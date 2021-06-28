17 вещей родом из СССР, которые близки и понятны нам, но не подрастающему поколению

У современной молодежи полно странных игрушек и гаджетов, на которые мы глядим с подозрением и не можем даже названия запомнить. Но пока советское поколение разбирается, где симпл-димпл, а где поп-ит, наши дети тоже рассматривают фотографии хорошо знакомых нам приборов из СССР и ужасаются: «Вы что с этим делали?» А на фото всего-то лампа Минина или добротная литая вафельница.

Мы в AdMe.ru решили собрать ностальгический пост с предметами, назначение которых точно известно каждому, кто застал советскую эпоху.

Рефлектор Минина, или синяя лампа

Синяя лампа была дома практически у каждой семьи. Этот прибор использовали буквально для всего, но чаще всего, пожалуй, для прогревания носа и горла при простуде у детей. «Соплегрейка» — так ее величали в нашей семье. © forestsanitar / Pikabu

Ох, это наказание прямо было — сидеть под этой жуткой жаркой лампой. Но с бабулей было не поспорить. © 3470 / Pikabu

А еще если крутить ее вокруг своей оси, то в комнате «ехало» авто из неотложной службы. Я так в детстве был пожарным и милиционером. © Natygniepotolki / Pikabu

Советская кулинарная скрижаль

Форма для печенья, которая еще сотню лет прослужит. Сразу вспоминается бесподобный аромат свежей выпечки родом из детства.

Шумел как самолет, зато воздух в комнате нагревал быстро

Обогреватель «Ветерок». Названия и заводы могли различаться, но суть одна.

«На интернет-барахолке продавали по очень приятной цене. Никогда раньше вживую не видел этого ночника, но в СССР он был чуть ли не у всех, кого я спрашивал»

Это ночник «Спектр». Наверху у него установлены лопасти вентилятора, которые начинают крутиться под воздействием теплого воздуха от лампочки. Домашняя цветомузыка. Дискотеку дома устраивали с таким светильником в 1990-м. Под медляки особенно подходило. © SurferBob / Pikabu

Круто. Не раз видел такую штукенцию выключенной. И только сейчас узнал, как и что она делает. © SiRogaNsk / Pikabu

Ну, тут угадать довольно просто

Конечно же, это миксер. Ручной. Крутишь ручку, и венчики вращаются.

Вещица, отдаленно напоминающая радиоприемник

Беспроводные наушники родом из 1975 года. Назывались они «Приставка звукового сопровождения», предназначались для беспроводного прослушивания бытовой аппаратуры в пределах комнаты.

А вот такую штуку кто помнит?

Советский радиоконструктор, к которому прилагалась инструкция со схемами сборки различных устройств. Мой у бабушки в деревне остался. Лежит в шкафу, наверное, где-то рядом с летними каникулами, беззаботностью и детством. © WhiskeyRacoon / Pikabu

На вид — просто странноватая коробочка

А это диаскоп для просмотра фотослайдов.

«Весь день разбираю вещи, что у бабули скопились на балконе за 40 лет. Вот и такое чудо нашлось»

Домашний аппарат УФ- и ИК-облучения.

Кажется, это просто телефонный аппарат. Но почему в детском дизайне?

Но не так уж все и просто. Это устройство для связи между комнатами, состоящее из двух аппаратов, например из комнаты ребенка в комнату родителей.

«Откопала в сундуке такого вот красавца»

Загадочный прибор называется шестизначным нумератором. Служит он, как можно догадаться по названию, для отпечатывания любых шестизначных чисел.

Это не карманный барометр или секундомер, а логарифмическая линейка

А этот девайс кто помнит?

Очень удобная вещь — ручка для авоськи, чтобы не резало пальцы, пока несешь домой продукты.

«А как же „змейка“? Воспоминания с болью в пальцах»

Залипательный конструктор «Змейка Рубика» пользовался в СССР большой популярностью.

«Вот такая штука дома лежит»

Приспособление для правки бритвенных лезвий. Зеленая «расчёска» — это паста ГОИ. На шпенечки надевается лезвие для безопасной бритвы. При протягивании веревочки шестерни с эксцентриками приводят лезвие в движение, и оно правится. © Topor2U / Pikabu

«Кто-нибудь может рассказать про эту штуку? У бабули давным-давно были такие»

Это для сыпучих продуктов. Снизу, под кухонным навесным шкафом по полозьям задвигались. © egorshyrypov2009 / Pikabu

Правильно сказали насчет шкафа. Отдельно скажу насчет формы — она сделана такой, чтобы удобно было черпать сыпучие продукты из мешка. © hellbatty / Pikabu

«20+ лет активного использования»

Это карманная монетница. Офигенная вещь. То, что давало ощущение богатства. Ибо просто монетки в кармане не так ощущаются, а тут все педантично раскладывалось, можно было любоваться и взвешивать. © Melanholic7 / Pikabu