16 снимков, которые докажут: бабушки и дедушки знали о любви чуточку больше нас

Английский драматург У. С. Гилберт сказал: «Любовь заставляет мир вращаться». Мы смотрим фильмы, читаем книги и поэмы об этом всепоглощающем чувстве и каждый раз убеждаемся в правильности такого высказывания. Но часто настоящую любовь можно увидеть не по телевизору, а посмотрев старые фотокарточки своих родителей и прародителей. Вот уж где захватывающие истории.

Мы в AdMe.ru немного ушли в ностальгию и нашли нетривиальные истории о любви.

«Мы с женой в начале нашего первого путешествия. Ночевали в палатке»

«Сейчас проводим в дороге 8 месяцев в году. И я наслаждаюсь каждым днем рядом с ней».

«Мои бабушка и дедушка сделали это фото втайне. Италия, 1956 год»

«Небольшая предыстория: мои бабушка и дедушка тайно обручились вопреки воле своих семей. А потом тайком виделись друг с другом. В день, когда они пошли делать эту фотографию, мой дедушка ушел с работы (он занимался ремонтом автомобилей) пораньше, и на фото по его рукам это видно».

«Это мои родители в 1967 году. Сегодня они празднуют 54-летие бракосочетания»

«Жена и я до свадьбы. 1993 год»

«У нас обоих были мотоциклы. А потом я решил продать свой, так как нам нужны были деньги на свадьбу. К тому же 10 месяцев спустя у нас появился первый из 3 наших детей. А теперь они выросли, и наше гнездышко опустело. Возможно, теперь мы снова купим подержанные байки и будем кататься». © jgawrons / Reddit

«Бабушка и дедушка моей жены примерно в 1953 году. Бабуля сшила свое свадебное платье из парашютного шелка»

«Бабушка и дедушка в поздние 30-е. Они встретились случайно. У бабушки и ее друзей спустило колесо, когда они направлялись на танцы в Кушинг, штат Айова»

«Дедушка в то время работал в автомастерской своего отца и починил эту шину. После этого он привел себя в порядок и пошел за ней. Они поженились год спустя. Жизнь забавна: я существую из-за спущенной шины в 1938 году».

«Мой папа был плотником в Рино, штат Невада. Он встретил мою маму и переехал в Орегон, чтобы жить с ней»

«Они купили небольшой домик на 40 акрах посреди леса. А он превратил его в 3-этажный дом и своими руками построил мастерскую и гостевой дом. Такой вот любящий мужчина».

«Мои мама и папа в 1976 году на своем школьном выпускном. Оба пришли с другими партнерами. Но в этот вечер они бросили своих спутников ради друг друга и с того момента всегда были вместе»

Мне нравится, что у них одинаковые стрижки! И она так восхищенно смотрит на него. Отличная история. © Gluteusmaximus1898 / Reddit

«Нашел старую романтическую фотографию моих родителей. Снимок сделан, когда они сбежали из своих домов в Стамбул, чтобы неделю побыть вдвоем»

«Тогда и сейчас. Та же лестница. 71 год назад моя бабушка встречалась с этим парнем. Они снова встретились 2 года назад и недавно поженились»

«Я был дома в отпуске в 1986 году, познакомился с будущей женой и женился на ней через 11 дней. 4 детей, и 32 года спустя мы все еще по уши влюблены»

«Мои бабушка и дедушка в 1951 году. Он поляк, она итальянка. Они встретились в Англии после войны. Ни один из них не умел говорить на языке другого, но любовь нашла способ»

«Мой папа-американец и мама-канадка в одном костюме Ниагарского водопада на двоих на Хеллоуин в 1985 году»

«Свадьба моих родителей в парке Йосемити в 1981 году»

Все на этой фотографии великолепны, включая мать-природу на заднем плане. © humaninthemoon / Reddit

«Мои бабушка и дедушка по отцовской линии. Бабушка была мексиканкой, а дедушка — ирландцем»

Могу только представить себе накал страстей в этом доме. © CowboyFleeborg / Reddit

«Моя любимая фотография всех времен. Моя жена в день нашей свадьбы, 1987 год. Мы вместе с 16/17 лет»