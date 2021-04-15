10 культовых вещей из 90-х, без которых сложно представить наше детство

Мы любим вспоминать былые времена. В 90-е годы появились товары, которые навсегда запали нам в душу и теперь являются «эталонными». Многие люди помнят о подобных вещах и знают, как они выглядят. Между тем о каждом таком предмете есть малоизвестная, но познавательная информация.

Мы в AdMe.ru не только погрузились в состояние ностальгии, но и узнали много нового о культовых вещах нашего детства и юности.

1. Липкий и тягучий лизун

Необычная желеобразная игрушка была создана еще в 1976 году компанией Mattel и имела название «слайм» (англ. Slime — «слизь»). Однако среди нашей детворы в 80–90-е годы она была известна как лизун. Так ее назвали после выхода фильма «Охотники за привидениями», в котором присутствовал очень похожий персонаж. К детскому сожалению, родители не особо любили эту игрушку, так как она оставляла следы почти везде: на потолке, обоях, мебели.

2. Телефон-раскладушка

StarTAC — самая первая раскладушка — выпущена в 1996 году компанией Motorola. Более того, именно она изобрела мобильник. Почти каждый мечтал о таком девайсе, потому что во многих голливудских фильмах можно было увидеть эту модель, а детвора резвилась во дворах, имитируя разговоры по «трубке». Кстати, в 1998 году стоимость одной минуты разговора составляла около $ 0,83.

3. Пакет «Марианна», который был почти у каждого

Популярный пакет с узнаваемым дизайном можно было встретить у многих прохожих на улице. Мало кто знает, что прообразом девушки в шляпе послужила героиня мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут».

4. Красочные рюкзаки Dino на замену портфелям

Школьные рюкзаки Dino в 90-х отличались ярким дизайном и наличием различных карманов, а на лицевой стороне располагался рисунок с диснеевскими персонажами. Наиболее популярны были олененок Бэмби и мышонок Микки-Маус. К сожалению, качество материала оставляло желать лучшего, поэтому красочный принт быстро выцветал или растрескивался. Один художник посчитал, что среднестатистический школьник за год обучения переносит около 18 тонн школьных принадлежностей. В Венгеровской средней школе Белгородской области даже установили памятник простому портфелю.

5. Игра, в которой мы с нетерпением ждали ту самую «длинную палочку»

Портативная игровая консоль в простонародье называлась тетрис. На самом же деле ее название звучало как Brick Game. Непосредственно игру с опускающимися геометрическими фигурками, известную во всем мире, изобрел советский программист Алексей Пажитнов. Наверняка некоторые пользователи помнят, как приходилось выключать звук в консоли, чтобы медленнее разряжались батарейки.

6. Популярные фишки

Игра в фишки (альтернативные названия — кэпсы или сотки) была популярна в 90-х и начале нулевых, однако появилась на 80 лет раньше на Гавайях. По другой версии, прародителем считается японская игра мэнко, придуманная в XVII веке. Многие из нас помнят, как в каждом дворе можно было встретить шумную компанию ребятишек, сидящих по кругу и держащих в руке заветную стопку только что выигранных фишек.

7. Легендарная игрушка Tamagotchi

Игрушка Tamagotchi появилась 23 ноября 1996 года и имела форму яйца с небольшим экраном и несколькими кнопками, которые с трудом нажимались детскими пальчиками. Ребятишки в 90-х усердно старались вырастить своего питомца и пристально следили за состоянием здоровья маленького подопечного. Наверняка многие помнят то досадное чувство, когда, проснувшись рано утром, обнаруживали, что «птенчика» не стало. Для современных смартфонов компания-создатель выпустила приложение My Tamagotchi Forever.

8. Фотоаппарат Polaroid

Фотоаппарат одноступенного фотопроцесса, выпускавшийся по лицензии фирмы Polaroid с 1989 по 1999 год. Модель славилась тем, что всего за несколько минут можно было получить готовую фотографию без необходимости лабораторной проявки. Наверняка вы помните те самые квадратные фото из плотного материала с белой рамкой 78 × 79 мм. Всемирно известный художник Энди Уорхол большое количество своих работ написал именно по снимкам с полароида.

9. Жвачка Love is...

Легендарные турецкие жвачки покорили сердца миллионов людей. Однако настоящей фишкой является не сам жевательный продукт, а обертка с небольшой историей о любви, которая начинается со слов «Любовь это...» Эти самые вкладыши были для детей 90-х и предметом коллекционирования, и своеобразной валютой среди сверстников. Интересный факт: художник Билл Эспри, рисующий эти знаменитые иллюстрации, лишь спустя 33 года узнал о том, что его работы используются во вкладышах жвачки Love is... Он сказал: «Да ладно! Мои картинки в жевательной резинке? Господи спаси! Нет, правда? Впервые слышу».

10. Ожерелье чокер, имитирующее тату

Довольно часто можно было встретить девчонок, которые носили тонкие пластиковые чокеры, которые напоминали татуировку. Однако цвета были самые разнообразные. Продавались они в различных киосках с печатной продукцией в комплекте с браслетом или кольцом. Украшение имеет довольно богатую историю, а его первые упоминания датированы 2000 г. до н. э. Многие звезды мирового масштаба уже давно используют чокеры как незаменимый атрибут к своему наряду.