9 вещей, которые наши мамы могли себе легко позволить, а нам то же самое влетит в копеечку

Объективно качество нашей жизни улучшилось: мы больше не стоим в очередях за маслом, не ездим в столицу за колбасой, а свежие фрукты и овощи продаются в супермаркетах круглый год. Но все же есть кое-что, что было доступнее во времена юности наших мам и бабушек. И мы имеем в виду не только цены.

Мы в AdMe.ru расспросили старших родственников, а также изучили соцсети, чтобы выяснить, какие товары и услуги были доступнее и, возможно, качественнее 30–50 лет назад.

Черная икра

Спрос на черную икру менялся с древних времен: она то входила в моду, то выходила. Но можно однозначно сказать, что во времена наших бабушек она была доступнее для населения, чем в начале ХХ века и чем в наши дни тоже. Самой низкой стоимость икры была в середине 50-х, когда на среднюю зарплату можно было купить 9 кг. Постепенно цены на икру поднимались. Сейчас в связи с ограничениями на добычу осетровых стоимость икры подскочила до ₽ 50 тыс. за 1 кг. Моя бабушка жила в райцентре и работала ветеринаром. В начале 70-х она отдыхала в санатории в Астраханской области. Там продавали черную икру. Бабушка купила 1 кг — она не очень любила икру. На следующий день она дала телеграмму деду, мол, продают черную икру, цена такая-то. Дед отвечает: бери сколько сможешь. Бабушка купила 5 кило и выслала почтой домой. И еще сколько-то привезла с собой. Бабушка и дедушка были простые ветеринары из глубинки, а холодильник у них был забит черной икрой. Сейчас сложно такое представить.

Билет в театр

Билеты в провинциальные театры вполне доступны и сейчас, хотя по сравнению с советскими цены тоже выросли, а вот посещать самые популярные театры Москвы и Санкт-Петербурга каждую неделю могут только весьма состоятельные люди. Например, билет в Большой театр на балет «Лебединое озеро» на хорошие места в партере будет стоить от ₽ 40 тыс. В 1980-е в кассе театра он стоил 1,7 рубля. Другое дело, что билеты тут же попадали к перекупщикам, но и у них на самые популярные премьеры цены не поднимались выше ₽ 40–50, а это примерно 1/3 от средней зарплаты, и уж раз в год даже гости столицы из регионов могли себе позволить такую трату.

Парикмахерские

Парикмахерские услуги раньше, например в 70–80-х, были намного доступнее, чем сейчас. Граждане могли позволить себе несколько раз в неделю посещать мастера: дамы заходили, чтобы сделать укладку перед работой, мужчины брились или стригли бороду и усы. Даже в элитных парикмахерских Москвы цены не кусались. Сейчас мы ходим в парикмахерские намного реже — не больше 1–2 раз в месяц. В 60–70-х у нас в моде были очень сложные прически, в просторечии «халы». Наши мастера делали их отменно, в Сочи часто проводились конкурсы мастеров-парикмахеров, местных и со всего Союза. Сходить в парикмахерскую было относительно недорого, там же можно было сделать маникюр. Даже нам, девочкам-школьницам, родители давали на это деньги. © eva-k2 / LiveJournal

Высшее образование

Сейчас только обеспеченные родители могут позволить себе обучать детей в других городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Даже если студент будет учиться на бюджетном отделении и жить в общежитии, никакой стипендии ему на жизнь не хватит. Раньше платного высшего образования не было в принципе, для разных категорий абитуриентов действовали специальные квоты и льготы при поступлении, а прожить на стипендию было вполне реально. В середине 70-х я, будучи студентом, получал стипендию — 42 рубля (учился без троек). Кроме этого, как иногородний я получал бесплатные талоны на завтрак, обед и ужин в студенческой столовой. Финансово я не зависел от родителей начиная со 2-го курса. А чтобы разок сходить с девушкой в кафе, тогда было достаточно от силы 2 рублей. Поход вдвоем в кино обходился максимум в 1 рубль на вечерний сеанс и 50 копеек на дневной. Место в студенческом общежитии стоило 3 рубля в месяц. Студенческий проездной месячный билет — 80 копеек. Если студент где-то подрабатывал, то он освобождался от уплаты подоходного налога. © tekstus / LiveJournal

Натуральные материалы в интерьере

Беленые потолки, крашеные стены и деревянные полы были обыденностью в квартирах наших мам и бабушек. Мебель изготавливалась в основном также из дерева, ДСП или металла. Если сейчас мы услышим, что кто-то решил покрасить в квартире стены и вместо натяжного потолка заморочиться с побелкой, то мы подумаем, что человек не привык экономить. Ведь в наши дни гораздо менее затратно поклеить на стены хорошие флизелиновые обои, которые скрывают неровности. Перед покраской же стены нужно выравнивать, шпатлевать и штукатурить в несколько слоев. Подготовка потолков, особенно с дефектами, и сам процесс побелки тоже отнимают много времени и денег. Поэтому сейчас намного популярнее натяжные потолки, которые за последние несколько лет сильно подешевели. Пластиковой мебели тоже стало намного больше, потому что она существенно дешевле. Скажем, кухонный гарнитур из массива дерева стоит на порядок дороже аналогичного, сделанного с использованием различных видов пластика.

