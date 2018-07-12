26 фактов о знакомых предметах гигиены, в которые будет трудно поверить нормальному человеку

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Зачем люди мыли голову радиоактивным шампунем, складывали палочки в туалете, красили волосы мылом и жевали пемзу? Нельзя сказать, что нормальных правил гигиены в прошлом не существовало, но они определенно выглядели нестандартно. В XXI веке люди продолжают эту традицию: ученые моют шерсть мамонтов шампунем, чтобы выделить ДНК, врачи запрещают мыть руки антибактериальным мылом, а инженеры NASA тратят $ 23 млн, чтобы сделать космический туалет.

AdMe.ru собрал 26 крутых историй о средствах гигиены, которые стали такими привычными в XXI веке, а когда-то были редкостью или использовались совсем по-другому.

Шампунь

NASA использует шампунь, изначально придуманный для детей и пациентов больниц, которым сложно принимать обычный душ. Это не сухой шампунь, но тоже не требует смывания.

100 лет назад люди так редко мыли голову, что сначала скептически отнеслись к предложению мыть волосы не раз в полтора месяца, а раз в неделю.

В 1934 году появился радиоактивный шампунь. Производитель уверял, что это средство избавляет от седины, восстанавливая цвет волос и делая их «на 20 лет моложе».

Шампунь помогает ученым выделять чистую ДНК мамонтов: достаточно промыть доисторическую шерсть животных, чтобы избавиться от вирусов и грязи.

В шампуне должен быть силикон. Он защищает волосы после мытья, пока восстанавливается естественное водонепроницаемое покрытие, вырабатываемое волосяными луковицами. К сожалению, доступной альтернативы силикону пока нет.

Мыло

В античные времена мылом красили волосы в красный, желтый и розовый цвета.

Мыло как вино — с возрастом становится лучше, нежнее и меньше раздражает кожу. Поэтому ему полезно зреть.

Как только врачи начали мыть с мылом руки перед операциями, пациенты стали реже умирать, например, в роддомах детская смертность снизилась с 50 % до 1–2 %.

Антибактериальное мыло вредит иммунитету и делает человека менее восприимчивым к антибиотикам. Обычное мыло не убивает все бактерии, но смывает большинство.

Чтобы осветлить волосы, их натирают хозяйственным мылом, а затем наносят кондиционер и маску на 30 минут. Но парикмахеры предупреждают: этот метод подсушивает кожу головы и может повредить структуру волоса.

Только 20 % людей моют руки, посещая туалет. Из них только треть пользуется мылом. Это значительно увеличивает риск заражения кишечным гриппом и дизентерией.

Зубная паста, щетка и проблемы с зубами

Пемзой и винным уксусом раньше чистили зубы. Позже им на смену пришли мел и тряпочки.

Коронки ставили еще в Древнем Египте, удаление зубов широко практиковалось и в Средние века. Правда, тогда не было анестезии и пациенты умирали от потери крови или инфицирования.

Чтобы вырвать зуб, человек Средних веков обращался к парикмахеру. Там же пускали кровь и выполняли простые хирургические операции.

Кариес — это инфекция, которая «перекочевала» из желудка на зубы, когда люди стали есть больше углеводов. Раньше темные зубы являлись признаком достатка. Сегодня же, разрабатывая лекарство от болезни Альцгеймера, ученые случайно обнаружили долгожданное лекарство от кариеса.

Контактные линзы

Контактные линзы придумал Леонардо Да Винчи, но лишь через 380 лет произвели их стеклянные прототипы.

Первые линзы появились в 1888 году и напоминали искусственные глаза: их делали из стекла. Только спустя 90 лет их форма и материал изменились, линзы стали мягкими.

Больным ОРВИ врачи советуют снимать линзы, чтобы вирус не попал на слизистую оболочку глаза.

Существуют жесткие линзы, которые используют только ночью. Они придавливают и уплощают роговицу, чтобы утром она сохраняла нужную форму, а человек отлично видел и без линз.

Активированный уголь впитывал запах из вещей, а перекись водорода наносили на подмышки

Раньше люди нечасто принимали ванну. Чтобы избавиться от неприятных запахов, сжигали уголь рядом с вещами, стирали их углем, натирали подмышки перекисью водорода и носили кусочки свежего яблока, например, женщины прикрепляли их к внутренней поверхности бедра с помощью подвязок.

Первый дезодорант появился в виде крема в 1888 году и назывался Mum — сокращение от старой английской идиомы, обозначающей «Никому ни слова».

Врачи не советуют использовать антиперспиранты во время физических упражнений и сильной жары: тело вырабатывает большое количество пота, а антиперспирант блокирует выведение жидкости, в результате в области подмышек появляются отеки. Вместо антиперспиранта лучше воспользоваться дезодорантом.

Туалетная бумага и унитазы

«Бумажные бигуди» — так называли первую туалетную бумагу с втулкой, которая пришла на смену книгам, древесным палкам с губкой и атласным тряпочкам.

Примерно 70 % людей не используют туалетную бумагу: для одних это дорогое удовольствие, другие считают это лишней тратой бумаги, предпочитая биде.

Король Георг II умер, упав с туалетного стула. В возрасте 77 лет он пытался сесть на туалетный стул, но упал и вскоре умер: правый желудочек сердца короля разорвался из-за аневризмы аорты.

Разработка туалета, который может работать на МКС, где нет гравитации, обошлась NASA в $ 23 млн.

Бонус: набор косметики для астронавта, если хочется выглядеть чуть лучше во время работы в космосе

В 1978 году ученые представили набор косметики, созданный для женщин-астронавтов. В разработке участвовали исключительно мужчины, которые решили, что это жизненно необходимо для представительниц прекрасного пола. В итоге набор ни разу не пригодился и закончил свою историю в музее NASA.