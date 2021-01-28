20 мастерских фотоколлажей «до и после», которые наглядно показывают быстротечность времени

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Старые фотографии часто хранят дорогие сердцу моменты, которые порой незаслуженно нами забываются. Чтобы пробудить приятные воспоминания и одновременно показать разницу между прошлым и настоящим, пользователи социальных сетей подарили любимым фотокарточкам вторую жизнь.

Мы в AdMe.ru поразились непревзойденной фантазии авторов некоторых фотоколлажей, которым удалось воссоздать прошлое на современных снимках. Надеемся, что они понравятся и вам.

Первое фото сделано 8 февраля 2012 года. Второе — 27 декабря 2020-го

«Прихватил дедушкину одежду для поездки на склоны»

«Я решил сделать ремейк рождественской фотографии, которую очень любила мама»

Спустя 23 года

«Несколько лет назад мы с моими братьями и сестрами воссоздали фотографию с рождественских праздников»

«Повторили снимок спустя 30 лет»

«Вот уже несколько десятилетий я делаю рождественские фотографии своей семьи»

«Такими мы были в 20 лет, а такими стали в 60».

«2007 vs. 2019. Кажется, мне нужно было взять на свадьбу свою панамку»

«Моя мама в 1990-м и я в 2020-м»

«Мои двоюродные братья. Разница между фото — 24 года »

Хэллоуин в 1987 году и в 2020-м

«Мы с моим младшим братом воссоздали кадр, который был сделан в 2000 году»

«Прошло 15 лет, а у нас все еще есть это место для фотосессий в торговом центре!»

Некоторые вещи не меняются даже спустя 10 лет

Новый год 1997 vs. 2020

«Воссоздал фотографию своего отца на новом байке»

«Мы сделали эти снимки в том же самом ресторане, но с разницей в 2 года»

«Он потерял 90 фунтов (40,8 кг. — Прим. ред.), а я — 135 фунтов (61,2 кг). Мы хотим быть здоровыми, вместе красиво состариться и как можно дольше быть рядом с нашими детьми».

«Еще один наш переснятый кадр, который мы сделали для фотоальбома нашей бабушки»

«Оригинал этого фото она носит в складном зеркальце в своей сумочке».

«Воссоздали наше семейное рождественское фото через 20 лет»

«А это я. Сверху — возраст неизвестен, снизу — 32 года»