Детские секции

Практически все детские секции раньше были бесплатные. Можно было заниматься спортом или танцами, учиться рисовать или играть на пианино, конструировать авиамодели, собирать роботов и ни копейки на эти хобби не потратить. Многие записывались в несколько кружков сразу, не боясь разорить родителей. Сейчас все детские активности сопряжены с немалыми тратами. Например, урок бальных танцев в Москве обойдется примерно в ₽ 600, а музыкальная школа 2 раза в неделю будет стоить около ₽ 5 тыс. в месяц. Каждый год в конце августа мы с друзьями шли сначала в Дворец пионеров, записывались в какой-нибудь кружок, а потом в детскую спортивную школу, там тоже выбирали секцию. Проблем с этим тогда не было, все бесплатно, все, что нужно, там было. На следующий год обычно шли в другой кружок или секцию, хотя некоторые ходили в одно место несколько лет. Я занимался в радиокружке, автомодельном, судомодельном, ходил на бокс, футбол, плавание. Я перепробовал множество дел и увлечений и остановился на одном, которое стало делом всей моей жизни, которое до сих пор мне интересно и благодаря которому я зарабатываю на жизнь. © Radiolog70 / Pikabu

Содержание животных

Редкий советский хозяин думал о специальной еде для своей кошки или собаки. Обычно домашние животные питались объедками со стола либо для них за копейки покупались кости и субпродукты. Походы в ветклинику, регулярное вакцинирование, покупка игрушек и средств для ухода за животным не были распространены. Учитывая это, можно сказать, что содержать собаку или кошку раньше было намного дешевле. Нынешние любители животных стали намного более ответственными. К тому же появилось огромное количество товаров для собак и кошек. Так что содержание питомцев теперь обходится в копеечку, особенно если животное болеет или требует особого ухода. Например, только хороший корм для собаки среднего размера стоит приблизительно от ₽ 3–4 тыс. в месяц. В 90-х на выставке зарубежных товаров для животных я испытала культурный шок. Мне и в голову не приходило, что для них выпускают такое разнообразие игрушек и аксессуаров, кормов, наполнителей для туалета. Мы же кошкам рвали газетки или приносили песок из детской песочницы, а кормили кто как может со стола. Особенно шоковое впечатление на меня произвел «заменитель кошачьего молока для выкармливания котят, оставшихся без кормящей кошки». © naiwen / LiveJournal

Экологичный образ жизни

Вести экологичный образ жизни в наши дни стало намного сложнее, чем полвека назад, когда все ходили по магазинам с авоськами, колбасу и мясо заворачивали в бумагу, а кисломолочные продукты продавали в стеклянных бутылках с крышками из фольги. Пункты приема стеклотары работали повсеместно. Сейчас люди, которые хотят сократить количество пластиковых отходов, сталкиваются с известными сложностями. Во-первых, покупать продукты в стекле стало намного дороже, чем в пластике или упаковке Tetra Pak. Во-вторых, пунктов приема стеклотары стало намного меньше. В-третьих, все продукты заворачивают в пластиковые пакеты, так что приходится носить свои многоразовые мешочки. [Раньше] продукты в магазине заворачивали в бумагу, а потом складывали в авоську. Даже торт был в картонной коробке! Макулатуру собирали все школьники. Старую одежду принимали в утиль, ненужные вещи несли в комиссионные магазины или на барахолку. А что теперь? Открываем молоко — упаковка в мусор; напитки, йогурты в пластике — мусор; печенье, рулеты и все хлебобулочные изделия в упаковке — туда же; майонез — упаковка в мусор. А раньше был в баночке стеклянной — майонез употребил, а баночку в поликлинику отнес с анализами. © natalyyar / Pikabu

Натуральные продукты

Во времена наших мам и бабушек йогуртов и творожков с ароматизаторами и вкусовыми добавками не существовало, а кондитерских изделий с пальмовым маслом было значительно меньше. Мясо и овощи покупались обычно на рынке или колхозной ярмарке, также многие выращивали овощи и фрукты в огороде или на даче. В наше время все товары с приставкой «эко» стоят существенно дороже обычных продуктов на полках супермаркета. Взять, к примеру, цельнозерновой хлеб, молочные продукты без добавок и консервантов, фермерскую продукцию — все это продается в специализированных магазинах и стоит недешево.