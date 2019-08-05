17 советских продуктов, по вкусу которых у нас особая ностальгия
Несмотря на то что со времен распада СССР прошло уже почти 30 лет, мы продолжаем тосковать по тем вкусностям и сладостям, которые уплетали в детстве за обе щеки. Внимания заслуживают не только сами продукты, но и их оригинальные упаковки, которые теперь редко где встретишь.
AdMe.ru окунулся в атмосферу ностальгии и даже смог вспомнить вкус любимых лакомств.
Черная икра
Пельмени «Русские»
Натуральный разливной сок
Шоколадные конфеты «Мишка на Севере»
Кефир «Фруктовый»
Леденцы «Монпансье»
Плавленый сыр «Дружба»
Кисель на натуральной основе
Жевательная резинка со вкусом мяты и апельсина
Плиточный грузинский черный чай
Килька в томатном соусе
Картофельная запеканка в пакете
Ирис «Кис-кис»
Тушенка с черным хлебом
Бульонные мясные кубики
Конфеты «Вишня в шоколаде»
Сгущенка с белым хлебом
Бонус: знаменитую советскую пепси-колу можно и сейчас увидеть на прилавках магазинов в оригинальной бутылке
Что из этого вы бы хотели попробовать прямо сейчас? По каким советским продуктам у вас особая ностальгия?
Фото на превью USSR_Is_We / Twitter, SlavaUdo1 / Twitter