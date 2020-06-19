16 диких трендов из нулевых, которые сегодня вызывают шок вперемешку со смехом

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Перебирая в памяти тренды 2000-х, на ум приходит только одно выражение: «понять и простить». Модные тенденции тех лет скорее напоминали солянку вперемешку с винегретом. Но, несмотря на это, многие вспоминают то время с особой теплотой, а значит, все-таки есть за что.

AdMe.ru в очередной раз решил предаться ностальгии и вспомнил о вещах, по которым раньше все сходили с ума, а сейчас недоумевают почему.

1. Выглядывающее нижнее белье

Высокие стринги, подчеркивающие бедра, получили свою популярность благодаря Gucci, Jean Paul Gaultier и Christian Dior. Они выпустили коллекции нижнего белья, которые можно и нужно было выставлять напоказ. В этом их активно поддержали многие мировые знаменитости — Кристина Агилера, Пэрис Хилтон и др. Особым шиком у модниц считались трусы, декорированные камнями, стразами, цветами и бабочками.

2. Штаны с мотней

Удивительно, но в 2000-е такие штаны были популярны как у девушек, так и у парней. Их носили не только с футболками и майками, но и с пиджаками, кожаными куртками и даже каблуками. Мало кто знал, что подобные шаровары были родом из бедных американских кварталов, где процветала преступность, и в мотне было очень удобно прятать «пушки».

3. Пирсинг пупка

В 90-х такой пирсинг приобрел бешеную популярность благодаря топ-моделям Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл, которые демонстрировали его во всей красе. А в 2000-х этот тренд подхватили такие яркие звезды, как Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Возможность легко скрыть прокол под одеждой также повлияла на его широкое распространение, особенно среди молодежи в возрасте 12–15 лет. Многие родители были даже не в курсе, что их дети сделали пирсинг.

4. VIP-аватарки «ВКонтакте»

Все мы помним социальную сеть «ВКонтакте» на пике своей популярности. Каждый пользователь хотел «облагородить» аватар своего профиля, чтобы показать свою индивидуальность. Надписи, характеризующие владельца страницы, были как милыми и романтичными, так и довольно дерзкими и провокационными.

5. Сапоги мехом наружу

Такая обувь присутствовала в гардеробе каждой уважающей себя модницы. Сапоги носили с джинсами, юбками, платьями и порой даже с шортами. Прототипом для них стали унты — повседневная обувь жителей Крайнего Севера, изготовленная из шерсти и меха животных.

6. Тату на пояснице

Татуировки на пояснице стали одним из самых популярных способов подчеркнуть свою индивидуальность, даже несмотря на то, что раньше отношение к тату на этой части тела было довольно предвзятым. Самыми «ходовыми» темами были всевозможные надписи, орнаменты, бабочки, цветы и звезды.

7. Золотая пленка на авто

Любительский тюнинг будоражил в то время умы многих автовладельцев. Самые смелые из них обклеивали свои машины золотой пленкой, чтобы продемонстрировать остальным свой статус и оригинальность.

8. Рисунки и надписи из символов

Социальные сети пестрили неординарными и выделяющимися статусами. Чем больше подобной информации было, тем ярче считался твой профиль. Поэтому всевозможные надписи и картинки из символов были must-have того времени. Порой одного взгляда на них было достаточно, чтобы узнать человека из сети поближе.

9. Потолочная плитка

Ни один ремонт в квартире не обходился без такого способа облицовки потолков. Привычная побелка канула в Лету, уступив место потолочной плитке из пенопласта. И чем больше узоров и рисунков на ней было, тем лучше.

10. Юбка или платье поверх брюк

Нестандартное сочетание брюк и юбок пользовалось большой популярностью, особенно среди селебрити. Любители таких комбинаций с гордостью дефилировали в них по красным дорожкам, демонстрируя свой отменный вкус.

11. Креативные кружки

Кружки с разнообразными надписями, фотографиями и приколами присутствовали на всех кухнях того времени. Порой у каждого члена семьи была своя личная кружка, из которой другим пить категорически запрещалось. Также существовала традиция дарить их на праздники, будь то новогодние или профессиональные.

12. Джинсы с экстремально низкой посадкой

Эту вещь можно считать визитной карточкой нулевых. Джинсы с заниженной талией стали трендом благодаря дизайнеру Александру Маккуину. «Я хотел удлинить тело, а не просто показать ягодицы. Для меня эта часть тела (нижняя часть позвоночника) — самая эротичная как у мужчин, так и у женщин», — говорил он. И только наши мамы и бабушки не разделяли всеобщего восторга, ведь застудить спину и придатки, по их мнению, в таких брюках было проще простого.

13. Шапки в виде животных

Такие шапки были довольно популярны в 2000-е, особенно с изображением волков и медведей. Необычный дизайн поднимал настроение не только обладателю шапки, но и окружающим. Длинные уши заменяли шарф и рукавицы, а сам головной убор напоминал накинутую сверху шкуру животного.

14. Меховые накидки и руль в автомобиле

Автовладельцы с удовольствием «украшали» салоны своих автомобилей подобного рода аксессуарами. Причем накидки были всевозможных цветов: от черного до розового.

15. Бархатные резинки для волос

На Западе они известны как скранчи. Такие резинки были главным аксессуаром 1990-х и 2000-х. Их носили все: и дети, и взрослые, и самые отчаянные модницы. Но после очередной серии знаменитого ситкома «Секс в большом городе» (6-й сезон, 4-я серия), в которой Кэрри Брэдшоу окрестила бархатные резинки провинциальными и недостойными коренных жительниц Нью-Йорка, их репутация сильно пострадала.

16. Вечеринки в лимузине

Отметить день рождения, окончание университета, девичник или мальчишник в лимузине считалось особым шиком. Компании по аренде таких автомобилей нехило обогатились в то время, ведь люди повально пользовались их услугами. Сегодня такой вид развлечений еще пользуется спросом, но уже не так сильно, как в 2000-е.

А какие вещи или предметы ассоциируются у вас с тем периодом?