17 советских продуктов, по вкусу которых у нас особая ностальгия

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Несмотря на то что со времен распада СССР прошло уже почти 30 лет, мы продолжаем тосковать по тем вкусностям и сладостям, которые уплетали в детстве за обе щеки. Внимания заслуживают не только сами продукты, но и их оригинальные упаковки, которые теперь редко где встретишь.