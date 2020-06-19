20+ фото вещей с историей, которые покажут, как же быстро летит время

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О том, что время скоротечно, каждый знает на своем опыте. Порой стоит всего лишь моргнуть, чтобы пролетело десятилетие и на смену привычным всем нам вещам пришли совершенно новые (взять хотя бы кнопочные телефоны — кто о них сейчас вспомнит?). И как же удивительно быстро мы ко всему этому привыкаем. Ровно до тех пор, пока случайно не наткнемся на какую-нибудь штуковину из прошлого, от которой нас накроет волной ностальгии.

Мы в AdMe.ru любим повспоминать о былых временах как никто другой, поэтому делимся с вами подборкой 20+ интересных вещей, которые продемонстрируют, как же стремительно годы меняют все вокруг. А в бонусе мы покажем, как 27 лет назад представляли 2020-й год.

1. «Водительские права моего прадеда, выданные в Галифаксе, Йоркшир. Они напечатаны на куске ткани»

2. «Обнаружили 70-летнюю зубную нить в доме 1948 года, который мы реконструируем»

3. «Настенный гриль-аппарат, которым моя бабушка пользовалась с 80-х годов, а скорее всего, и раньше»

4. «Красная краска на этом почтовом ящике пробивается сквозь толщу зеленой, свидетельствуя о временах, когда Ирландия была частью Соединенного Королевства около 100 лет назад»

5. «У меня есть карманный словарь 1900-х годов»

6. «Мамин свадебный букет спустя 17 лет»

7. «Полоски для свежего дыхания Listerine, которые я купил пару недель назад (слева) и упаковка, которую я нашел в запечатанной 20 лет назад коробке»

8. «Вчера я нашел Coca-Cola, срок годности которой истек более 40 лет назад, в январе 1979 года»

9. «У моей бабушки есть чашка, которая была сделана еще в оккупированной Японии»

10. «Во время уборки комнаты нашел свой старый Game Boy и его чехол, который представляет собой Game Boy побольше»

11. «Дверь в мою комнату отпирается вот таким ключом (дом был построен в 1901 году)»

12. «У меня есть деталь от Lego, которая настолько старая, что на ней изображен дисковый номеронабиратель»

13. «Нашел во время уборки кассету из видеопроката 30-летней давности»

14. «Ложка моего прадеда, которую он сделал сам 100 лет назад»

15. По этому удлинителю несложно догадаться, какие розетки использовались чаще всего на протяжении долгих лет

16. «Вот какую интересную бутылку, содержащую два разных напитка, я получил от своего деда»

17. «Нашел папин калькулятор 1986 года, который по размерам схож с кредитной картой»

18. «Моя семья владеет этими настольными часами уже несколько поколений»

19. «Апельсин, который я мумифицировал в школе 15 лет назад»

20. «Это винтажная шкала для яиц, которой пользовалась еще моя бабушка»

21. «Мама обнаружила мои старые игрушки из McDonald’s, которые превращаются в роботов»

22. «Зажигалка „Олимпийский огонь“ с зимних Игр в Лейк-Плэсиде, состоявшихся 40 лет назад»

23. Набор шахмат 1972 года с указанием того, как ходит каждая из фигур, чтобы новичкам было проще играть

Бонус: изображение 2020 года на школьной папке 27-летней давности

А есть ли у вас старый сервиз, шкатулка или еще что-нибудь жутко интересное, что вам передалось по наследству или случайно нашлось среди завалявшегося дома хлама? Делитесь снимками в комментариях.