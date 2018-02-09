17 вещей, которые дико бесили нас в 90-е

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Дети 90-х уникальны: они уже были на ты с компьютером, но при этом их еще можно было застать играющими во дворе. Но были у детей того времени и свои проблемы. Хорошо, что сейчас они вызывают улыбку и чувство светлой ностальгии.

AdMe.ru вспомнил вещи, которые дико бесили нас в лихие 90-е.

Проблема № 1

Во время скучных уроков мы крутили импровизированные спиннеры из карандаша и линейки. Последняя иногда улетала в неизвестном направлении, что не могло остаться без внимания учителя.

Проблема № 2

У каждого в классе был такой противный ребенок, который первым приносил в школу всякие интересные штуки, и ему все завидовали. Например, фломастеры, которые вкусно пахли, причем каждый по-разному. Мы упрашивали родителей купить такие же, но зачастую они были непреклонны.

Проблема № 3

Электронная энциклопедия на диске — это еще не Википедия, но уже кое-что. В России это была «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», а в США — Encarta. Этот диск все передавали друг другу попользоваться на пару дней, и если ты упускал свою очередь, тебе приходилось туго.

Проблема № 4

Мы не могли никому позвонить без своей записной книжки. Или даже записной тетради.

Проблема № 5

А приватные телефонные разговоры с подругой выглядели вот так.

Проблема № 6

Даже игрушки в те времена испытывали нас на прочность. Пружинка слинки (тогда мы, конечно, не знали, что она называется именно так) постоянно запутывалась. И даже если удавалось распутать этот адский клубок, на пружинке оставались заломы, которые портили весь вид.

Проблема № 7

Можно было стать психом в попытке нанизать колечки на штыри в этой игре.

Проблема № 8

Фотошоп нашего детства оставлял не так много простора для творчества.

Проблема № 9

Куклы Барби были всем хороши, но их волосы буквально через месяц превращались в какую-то мочалку. А у некоторых экземпляров была еще такая беда: стоило только распустить им волосы, как показывалась лысина.

Проблема № 10

Альбом с наклейками — главный спонсор фразы «Мам, купи!» в те времена. И как обычно, заветные альбомы появлялись почти у всех твоих друзей. Но не у тебя.

А мальчики грезили вот о таких альбомах.

Проблема № 11

Иногда, без всяких на то причин, с кассетами случались вот такие маленькие трагедии. Или большие, если кассета была любимой.

Проблема № 12

В таких случаях ничего не оставалось, кроме как сделать из кассетной пленки какой-нибудь шедевр стрит-арта. Взрослым наше «творчество» не нравилось, и мы часто получали от них за него.

Проблема № 13

У нас была просто куча кассет. И мы были слишком ленивы, чтобы каждый раз убирать кассету в ее родную коробочку. За это мы расплачивались позже, когда приходилось перелопачивать все свои запасы в поисках нужного фильма.

Проблема № 14

Мы записывали фильмы на видеомагнитофон и были максимально сосредоточены. Мы знали, что посмотреть фильм можно будет и потом, а сейчас самое главное — не пропустить начало и конец рекламы.

Проблема № 15

Нас почему-то мало волновало, что все наши страшненькие фотографии первым увидит совершенно посторонний человек — проявщик из фотосалона.

Проблема № 16

Нам приходилось становиться хирургом для своей компьютерной мыши, когда она прекращала работать.

Проблема № 17

Чтобы выйти в интернет, нам приходилось ждать, пока кто-то закончит говорить по домашнему телефону. А как насчет того, что один файл скачивался полчаса? А как насчет того, что интернета у нас вообще не было добрую половину детства?

Жизнь ребенка 90-х была полна стрессов и лишений. Но когда нам было особенно тяжело, мы могли отойти к окну и с загадочным видом погрызть конфетную сигарету. Помните их?