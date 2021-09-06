15 снимков с разницей в несколько лет, которые позволят почувствовать, как время утекает сквозь пальцы

Фотоснимки обладают магической способностью «запоминать» нас и наше наследие в своем естественном виде и затем прослеживать разницу в мельчайших деталях, пройдет хоть пара лет или же целое столетие. Легкая седина, потрепавшаяся одежда или дырявая черепица родного дома — глядя на такие изменения, невольно задумываешься о быстротечности времени.

На примере 20 разных снимков AdMe.ru покажет, как время меняет людей, семейные пары, любимых питомцев и даже знакомые пейзажи, но оставляет незыблемым лишь одно — теплые воспоминания и чувства от соприкосновения с ностальгией.

«Мои бабушка и дедушка поженились в 1955-м. И, как видите, они все еще счастливы»

Первый и последний рабочий день в больнице с разницей в 42 года

«Сейчас мне 67 лет. Мне очень повезло, что карьера медсестры стала моим призванием. Забавно, но моей коллеге пришлось сделать около 20 кадров, чтобы я получилась похожей на свою молодую копию, а мелкие морщинки между бровями стали менее заметны».

«Родной дом моих бабушки и дедушки с разницей в 102 года»

Все, что пришлось заменить в доме спустя столько времени, — это крыша и старая свинцовая краска на каркасе здания. Современным строителям стоит взять на заметку!

«Мой папа и дядя перед уходом на военную службу и спустя 60 лет»

«20 лет назад мы с женой встретились на водной горке. Здесь запечатлен момент, когда мы увиделись впервые, и мы сейчас»

«7 лет назад я сделал эту фотографию Джерри. Сейчас ему 15, и он все еще обожает цветы»

«Этот дом моего прапрадеда в 1896 году. И вот как он выглядит сейчас»

В кругу плюшевых друзей даже спустя 15 лет

«2 фотографии моей дорогой бабушки, между которыми 71 год»

«Дом, который мой прапрадедушка построил в 1895 году»

То же место, нарисованное художником Томасом Коулом в 1839-м, и на фотографии 2018 года

«2 года назад мой отец сказал, что мы можем оставить ее, если он сам выберет имя. Знакомьтесь: Дэйв!»

«Дэйв было всего 6–8 недель, когда мы ее нашли. Моему отцу НЕ нравились кошки, но он сразу влюбился, когда увидел ее. Она такая игривая маленькая девочка, и мы так счастливы, что она стала частью нашей жизни. Дэйв любит болтать по утрам и играть со своей игрушкой из перьев по имени Ларри».

«Мой дом почти 100 лет назад и сейчас»

«Наш первый прыжок 8 лет назад и сейчас»

«Хорошие мальчики» прекрасны в любом возрасте