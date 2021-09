10 игр, ради которых мы в детстве ночами не спали и уговаривали родителей: «Ну еще полчасика!»

Наверняка почти у каждого найдется незабываемое воспоминание из детства или юности, связанное с любимой компьютерной игрой. Кто-то играл ночами, умудряясь скрывать это от родителей, а кто-то даже в новогоднюю ночь не пропускал осаду замка. Все мы играли в разные игры, от аркад до RPG, но объединяет их одно — наша к ним любовь.

В сегодняшней статье AdMe.ru собрал несколько игр, о которых слышали даже те, кто в них не играл, и ностальгические воспоминания игроков.

Принц Персии

Эх... Эту игру показал мне отец в детстве. Я сидел рядом и смотрел, как он играл. Увы, но только он ее и прошел при мне до конца. А я сдувался на боссе-толстяке, если до него доходил. © RomanovPetr795 / Pikabu

Я как-то около месяца уже во взрослом возрасте потратил, чтобы пройти «Принца Персии» быстрее чем за полчаса. © alexnn / Pikabu

Серия игр про Кузю

На оригинальном языке героя зовут Хьюго. Родом этот персонаж из Дании, и там существует целая медиафраншиза, построенная вокруг него, в том числе детские интерактивные передачи. Но нам он, благодаря адаптации игр на русский, запомнился как Кузя. Список игр в серии очень длинный, и почти невозможно выделить какую-то одну часть: все они дарили радость огромному количеству игроков. А помните, как в случае неудачи Кузя поворачивался лицом к игрокам и выдавал какую-нибудь уморительную фразочку? Например: «Эй, дружище! Так мы быстро проиграем!»

Серия игр Heroes of Might and Magic, или попросту «Герои»

Как же было здорово оттаскивать друга от компа в Новый год! Куранты, все дела, нам 16–18 лет. А тот уперся: у меня осада важная! Так под куранты и проиграл осаду. © thebartender86 / Pikabu

Компьютера у меня еще не было. А «Герои» уже были. У соседского мальчишки были богатые родители, и он сначала научился пользоваться компом, а уже потом говорить. К нему в гости ходили мы с родителями часто. С барского плеча мне частенько перепадало поиграть с ним по мультиплееру. Опыта у него, естественно, было больше, я лажала, расстраивалась, но продолжала. © RayskayaEva / Pikabu

С «Героями» — правда, вторыми — была история на всю жизнь! Шел 2001-й, лето, мне 12 лет. В третьих уже давно катал, но все у друзей. И тут поехал к дружбану на дачу, а ему там предки старый комп воткнули. Но вторые «Герои» шли! И вот оно, счастье малолетки: лето, дача, речка и «Герои» всю ночь напролет! 17 лет прошло, до сих пор помню. © drumaks / Pikabu

The Sims и The Sims 2

Живу с семьей, вроде все норм. Залезла в The Sims 2, поиграла за одинокую девушку, и прям накрыло: она отработала, домой пришла, и делай что хочешь. Хочешь — лежи кверху пузом, хочешь — гостей зови, хочешь — изучай что-нибудь новое, в общем, красота. И так тоскливо стало по этим временам, жуть. Завела ей ребенка и мужика, ибо нефиг жить там лучше меня. © Malori / Pikabu

Корсары: Проклятье дальних морей

Помню, я не сразу разобрался, как открыть карту для быстрого перемещения между островами, и поэтому несколько часов наворачивал круги по открытому морю под атмосферную музыку, пока родители не выгнали спать. Как же это было офигенно. © Yharrr / Pikabu

Как же в свое время меня зацепила эта игра! Мне запрещали подолгу играть на компе, поэтому, чтобы еще поиграть, я ложился спать в 8 вечера и вставал в 4 утра. На двери в комнату занавешивал стекло плотным покрывалом, а низ подтыкал одеялом, чтобы свет совсем не выходил. И спокойно с 4 играл до 6, потом доделывал уроки. И план мой был офигенен, пока недели две спустя батя не проснулся спозаранку на рыбалку и не решил проверить, чем это я там за закрытой дверью занят. © KocmukF / Pikabu

