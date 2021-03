15+ фото, взглянув на которые мы невольно почувствовали себя старыми

Это повзрослевшие сыновья Виктории и Дэвида Бекхэма

И хотя дети уже выше нее ростом, мы все равно помним ее как «перчинку» Вики Адамс

Одна пользовательница TikTok просто попросила представителей разных поколений показать один и тот же жест и в результате заставила людей старше 20 почувствовать себя старыми

Если кто-то скажет «Док и Марти», мы сразу вспомним персонажей с верхнего фото. А им между тем исполнился уже 141 год на двоих

Вигго Мортенсену, сыгравшему Арагорна, сейчас 62 года. То есть он на год старше, чем был Иэн Маккеллен, когда играл Гэндальфа

А вот юная актриса, дочь Шона Эстина, сыгравшая дочку Сэма в той же трилогии. То есть как ей уже 24?

Последний фильм поттерианы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», в кино показывали 10 лет назад"

А это Рэйчел и Джо с разницей в 15 лет. Актеры встретились на шоу NBC в 2016 году

Маленькая девочка из 1-го сезона «Ходячих мертвецов»: в момент съемок, спустя 5 лет и сейчас

Словно еще вчера главными звездами мира были Бейонсе и Бритни с ее триумфальным возвращением на сцену. А их хиты «Single Ladies» и «Womanizer» вышли 12 лет назад

Таким молодым, как на фото слева, Тилль Линдеманн был в 2002 году на съемках клипа «Mutter». В творчестве вокалист не сдает позиций

Вся коллекция любимого кино теперь умещается на одном стриминговом сервисе, а не занимает отдельный шкаф. Удобно, но не так душевно

Ну а нашим коллекциям, кажется, место уже в музее. Да, в Мордовском краеведческом музее видеомагнитофон и кассеты действительно выставлены как экспонаты. Молодость, ты куда?

А иногда все меняется к лучшему. Взгляните хотя бы, насколько чище стало в городах без дешевых рекламных баннеров на фасадах зданий

Фото на превью The Lord of the Rings: The Two Towers / New Line Cinema