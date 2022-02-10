16 фото, показывающих, как выглядели отечественные девушки во времена, когда в их арсенале были только бигуди и помада
Сегодня существует множество средств и методов для улучшения внешности. Фоторедакторы, эстетическая медицина и даже пластическая хирургия являются привычным делом и доступны чуть ли не каждому. Но были времена, когда для того, чтобы чувствовать себя богиней, достаточно было завить волосы и нанести румяна.
Мы в AdMe.ru предались ностальгии и собрали фото девушек из 80-х и 90-х годов, от естественной красоты которых невозможно оторвать взгляд. А в конце подборки мы покажем, как изменились отечественные бьюти-стандарты за последние 30 лет.
Пьер Карден с моделями после показа в Москве. 1991 год
Студентка. 1992 год
Российская журналистка Дарья Асламова. 1992 год
Победительница первого советского конкурса красоты «Московская красавица» Мария Калинина. 1988 год
Наталья Осколкова — двойник певицы Мадонны. 1993 год
Победительница конкурса «Мисс мира» Юлия Курочкина. 1992 год
Девушки обедают в McDonald’s. 1994 год
Работница банка. 1992 год
16-летняя певица Алсу. 1999 год
Модели, участвовавшие в показе Вячеслава Зайцева. 1988 год
Девушка позирует в одежде отечественного производства. 1987 год
Участницы конкурса «Московская красавица». 1988 год
Кастинг моделей, организованный агентством Elite Model Look. 1995 год
1996 год
Бонус № 1: первые красавицы тогда и сейчас
Бонус № 2: победительницы конкурса «Мисс Москва» тогда и сейчас
Вы застали эти времена? Как вам кажется, стандарты красоты действительно изменились?
Фото на превью Wojtek Laski / East News, Wojtek Laski / East News
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