11 рецептов блюд из советских столовых, которые напомнят о детстве (Предупреждение: мы будем промывать макароны)

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Пельменные, чебуречные, бутербродные и просто столовые — одни из тех вещей, по которым ностальгируют люди, выросшие в СССР. В них можно было не только поесть, но и поговорить обо всем на свете — в них встречались и академики, и артисты, и сталевары. Ассортимент большинства заведений общественного питания, где подавалось горячее, был примерно одинаковым: котлеты с подливой, макароны по-флотски, салат «Витаминный». И мы предлагаем вам не только вспомнить классику советского общепита, но и приготовить ее коронные блюда.

Мы в AdMe.ru любим готовить и уверены, что эти блюда вызовут не только приступ ностальгии, но и станут вашими любимыми. Даже если вы никогда не были в советской столовой.

Отварные сосиски с зеленым горошком

Рецепт этого блюда был прост, как и все гениальное: отварить сосиски и добавить в качестве гарнира зеленый горошек из банки. Есть вприкуску со «Столичной» булочкой.

Пельмени с уксусом

Помимо привычных сегодня соусов, например майонеза или сметаны, в советских столовых пельмени подавали с уксусом. И хотя качество пельменей порой оставляло желать лучшего, ядреный уксус делал вкусными даже самые безнадежные. Рецепт прост: сварить пельмени (в столовых это, как правило, были обычные, из всем знакомой красно-белой пачки), подать с бульоном или без и поставить на стол соусник с 3%-м раствором уксусной кислоты.

Молочный суп с вермишелью

Этот суп, которым мучали детей в детских садах, может быть весьма вкусным, если приготовить его правильно. Вам понадобятся: 1 л молока, 50 г вермишели, 1 ст. л. сливочного масла и 1 ч. л. сахара. Молоко нужно довести до кипения, добавить соль и сахар, засыпать вермишель и варить ее до готовности. К столу подать со сливочным маслом.

Котлеты «за 11 копеек»

Котлеты были настоящим хитом любых столовых — от школьных до заводских. Мало кто знает, что секрет «того самого» вкуса ни в чем ином, как в черном (если повезет, то в сером) хлебе. Рецепт их прост. Мяса (в столовых чаще всего использовали довольно жирную свинину) и хлеба нужно взять примерно в одинаковых пропорциях или по крайней мере в соотношении 6 к 4, например 600 г мяса и 400 г хлеба. На такое количество понадобятся 2−3 некрупные луковицы, 1 яйцо и соль по вкусу. Все ингредиенты смешать, сделать котлеты продолговатой формы, обвалять в сухарях (можно тоже в черных) и готовить в духовке при 200 °С минут 20−30. Подавать котлеты можно с красным основным соусом. А вкуснее всего такие котлеты кажутся, как это ни парадоксально, с кусочком все того же «Дарницкого».

Гуляш с подливой

Это блюдо можно было найти в каждой столовой и оно, несмотря на не самое лучшее мясо, всегда было вкусным. Приготовить его можно и дома, причем мясо вы можете взять любое — от вырезки до обрезков с костей, смотря насколько глубоко вы хотите погрузиться в атмосферу «столовки». 0,5 кг мяса нужно нарезать кубиками по 2−3 см, обжарить до золотистого цвета, добавить к нему 50 г обжаренной томатной пасты, 1 л воды и тушить 40 минут. Затем посолить и тушить еще 20 минут. Соус слить в отдельную кастрюльку. Пока мясо тушится, нужно по отдельности обжарить до кремового цвета 20 г муки и около 150 г лука, соединить и добавить к ним тонкой струйкой мясной соус, разбивая комочки. Перемешать полученную подливу с мясом, добавить немного сахара, чтобы уравновесить вкус, довести до кипения, положить лавровый лист и выключить.

Рыба под маринадом

Как известно, по четвергам в столовых был рыбный день, хитом которого, конечно же, была рыба под маринадом — кусочки жареного минтая под шубой из овощей. Для нее потребуется 2–3 моркови и 2–3 луковицы, которые нужно нарезать соломкой и обжарить на растительном масле на медленном огне минут 15. Затем добавить в кастрюлю стакан томатного пюре или вдвое меньше томатной пасты и пряности: лавровый лист, черный перец, гвоздику (3 шт.). Накрыть крышкой и тушить 20 минут. После этого влить в кастрюлю 0,5 стакана 3%-го уксуса, 1,5 стакана воды, прокипятить, добавить соль и щепотку сахара. Соус охладить и залить им кусочки холодной обжаренной рыбы, дать немного настояться.

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски — еще один хит советских столовых. Рецепт их предельно прост: вам потребуется кусок отварной говядины (в столовых использовали именно отварное мясо), лук, растительное масло и макароны. Макароны (лучше всего взять именно макароны, длинные и с дырочкой в центре) нужно отварить до готовности и промыть (обязательно, иначе не получите настоящих макарон по-флотски). Отварную говядину прокрутить через мясорубку. Лук, которого должно быть вдвое больше мяса, обжарить на любом кулинарном жире до золотисто-коричневого цвета, а затем добавить мясной фарш. Посолить, поперчить, добавить макароны и подавать к столу — вместе с салатом «Витаминный».

Салат «Витаминный»

Салат «Витаминный», наряду с винегретом, — неотъемлемая часть «холодного» меню советских столовых. Секрет этого простого и незатейливого блюда — в термически обработанной капусте. 500 г белокочанной капусты следует тонко нашинковать и сложить в кастрюлю, добавив 0, 5 ч. л. соли и 4 ст. л. 3%-го уксуса, перемешать, поставить на разогретую плиту и прогревать в течение 2−3 минут, пока капуста не обмякнет, снять с плиты. Капусту необходимо остудить, а затем добавить нарезанную соломкой или тертую морковь, заправить сахаром, перемешать, влить немного рафинированного подсолнечного масла и убрать в холодильник на несколько часов.

Соус красный основной, или подлива «как в столовой»

Для приготовления соуса понадобится 1 л мясного бульона (оставшегося после варки мяса, например, для макарон по-флотски), 1 большая морковь и 1 средняя луковица, 1 ст. л. сахара, 80−100 г томатной пасты, 50 г муки любого сорта. Муку обжарить на сухой сковороде до кремового оттенка и разбавить стаканом теплой воды, перемешивая, чтобы не было комочков. Отдельно обжарить на растительном масле нарезанные лук и морковь, добавить томатную пасту и слегка обжарить все вместе. Бульон довести до кипения и тонкой струйкой влить в него разведенную водой муку, не забывая помешивать. Положить туда овощи с пастой и тушить на небольшом огне (соус должен периодически булькать) примерно 1 час. При желании можно заправить соус сливочным маслом или — для «столовского духа» — маргарином.

Компот из сухофруктов

Первое, второе и компот. Из сухофруктов, само собой. Нам понадобится 1 л воды, 0,5 стакана сахарного песка, 200 г промытых несколько раз сухофруктов, из которых нужно выбрать яблоки и груши. Положить их в кастрюлю, засыпать сахаром, налить холодной воды, довести до кипения и варить на медленном огне около получаса. Затем добавить остальные плоды и варить еще 5 минут. Подавать горячим или холодным.