В начале нулевых ездил в Волгоград, в гости к прабабушке. Самую жару пережидал в компьютерном клубе, залипая в первых «Корсаров». Они были настолько ламповые и крутые, что я даже в тетрадочке квесты по памяти писал, гадал, как же сложится судьба и какие приключения меня там ждут. © invinoveritas73 / Pikabu

Король Лев

Не смогла так и ни разу в детстве пройти уровень с жирафами до конца. © Kusaka / Pikabu

Моя первая игра на Sega. Ох уж эти долбаные фонтаны на кладбище! А еще гонки на страусах в перерывах между полетами с помощью обезьян... © ZASlonovsky / Pikabu

О-о, «Король Лев». Я его с закрытыми глазами могу пройти, до сих пор иногда переигрываю на онлайн-эмуляторе Sega в кофе-брейках на работе. © Fuse00 / Pikabu

Серия игр по «Гарри Поттеру»

Если серьезно, то первые 3 части игр серии про Гарри Поттера до сих пор доставляют. На новогодних праздниках перепрошел, перед этим в последний раз играл в детстве. Игра атмосферная и ламповая. А какой там саундтрек! © SwiftFlow / Pikabu

Побег от каменного шара в узком проходе с обвалившимся полом до сих пор снится в кошмарах. © Gwendoline / Pikabu

Ни одна другая игра не взывала столько восторга, как классические игры по Гарри Поттеру. Мне они тогда казались просто волшебными. Мало того что сам Хогвартс давал нужную атмосферу, так и сам мир игры подкидывал сюрпризы: куча пасхалок, секретов, необязательных заданий, тонны мини-игр с загадками. Эх... Красота. Сыграть, что ли? © Dipodidae / Pikabu

Grand Theft Auto: Vice City

Помню, когда компы были лишь у избранных. Я вообще ни разу тогда не видел компьютерные игры. Двоюродный брат позвал к его другу сгонять, у которого комп был. И вот я первый раз в жизни увидел «Vice City». Мне, на тот момент не видевшему ничего, кроме графики Dendy, открылся гиперреалистичный бескрайний мир, где я могу творить абсолютно все, что захочу. Могу свободно бегать, сесть в любую машину и слушать музыку. Меня, с абсолютно стеклянным взглядом, с трудом оторвали от монитора лишь спустя полчаса. Я ночью уснуть не мог, так и проворочался до утра. В моем нынешнем возрасте я такую бурю эмоций бы не испытал, даже если бы мне сказали, что я теперь бессмертный, у меня есть сверхспособности и бесконечные деньги. © BreaK31SensE / Pikabu

Как достать соседа

А ты сидишь мелкий перед компом... Мама кушать зовет... И завтра никуда не надо, ибо каникулы. © J.Markus / Pikabu

Раньше всегда думал, что «Как достать соседа» — это наша отечественная игра, уж больно там все кажется родным, а оказывается, ее австрийцы сделали. © Stormhelll / Pikabu

В детстве когда играл, всегда думал: какой же все-таки веселый проказник главный герой и какой скучный, унылый, злой антагонист. Недавно переиграл и подумал: какая же спокойная и размеренная жизнь у антагониста, и какой же идиот главный герой, что портит ее без причины. © FuriFuri / Pikabu

Diablo II

Монитор без защитного экрана — играть только 15 минут, а то ослепнуть можно. © Krekerist / Pikabu

Но если в очках с дырочками, то можно хоть всю ночь! © Tausogar1 / Pikabu

Вот зачем показывать такое человеку в день, когда ему стукнуло 34? Теперь я во время праздничного ужина с женой буду думать, за кого бы пройти «диаблу» и когда найти на это время... © JediFe / Pikabu