. Сейчас Мария — популярная певица, чьи хиты можно часто услышать по радио.

Дмитрий Голубев

«Фабричный» сердцеед Дима Голубев живет в своем родном городе Иваново вместе с красавицей-женой Яной (кстати, они вместе еще со времен «Фабрики звезд») и сыном. Супруги открыли в городе ресторан, развивают бизнес, а иногда для души Дима занимается музыкой.

Алекса

За развитием романа между рэпером Тимати и юной певицей Алексой наблюдали миллионы телезрителей. Он напоминал историю любви Ромео и Джульетты, ведь родители Алексы не испытывали восторга от выбора своей дочери. Красивый подростковый роман продлился недолго, но навсегда остался в памяти поклонников шоу. Сейчас Александра Чвикова (так зовут Алексу на самом деле) живет на своей родине — Украине, она увлекается миром моды и выпускает собственную линию украшений и аксессуаров.

2. «Последний герой»

Инна Гомес

Пожалуй, самая красивая участница 1-го сезона шоу «на выживание» — модель и актриса Инна Гомес. После проекта девушка поступила в академию искусств, снялась в нескольких картинах и родила ребенка. Сейчас Инна ведет достаточно закрытый образ жизни и полностью игнорирует социальные сети.

Александр Новин

Александр Новин не скрывал: он принимает участие в шоу ради славы и финансового приза. Дерзкий парень не слишком пришелся по душе «соплеменникам», но зрителям уж точно запомнился своей харизмой и внешностью. Нужно признать, что молодой человек добился своего: он стал востребованным актером и снялся в десятках картин.

Марина Александрова

Марина Александрова приехала на необитаемый остров начинающей актрисой. Милая и веселая, она быстро завоевала симпатии и приковала к себе внимание. После шоу карьера Марины активно пошла в гору. Сейчас девушка является одной из самых востребованных российских актрис, имеет звание заслуженной артистки России. Кроме этого, она счастливая жена и мать.

Елена Барткова

Елена — одна из самых ярких участниц проекта, за которой было весьма любопытно наблюдать. До передачи Барткова работала моделью, участвовала в кастингах и увлекалась спортом. Сейчас Елена — супруга известного иллюзиониста Андрея Сафронова. Она по-прежнему занимается спортом и достигает успехов в бодибилдинге.

Ольга Орлова

Ольга Орлова приехала на остров уже в статусе известной певицы, ведь у нее за спиной было многолетнее участие в группе «Блестящие». Орлова продержалась в шоу практически до конца и в итоге заняла 3-е место. Сейчас Ольга продолжает заниматься музыкой. Она также является ведущей реалити-шоу «Дом-2».

3. «Стань звездой»

Роман Береснев

Реалити-шоу «Стань звездой» выходило на телеканале «Россия» в 2002 году — еще до того, как мы услышали о «Фабрике звезд». Результатом проекта явилось рождение группы «Другие правила», в которой ребята пели хитовую песню о простых мальчиках и девочках. Одним из солистов был симпатяга Рома Береснев. Роман продолжает заниматься музыкой и работает над своим проектом — Romeo.

Жаннет Кавеса

Эта девушка с экзотической внешностью была настоящей изюминкой группы «Другие правила». Судя по страничке Жаннет в соцсетях, сейчас она живет в Лос-Анджелесе. Жаннет замужем, и у нее есть маленькая дочь.

Алена Селезнева

Еще одна участница нашумевшего коллектива — Алена Селезнева — продолжает успешно заниматься музыкой и выступать. В своем микроблоге Алена делится счастливыми фотографиями из путешествий, а также фото своего маленького сына.

4. «Голод»

Александр Константинов

В 2003–2005 годах на российском телевидении транслировали реалити-шоу «Голод». Суть проекта состояла в том, что 12 молодых участников должны были заработать себе на жизнь, находясь в незнакомой стране без денег и без еды. Победителем шоу стал Александр Константинов. После победы в шоу Александр поступил в театральное училище и стал актером, о чем всегда и мечтал. Сегодня в его активе множество ролей в различных картинах.

Карина Сабирзянова

Карине на проекте не досталась победа, зато она обрела нечто гораздо большее — любовь. Александр Константинов, победитель проекта, покорил и сердце девушки. С тех пор они вместе: ребята в браке и воспитывают двоих детей.

5. «Народный артист»

Александр Панайотов

В конкурсе «Народный артист» Александр Панайотов занял 2-е место, после чего подписал контракт со знаменитыми продюсерами. После окончания контракта Александр отправился в свободное творческое плавание и ненадолго пропал с экранов. В 2016 году он выпустил песню «Непобедимый», которая стала абсолютным хитом. В том же году Александр штурмует программу «Голос» и — надеемся — окончательно обосновывается на музыкальном олимпе России.

Руслан Алехно

Талантливый белорусский певец выиграл 2-й сезон конкурса молодых исполнителей «Народный артист». В 2008 году Руслан представлял Беларусь на «Евровидении». Сейчас Алехно продолжает успешную музыкальную карьеру, выступает в родной стране, а также участвует и в российских проектах.

Алексей Чумаков